Смотрю, как Павловский на ДОЖДЕ комментирует сегодняшнее решение ЦИКа по Навальному.

Было бы прикольно, если бы сейчас ему прямо во время включения вернули пропуск в Кремль – он, не меняя интонации, стал бы говорить прямо противоположное.

В этом высоком умении у него один достойный конкурент – Белковский.

По- моему, медиа, почитающие себя “приличными домами”,давно должны бы не пускать этих ребят на порог