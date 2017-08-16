Макс Фадеев, справедливо разгневанный на нафталиново-валидольную зондер-команду Голубого огонька под командованием рейхсфюррера Пугачевой и прочих оберофицеров Филей, решил создать альтернативный огонек.

Выступающие на нем будут избраны путем народного голосования.

Вот он охуеет, когда по результатам этого голосования будут петь Ваенга, Лепс и та же Пугачева с батальоном орущих мужей.

Потому что избавляться от облезших, но напомаженных ростовых кукол надо карательно, силком. Потому что весь сайт одноклассники точкару, до сих пор молятся на Стаса Михайлова, а Билан у нас белый офицер из кина.