{ 25 декабря 2017 }

Павловский

Рубрики: [Фейсбук]  

Смотрю, как Павловский на ДОЖДЕ комментирует сегодняшнее решение ЦИКа по Навальному.
Было бы прикольно, если бы сейчас ему прямо во время включения вернули пропуск в Кремль – он, не меняя интонации, стал бы говорить прямо противоположное.
В этом высоком умении у него один достойный конкурент – Белковский.
По- моему, медиа, почитающие себя “приличными домами”,давно должны бы не пускать этих ребят на порог

Аркадий Кайданов


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