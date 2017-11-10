Ошибка эволюции

“Была без радости любовь – Разлука будет без печали”, и с первой женой Сергей Зверев-младший расплевался, потому что, по его версии, она была хамкой, оказалась девкой с несносным характером, но его папа, Его Инопланетное Сиятельство Сергей Зверев-старший считает, что она была попросту проституткой (там еще звучали высоковольтные “комплименты” “хабалка” и “лохушка”).

Я бы тогда заступился за барышню (тогда тоже была съемка, и тоже на России 1), сказанул бы что-нибудь вроде “ну, знаете, ущербное, вообще-то, одноприродно с Совершенством”, но дева вела себя настолько самодовольно, что я сдержался, скептически наблюдая хрестоматийную сценку “Из грязи – в князи”.

Новая свадьба, новая съемка, на сей раз под водительством Андрея Малахова, который умудряется и спуску гостям не давать, и в обиду их не дает.

По крайней мере, мне показалось, что он был доволен тем, что я оборонял ребят.

Но это все, конечно, сопутствующие нюансы, а началось все с того, что на невесту Юлию обрушились почти все.

Особенно запомнился дышащий человеколюбием оборот “очень несвежая”.

Теперь, когда настал черед “мыслей на лестнице” (это грузинский аналог “крепкого задним умом”), я думаю, что мы все обуяны ирритацией, сиречь раздражением – относительно всего на свете абсолютно; такова наша картина нашего мира, где даже совершенное запросто подается как ущербное.

Но, повторяю, это “мысли на лестнице”, их будет еще вдосталь – “а пока вечеринка”.

“Иисус Гораций Христос! ” – как кричал придурок в моем любимом сериале, она, Юля, и впрямь старше парня, аж на восемь лет (кто-то все время поправлял – и все время, конечно, торжествующе: на ДВЕНАДЦАТЬ!); ну и, спрашивал я у зала, что с того?

Папа укорял еще после первого раза свое чадо, что тот поступает без соображения, но ведь тут надо принять в соображение, что сам-то, сам Зверев-старший не всегда, выражусь так, кажется сообразительным малым.

Если есть Чувство, при чем тут Паспорт пресловутый?!

Зверев-младший и впрямь похож на жертву резиньяции (из зала кричали: “инфантилизм!”), но у вас-то, вопрошал я, почтенные критиканы, в берлогах зеркала есть, а ежели есть, пользуетесь ли вы ими?

Все похожи на жертв декаданса, но все прокуроры.

И никто не слышал в гвалте реплик Юлии (я сидел рядом с молодыми); на “сначала встань на ноги и научись зарабатывать!” она несколько выкрикнула: “Да работает же он, работает! Он зарабатывает!”.

Наивная, еще вчера сама была просто зрителем, а теперь на своем опыте сполна познает, что здесь, на этой территории, главное – умничать и топтать с нескрываемым наслаждением; трескотня, где наречие “короче” употребляется с частотой артикля.

Они познакомились на работе в гостинице “Олимп”, где Зверев-мл. работал (даже продолжает, кажется) ди-джеем, а Юля – официанткой.

В зале обозначились ее “добрые” коллеги, одна из которых заявила, что Сережа Юлю не любит, она, старая и некрасивая, его принудила.

Про эту девушку, тоже, скажем прямо, не похожую на Изиду, Юля успела мне шепнуть, что та сама хотела за СЗ замуж, не выгорело, вот и ярится.

Показали фрагмент свадьбы, скромнейшей, как я по вечерам, гостей горстка, убранство столов…ПАПЫ НЕТ.

Когда у всех наступило состояние мозгового переутомления, как раз о ПАПЕ и заговорили.

А это и есть главная тема.

Папа, когда-то превративший жизнь сына (?) в реалити-шоу, сделал все, чтобы сына считали примером ошибки эволюции.

Теперешний Зверев-младший мешает, досаждает, раздражает Зверева-старшего, он с таким трудом выстраивал свою звездную цитадель, а тут этот … со своими замухрышками.

Сын скучает по папе, парень сидел тихо, когда я отвечал на вопрос Малахова, верю ли я в этот брак.

Я ответил: “Я очень хочу верить. Почему бы для разнообразия не пожелать им счастья?”.

Раздались шиканье и аплодисменты; поровну.

Р.S. Благодарю Ильчинскую Юлию и ГУЛИ Т. за содействие и улыбки.