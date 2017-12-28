«Молодая женщина»: Свобода ― для эгоистов

А начинается всё с удара головой о стену. Нет, не со столь радикального и опасного для жизни как в одноимённом немецком фильме-победителе Берлинале-2004, где главный герой со всей скорости врезается на машине в бетонную стену. В режиссёрском дебюте Леонор Серай в роли стены выступает дверь, а голова принадлежит девушке по имени Паула Симонян (Летиция Дош). Конфликт вырисовался следующий: Паула 10 лет путешествовала, жила в Мексике, а теперь возвращается в родной Париж с надеждой зажить как прежде со своим бывшим парнем-фотографом. Но дверь в прошлую жизнь оказывается закрытой – буквально и фигурально. У неё нет ни гроша за душой, нет знакомых, сердце разбито (об этом нам до конца фильма будет напоминать медленно заживающий шрам на лбу), но зато у неё есть кошка, которую Паула забирает у своего бывшего от отчаяния и экстренной нужды в сочувствующем взгляде.

Паула открыто заявляет, что ненавидит Париж (чуть дальше она назовёт его «городом, который не любит людей»), ей не нужно утешение врача и медицинский осмотр после потери сознания от сильного удара. Но вместо обследования доктор становится молчаливым зрителем яростного и эмоционального монолога обиженной и растерянной девушки, во всей красе раскрывающий яркий актёрский талант Дош в самом начале картины. Паула взбешена, у неё есть на то причины, но больше всего её задевают два слова, действующие на героиню подобно красной тряпки на быка – «свободная женщина». От этого, казалось бы, обычного словосочетания у неё всё переворачивается внутри, она уверена: «Свобода ― для эгоистов». Ей жизненно необходимо любить и быть любимой, зависимой от кого-то, что обусловлено не только её импульсивным и чувствительным характером, но и возрастом – Пауле за тридцать и её жизнь в руинах. Её ничего не остаётся, как начать всё с чистого листа.

«Молодая женщина» ― не просто режиссёрский дебют Леонор Серай, это также лучший дебют прошедшего Каннского кинофестиваля, где картина участвовала в секции «Особый взгляд». В той же программе была показана российская «Теснота» ― ещё один очень крепкий претендент на «Золотую камеру», также лента с сильным центральным женским персонажем. У Паулы и Иланы даже есть кое-что общее: они обе любят дискотеки, страдают в своей естественной среде и мечтают вырваться из неё. Но в отличие от героини Дарьи Жовнер, протагонист «Молодой женщины», как она утверждает, «потеряла связь с родителями». У неё был бойфренд, но сейчас от него остался лишь белый пушистый кот, который не играет в сюжете никакой роли, являясь лишь символическим подтверждением постоянного физического раздражения, до сих пор вызываемого от одной мысли о бывшем парне. Ничто не связывает Паулу с городом и той личностью, которой она когда-то была. Поэтому неудивительно, что всё в её жизни меняется на пике личностного отторжения, когда в автобусе девушка (Леони Симага) случайно узнаёт в героине свою бывшую одноклассницу Сару, с которой они не виделись долгое время. Задумавшись только на мгновение, Паула с радостью становится в глазах незнакомки той, кем она никогда не была.

Серай рассуждает на тему «лишнего человека» и даже вводит нотки современного французского экзистенциализма. Этими двумя параметрами «Молодая женщина» напоминает другой французский фильм-участник Каннского кинофестиваля, но только уже основного конкурса в 2015 году – «Закон рынка» Стефана Бризе. Одной из отличительных преимуществ той ленты был Венсан Линдон в титульной роли (лучший актёр того фестиваля), у Серая тоже огромный акцент сделан на своей главной звезде. Летиция – настоящий атомный реактор, энергии от её игры хватит на подпитку электричеством полконтинента, другими словами, без неё не было бы фильма. Следить за героиней Дош в фильме, словно наблюдать за рыжеволосым торнадо, грохочущим по блеклым, неубранным улицам Парижа.

К слову, изображение французской столицы здесь также обходит привычные тропы романтизации города, к которым обращается большинство постановщиков, взаимодействующих с улицами «де Пари». Точно также изображается Лондон в «Дафне», британской сестричке «Молодой женщины»: грязным, мрачноватым, не самым приветливым и не стремящимся щеголять своими достопримечательностями. Порой даже удивляешься насколько похожими могут выйти два фильма, над которыми работают совершенно разные люди да ещё и в примерно то же самое время. «Дафна» ― это полнометражный дебют британца Питера Маки Барнса, вышедший в 2017 году, о девушке за тридцать, чья жизнь также напоминает руины. Оба фильма – образцовые исследования персонажей, которые похожи только по социальному положению, по характеру это две противоположности: Дафна – циничная и апатичная, Паула же – нуждается в любви и просто не умеет сидеть на одном месте. Подтверждением последнего становятся две работы, на которые героиня «Молодой женщины» устраивается: няня и продавщица женского нижнего белья.

Благодаря слаженной и впечатляющей работе тандема Серай-Дош «Молодая женщина» устанавливает высокую планку в только начинающейся карьере режиссёра и становится настоящей визитной карточкой актрисы. Тонкая, сдержанная работа за кадром и безудержная экспрессия чувств на экране ознаменовывают собой один из самых амбициозных европейских дебютов года, воспевающий заслуги женщины на каждом уровне кинопроизводства.