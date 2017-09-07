В этом месте по-другому не прожить

ЭКСПОЗИЦИЯ.
По Конфуцию, озабоченность свойственна низким людям – благородные в душе безмятежны.
Не чушь ли?
Так и хочется учинить дегероизацию и низвергнуть человека, считающегося, между прочим, полпредом пантеона, с пьедестала.
Стало быть, если все это тяжкое лето, бившее меня смертями и болезнями близких людей по темечку, я выказывал и озабоченность, и беспокойство, и боль, и гнев, и тревогу, и негодование, – я низкий элемент, напрочь лишенный благородства?!
Я знаю многих благородных людей, которым и не снилась безмятежность.
ОЛЕЖКА ЯКОВЛЕВ, ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВА-АППОЛОНОВА, ВЕРА ГЛАГОЛЕВА, убийства, совершенные террористами-ублюдками…
И никакой гарантии, что этот мартиролог исчерпан.
Спасаешься только семьей, друзьями, работой, ИСКУССТВОМ, которое, что бы там ни нес Конфуций, единственное способно примирить нас с нещадной реальностью, помочь зализать раны, воодушевить, обнадежить, встряхнуть, придать сил, утешить в скорбях наших.
ЖИТЬ!
МУЗЫКА.
Можно долго гадать, что именно воспаляет разум высокоразумного Борзыкина, когда он поет песню «КРАСНЫЙ СНЕГ» («Все будет по-плохому») или, например, песенку с расчудесным названием «ИСТЕРИКА СВИНОМАТОК», но Борзыкин берет какой-то оголтелой и давно уже нездешней искренностью.
«Но старость мне согнула плечи и мне смешно, что я поэт» – так писал БЛОК, в таком, мне показалось, расположении пребывает Борзыкин.
ДЖЕФФ ЛИНН (я писал уже о нем), основатель группы «ЕLО», представляется мне одним из самых значительных персонажей в мировой поп-музыке.
По-хорошему, его можно было бы короновать, напиши он только одну песню – “МR ВLUЕ SKY”, но он таких песен написал больше, чем Аль Пачино сыграл ролей.
Человек, работавший с ДЖОРДЖЕМ ХАРРИСОНОМ И РОЕМ ОРБИСОНОМ, продюсировавший песни для “ТНЕ ВЕАТLЕS” и доводивший до истерики стадионы, – такой человек достоин поклонения.
Одна из самых моих любимых пьес, полных воздуха, – «ТURN ТО SТОNЕ», – медитация наоборот, песнь на тему неминуемости счастья.
О счастье, но в формате «я девочка, мне можно», поет троица “НАIМ”, и неплохо поют, кстати говоря.
И названия песен симпатичные: “Не спасай меня” или “Убегу, если назовешь мое имя”.
Это уже медитации на тему неминуемости конца.
Договороспособные девчата, исполать им, верно интерпретировали Чехова: “Все останутся несчастливыми, и все останутся жить”.
Но по части эсхатологических медитаций равных БОРИСУ ГРЕБЕНЩИКОВУ не было, нет и навряд будет.
Я рекомендую, если вы по недомыслию этого еще не сделали, послушать альбом “СОЛЬ”, особенно песню “ГУБЕРНАТОР”, где БГ с грохотом опрокидывает расхожее мнение, что он сам не понимает, о чем поет.
У него просто другой способ мышления, ходульность отрицающий.
В музыкальном смысле альбом превосходен.
Чего не скажешь о SNООР DОGG, который привычно бесцветен, хотя временами натужливо горласт.
Изрядно утомляют его дифирамбы “косякам”.
Вот “ТНЕ КILLS” если чем и отличаются, то это суесловным кривлянием; я честно пытался к ним подступиться, но – вотще.
А “ВLОNDIЕ” можно уважать хотя бы за умопомрачительную карьеру; им суесловное кривляние ни к чему; они пели, по-моему, еще когда Сталин с Лениным были соратниками.
Но вот песни из “РОLLINАТОR”, “LОNG ТIМЕ” или “ТОО МUСН”, – это ж чистой воды фестиваль в Сан-Ремо.
РОЗИН МЕРФИ никогда не была знаковой певуньей, экзистенциальных песен не пела, но свои локальные рубежи одолела.
Как и ТОРИ АМОС, чьей песне “CRUCIFY”, кажется, все 447 лет.
Но ничего, старушка еще щебечет что-то про безвременье и женщин на грани нервического срыва, застывших у обрыва.
Она и сегодня демонстрирует чудеса жизнеустойчивости, но делает это не слишком ярко.
Заурядная доярка.
