В этом месте по-другому не прожить

ЭКСПОЗИЦИЯ.

По Конфуцию, озабоченность свойственна низким людям – благородные в душе безмятежны.

Не чушь ли?

Так и хочется учинить дегероизацию и низвергнуть человека, считающегося, между прочим, полпредом пантеона, с пьедестала.

Стало быть, если все это тяжкое лето, бившее меня смертями и болезнями близких людей по темечку, я выказывал и озабоченность, и беспокойство, и боль, и гнев, и тревогу, и негодование, – я низкий элемент, напрочь лишенный благородства?!

Я знаю многих благородных людей, которым и не снилась безмятежность.

ОЛЕЖКА ЯКОВЛЕВ, ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВА-АППОЛОНОВА, ВЕРА ГЛАГОЛЕВА, убийства, совершенные террористами-ублюдками…

И никакой гарантии, что этот мартиролог исчерпан.

Спасаешься только семьей, друзьями, работой, ИСКУССТВОМ, которое, что бы там ни нес Конфуций, единственное способно примирить нас с нещадной реальностью, помочь зализать раны, воодушевить, обнадежить, встряхнуть, придать сил, утешить в скорбях наших.

ЖИТЬ!

МУЗЫКА.

Можно долго гадать, что именно воспаляет разум высокоразумного Борзыкина, когда он поет песню «КРАСНЫЙ СНЕГ» («Все будет по-плохому») или, например, песенку с расчудесным названием «ИСТЕРИКА СВИНОМАТОК», но Борзыкин берет какой-то оголтелой и давно уже нездешней искренностью.

«Но старость мне согнула плечи и мне смешно, что я поэт» – так писал БЛОК, в таком, мне показалось, расположении пребывает Борзыкин.

ДЖЕФФ ЛИНН (я писал уже о нем), основатель группы «ЕLО», представляется мне одним из самых значительных персонажей в мировой поп-музыке.

По-хорошему, его можно было бы короновать, напиши он только одну песню – “МR ВLUЕ SKY”, но он таких песен написал больше, чем Аль Пачино сыграл ролей.

Человек, работавший с ДЖОРДЖЕМ ХАРРИСОНОМ И РОЕМ ОРБИСОНОМ, продюсировавший песни для “ТНЕ ВЕАТLЕS” и доводивший до истерики стадионы, – такой человек достоин поклонения.

Одна из самых моих любимых пьес, полных воздуха, – «ТURN ТО SТОNЕ», – медитация наоборот, песнь на тему неминуемости счастья.

О счастье, но в формате «я девочка, мне можно», поет троица “НАIМ”, и неплохо поют, кстати говоря.

И названия песен симпатичные: “Не спасай меня” или “Убегу, если назовешь мое имя”.

Это уже медитации на тему неминуемости конца.

Договороспособные девчата, исполать им, верно интерпретировали Чехова: “Все останутся несчастливыми, и все останутся жить”.

Но по части эсхатологических медитаций равных БОРИСУ ГРЕБЕНЩИКОВУ не было, нет и навряд будет.

Я рекомендую, если вы по недомыслию этого еще не сделали, послушать альбом “СОЛЬ”, особенно песню “ГУБЕРНАТОР”, где БГ с грохотом опрокидывает расхожее мнение, что он сам не понимает, о чем поет.

У него просто другой способ мышления, ходульность отрицающий.

В музыкальном смысле альбом превосходен.

Чего не скажешь о SNООР DОGG, который привычно бесцветен, хотя временами натужливо горласт.

Изрядно утомляют его дифирамбы “косякам”.

Вот “ТНЕ КILLS” если чем и отличаются, то это суесловным кривлянием; я честно пытался к ним подступиться, но – вотще.

А “ВLОNDIЕ” можно уважать хотя бы за умопомрачительную карьеру; им суесловное кривляние ни к чему; они пели, по-моему, еще когда Сталин с Лениным были соратниками.

Но вот песни из “РОLLINАТОR”, “LОNG ТIМЕ” или “ТОО МUСН”, – это ж чистой воды фестиваль в Сан-Ремо.

РОЗИН МЕРФИ никогда не была знаковой певуньей, экзистенциальных песен не пела, но свои локальные рубежи одолела.

Как и ТОРИ АМОС, чьей песне “CRUCIFY”, кажется, все 447 лет.

Но ничего, старушка еще щебечет что-то про безвременье и женщин на грани нервического срыва, застывших у обрыва.

Она и сегодня демонстрирует чудеса жизнеустойчивости, но делает это не слишком ярко.

Заурядная доярка.

