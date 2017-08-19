Так плучилсь, что вчера слушал “Эхо” нон-стоп. Заслушался. Всех впечатлений и не пересказать. Особливо доставил Венедиктов. Нет, я понимаю, должность, политические пристрастия… но человечье берёт своё. Как настойчиво и изобретательно он отмазывал друга! Ничто не чуждо! Друг у него, как выяснилось, Песков. Который пресс-голос нашего Верховного главнокомандующего. Ужом вился, отбиваясь от своих же подчинённых. Те оказались сообразительными и, пообщавшись с руководителем, понесли его линию дальше. А дальше был Бабченко. Аркадий. Тоже удивительный человек. По банальности, по шаблонноти мыслей и слов. Подчинённые Венедиктова по полученной от него методичке сделали неумность Бабченко объёмной, гротесковой. Совсем уж лупостью, уже не только бабченквой стало его воспоминаие о напутствии его в профессию журналиста от Павла Гусева, что-то типа – основная функция журналиста – грызть власть. Любую.

После был Сванидзе. Как всегда. СССР = Третий Рейх, Сталин = Гитлер. И ни единой рефлексии – зачем?

А ещё вчера с удивлением выслушал Гудкова-старшего. Он сказал невозможное. Особенно на этом радио. В сухом остатке прозвучало, что причина терроризма – ислам. Коль муфтияд и медийные мусульмане публично не отрекаются от явления, то виновата именно религия. Геннадий Гудков никогда не производил впечатление сильно умного человека, но тут выдал то, что у многих на уме. От небольшого ума это и было сделано. Теперь ему с этим заявлением жить. Или не жить…