В любом случае музыки полно, на любой вкус, она по-прежнему первейший антидепрессант, а антидепрессанты этим летом были потребны всем, даже износоустойчивым.
СЕРИАЛЫ.
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА БЭРНАЛЬ словно рожден для роли в сериале “МОЦАРТ В ДЖУНГЛЯХ”.
Он играет модного дирижера, которого ангажируют возглавить нью-йоркский оркестр, первый среди равных и главный среди первых.
Правда, я досматриваю первый сезон и, хотя умен, как Конфуций, никак не могу взять в толк, за что именно парня так почитают; как по мне, ему свойственно амбивалентное поведение.
Но сериал легкий, сочетающий высокое с низким, создает безмятежное поведение.
“ОСТАВЛЕННЫЕ” по-прежнему оставляют сильнейшее впечатление.
Сериал беспрецедентен по фабуле, воспаляет разум и бесконечно изводит.
Но смотреть надо, как надо, например, читать Достоевского.
“СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” С ЕВОЙ ГРИН: эсхатологическая медитация на тему нескончаемости битвы с Мраком.
“КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА”: местами и временами остроумная история о блаженненьких ученых, грезящих сделаться миллионерами. Чертовы цукерберги, нелепые, но башковитые, суматошные и безудержные.
“ЛЕТО МЕРТВЫХ” – триумф обертки над содержанием, низкопробнейший хоррор с такими зажатыми исполнителями, что уже во время третьей серии начинаешь мечтать, чтоб их всех ухайдокали.
Дети приезжают в летний лагерь и там познают все прелести бинарной человеческой природы.
Но ни достоевщины, ни античной трагедии, ни булгаковской дъявольщины вы не дождетесь: слишком мультяшные герои.
Сначала кажется, что сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА” – о девушке, переживающей состояние мозгового переутомления.
Не спешите с выводами.
Продюсером здесь значится туз СПИЛБЕРГ, а ТОНИ КОЛЛЕТ играет женщину, в которой уживаются полярные люди, изводящие и ее, а еще более-окружение, которое пытается быть терпимым к биполярной барышне.
“ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ”, как можно понять из названия, не о монахе-бенедиктианце.
Уморительный, даром что не шедевр, сериал.
“Слава несуществующему Богу!” – орет один из героев “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО”, где блистает ВИОЛА ДЭВИС, этуаль.
Сериал сделан мастерски, диалоги восхитительный, темп что надо.
В “ИГРОКЕ” тщится вернуться на экран, хотя бы и сериальный, УЭСЛИ СНАЙПС, но делает это так претенциозно, что я пребываю в расстроенных чувствах, я ведь тоже когда-то любил этого актера.
Это как узреть обожаемого ЭНДИ ГАРСИА в сериале “ФУТБОЛИСТЫ”, где ему дают три секунды на выход.
КИНО.
В “ИСПРАВИТЕЛЬНОМ СРОКЕ” ДАСТИН ХОФФМАН играет уголовника по конструкции личности, смотрящий на вещи взглядом человека, решающего, можно ли эти вещи забрать.
Это старый фильм, Хоффман в нем превосходен, он играет по схеме “если надо объяснять, то не надо объяснять”.
Он виртуозно передает психологию уголовника, не поддающегося перековке.
Отдельный страшный мир, где сантименты ничто, главное – грабить, если надо, отправить к праотцам.
Если проводить аналогию, то из нашего ближе всего к этому шедевру “КАЛИНА КРАСНАЯ” с харизматичнейшим ШУКШИНЫМ.
КНИГИ.
Я становлюсь все более серьезным и занудным, все чаще слушаю “В ЕЕ ГЛАЗАХ” банды “ЧАЙФ”, отсюда – книжный выбор.
Издательство “СОRРUS”, БЕНГТ ЯНГФЕЛЬДТ, “ЯЗЫК ЕСТЬ БОГ”.
Тонкие, глубокие, многомерные заметки о БРОДСКОМ – человеке, научившем меня стойкости и тому, что нет ничего выше маленького человека, потому что не бывает маленьких людей, есть – ЧЕ-ЛО-ВЕК.
ЭПИЛОГ. ПИАНИССИМО.
Если учесть, в каких обстоятельствах я сейчас живу, вряд ли будет неуместным предположить, что этот обзор – особенный.
Это не обзор, а гимн жизни, триумф содержания над фантиком, необратимое понимание, что надо быть благодарным за все, что имеешь, быть сильным и добрым.
“ЧАЙФ” те же поют: “А в этом месте по-другому не прожить”.
Прожить.
Если быть как ОТАРИК.