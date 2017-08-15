Я не смотрел Малахова. Ни разу. Хотя однажды был у него в программе.

Потому и не смотрю.

Я не слушаю реп. Я не стал смотреть этот “баттл” дольше пятой минуты. Или третьей? Ну, выключил сразу после того, как молодые люди представились.

Хотя бы потому, что матом русские люди так не ругаются – натужно и не к месту. Это искусство, бубеныть, а не сопли пяткой сморкать.

Я не знаю, кто такие еще двое, ушедшие с 1-го канала, и почему все об этом говорят.

Ну, и на кой хрен я бы стал смотреть “Матильду”, или пошел бы в Гоголь-центр, не к ночи будет помянут?!

У Гоголя не было пиарщиков.

Если орут, значит, проблемы с талантом.