В любом случае музыки полно, на любой вкус, она по-прежнему первейший антидепрессант, а антидепрессанты этим летом были потребны всем, даже износоустойчивым.

СЕРИАЛЫ.

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА БЭРНАЛЬ словно рожден для роли в сериале “МОЦАРТ В ДЖУНГЛЯХ”.

Он играет модного дирижера, которого ангажируют возглавить нью-йоркский оркестр, первый среди равных и главный среди первых.

Правда, я досматриваю первый сезон и, хотя умен, как Конфуций, никак не могу взять в толк, за что именно парня так почитают; как по мне, ему свойственно амбивалентное поведение.

Но сериал легкий, сочетающий высокое с низким, создает безмятежное поведение.

“ОСТАВЛЕННЫЕ” по-прежнему оставляют сильнейшее впечатление.

Сериал беспрецедентен по фабуле, воспаляет разум и бесконечно изводит.

Но смотреть надо, как надо, например, читать Достоевского.

“СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” С ЕВОЙ ГРИН: эсхатологическая медитация на тему нескончаемости битвы с Мраком.

“КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА”: местами и временами остроумная история о блаженненьких ученых, грезящих сделаться миллионерами. Чертовы цукерберги, нелепые, но башковитые, суматошные и безудержные.

“ЛЕТО МЕРТВЫХ” – триумф обертки над содержанием, низкопробнейший хоррор с такими зажатыми исполнителями, что уже во время третьей серии начинаешь мечтать, чтоб их всех ухайдокали.

Дети приезжают в летний лагерь и там познают все прелести бинарной человеческой природы.

Но ни достоевщины, ни античной трагедии, ни булгаковской дъявольщины вы не дождетесь: слишком мультяшные герои.

Сначала кажется, что сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА” – о девушке, переживающей состояние мозгового переутомления.

Не спешите с выводами.

Продюсером здесь значится туз СПИЛБЕРГ, а ТОНИ КОЛЛЕТ играет женщину, в которой уживаются полярные люди, изводящие и ее, а еще более-окружение, которое пытается быть терпимым к биполярной барышне.

“ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ”, как можно понять из названия, не о монахе-бенедиктианце.

Уморительный, даром что не шедевр, сериал.

“Слава несуществующему Богу!” – орет один из героев “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО”, где блистает ВИОЛА ДЭВИС, этуаль.

Сериал сделан мастерски, диалоги восхитительный, темп что надо.

В “ИГРОКЕ” тщится вернуться на экран, хотя бы и сериальный, УЭСЛИ СНАЙПС, но делает это так претенциозно, что я пребываю в расстроенных чувствах, я ведь тоже когда-то любил этого актера.

Это как узреть обожаемого ЭНДИ ГАРСИА в сериале “ФУТБОЛИСТЫ”, где ему дают три секунды на выход.

КИНО.

В “ИСПРАВИТЕЛЬНОМ СРОКЕ” ДАСТИН ХОФФМАН играет уголовника по конструкции личности, смотрящий на вещи взглядом человека, решающего, можно ли эти вещи забрать.

Это старый фильм, Хоффман в нем превосходен, он играет по схеме “если надо объяснять, то не надо объяснять”.

Он виртуозно передает психологию уголовника, не поддающегося перековке.

Отдельный страшный мир, где сантименты ничто, главное – грабить, если надо, отправить к праотцам.

Если проводить аналогию, то из нашего ближе всего к этому шедевру “КАЛИНА КРАСНАЯ” с харизматичнейшим ШУКШИНЫМ.

КНИГИ.

Я становлюсь все более серьезным и занудным, все чаще слушаю “В ЕЕ ГЛАЗАХ” банды “ЧАЙФ”, отсюда – книжный выбор.

Издательство “СОRРUS”, БЕНГТ ЯНГФЕЛЬДТ, “ЯЗЫК ЕСТЬ БОГ”.

Тонкие, глубокие, многомерные заметки о БРОДСКОМ – человеке, научившем меня стойкости и тому, что нет ничего выше маленького человека, потому что не бывает маленьких людей, есть – ЧЕ-ЛО-ВЕК.

ЭПИЛОГ. ПИАНИССИМО.

Если учесть, в каких обстоятельствах я сейчас живу, вряд ли будет неуместным предположить, что этот обзор – особенный.

Это не обзор, а гимн жизни, триумф содержания над фантиком, необратимое понимание, что надо быть благодарным за все, что имеешь, быть сильным и добрым.

“ЧАЙФ” те же поют: “А в этом месте по-другому не прожить”.

Прожить.

Если быть как ОТАРИК.