Смотрю “Здравствуй и прощай” по Первому. Смотрю впервые. Замечательное кино, но понять его замечтаельность могу только вот сейчас. Сняли фильм в 72-м и тогда смотреть его я не смог бы. И не посмотрел тогда. С самых первых кадров жизнь советской деревни отвращала, а про человеческие отношения я тогда ничего не понимал. И сейчас понимаю, наверное, не всё. А про кино уже чего-то понимаю. Например, про операторскую работу. Я и не знал, что покойный Юра Векслер мог снимать такую пронзительную картинку. Нет, “Шерлок Холмс” его тоже блестящая работа, но в этом кино именно пронзительная.

И фильм пронзительный. К впечатлениям от вновь обретённого шедевра могу добавить, что Миша Ефремов талантливая пародия на своего отца. Талантливая, но пародия.

И ещё добавлю актуального про понимание. Про олимпийское сегодняшнее. Если бы меня в семидесятые годы спросили, как спортсмена, поехал бы я на Олимпиаду при раскладе подобном сегодняшнему, то я бы не поехал. А в те семидесятые я был спортсменом, обманывал себя и других олимпийскими надеждами. Выиграл пару-тройку довольно крупных соревнований, жил в спортзале и вместо того, чтоб читать всякие книжки, бредил Мухамедом Али и Теофило Стивенсоном.

Тогда бы не поехал, даже если бы был членом олимпийской сборной, по причине идеологии.

А если нафантазировать что в нулевые годы я был бы ещё в форме и представлял бы для олимпийского движения какой-нибудь интерес, то даже вопроса не было бы – помчался бы, как угорелый. Заграница тогда была манящим краем, а собственной страны, считай что и не было. Идеологические так обстояло. Убедили меня, что идеологии уже нету, а нету её и, получается, ничего нету. Кроме денег и их освоения.

А сегодня, вроде бы и идеологии формально нет, а она и есть. Неважно как она называется – имперством или патриотизмом, но есть что-то, что будь я олимпийцем, Южную Корею бы пропустил.

Короче, здравствуй и прощай, Олимпиада