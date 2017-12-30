Мальчик для бритья

Марта Гримская. Усы стригут в полдень. – М.: Эксмо, 2017. – 240 с.





Веселый роман Марты Гримской «Усы стригут в полдень» о приключениях друзей в предвыборной гонке, на самом деле, больше всего похож на учебное пособие с ярким художественным оформлением жизни его героев-авантюристов.

По сюжету, прежде чем в игру включились молодые и борзые, все за них решили старые кадры – советник с президентом. Первый работает на благо хозяина, ведя во время выборов скромную работу по руководству партии, которая теряет популярность. А под прикрытием решено организовать фейковую партию – для оттягивания избирательских голосов от реальных оппозиционеров.

И здесь наша историческая память напомнит о появлении в политике малоизвестных до недавнего времени фигур, которые, словно по приказу являлись перед народом как раз в критические времена. В ежедневной рутине они называются спущенными сверху кадрами («парашютистами»), а в данном, эксклюзивном случае, с юмором рассказанном автором романа, они до поры, до времени в тени. А уж после случается взрыв.

Впрочем, теневой модератор с усами сумел найти такую подсадную утку, которая смогла справиться с ролью внешнего лидера. Деньги, особняк для работы – все это выделили. Популярность новой партии – не в последнюю очередь благодаря главному герою романа – обеспечили, эмблему (колбаса и саксофон) выдумали, название подобрали демократическое. ХРЯПП – Хорошая реальная ясная-понятная партия, ведь именно так захотел президент. «Она должна стать номером два после нас, то есть сместить коммунистов на третью позицию, – приказал он своему советнику. – Всякая мелкая оппозиционная шушера оторвется и тогда вообще не пройдет в Думу. Это понятно? Должно быть три партии, а с коммунистами мы знаем, как говорить. Партия наберет очки, а после выборов сразу исчезнет, как мыльный пузырь. Вся ячейка должна раствориться в нетях. Гонорар за лояльность им обеспечат иностранные спонсоры – тут как раз один африканский король собрался расплатиться за те танки, что наша страна поставляла ему еще при царе горохе».

До недавнего времени харизма главного героя зашкаливала – в отличие от теневых и тайных проектов власти, его-то знала вся страна. Известный комик заигрался, спародировал Самого и быстро вышел в тираж. Благодаря старым связям, сумел удержаться на плаву в модном салоне художественной стрижки. И так уж случилось, что имея в любовницах ту же девушку, что и Советник президента, наш балагур и хипстер, следивший за самыми свежими мировыми трендами в мужской моде – «этот обаятельный и хорошо сложенный молодой человек», как именует его автор – успел перепробовать многое к моменту своей судьбоносной встречи с упомянутым чиновником.

Кроме стратегических методов предвыборной гонки, в романе показана тактика власти по вербовке нужных людей. Их или «ловят на горячем» с подброшенным компроматом или вспоминают старые грехи. Молодой брадобрей еще со времен своей телевизионной карьеры попался на крючок, и ему посоветовали лечь на дно, а теперь вот сделали из него мальчика для битья. И вот уже на контрасте с серыми буднями бывшего комика, нам демонстрируют взлетевшие рейтинги новой партии, выступления на телевидении, хождение в народ, заигрывания с электоратом.

Что и говорить, работа была проведена грандиозная, но сделана оперативно, в сроки, народ и глазом моргнуть не успел, как из предвыборной шумихи послышался свежий голос новой партии. Ее ячейка – все сплошь старые дружки нашего комика-брадобрея – озвучивала свою программу спасения страны перед студентами, заманивали в коммерческие сети рекламы колбасных олигархов и даже дружила с популярным художником-акционистом. Если учесть, что все персонажи романа из политического бомонда, эстрадных звезд и рыночных воротил в романе легко узнаваемы, то художником, затеявшим на площади голый перформанс «Мужик и медведь», вполне может быть Павленский, пришедшим на смену хулиганствующему Александру Бренеру из 90-х.

Стоит ли говорить, что финал приключений во власти вчерашних дворовых друзей оказался непредсказуем. В кино, возможно, уже были случаи «командной работы», из которой на берег выбрасывало отчаянных смельчаков и негодяев, но перед нами уморительный роман о выборах, как предупреждает обложка, то есть вполне художественна литература, и поэтому прочесть стоит обязательно.

Константин Пугин