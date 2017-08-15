{ 15 августа 2017 }

Проблемы

Рубрики: [Фейсбук]  

Я не смотрел Малахова. Ни разу. Хотя однажды был у него в программе.
Потому и не смотрю.
Я не слушаю реп. Я не стал смотреть этот “баттл” дольше пятой минуты. Или третьей? Ну, выключил сразу после того, как молодые люди представились.
Хотя бы потому, что матом русские люди так не ругаются – натужно и не к месту. Это искусство, бубеныть, а не сопли пяткой сморкать.
Я не знаю, кто такие еще двое, ушедшие с 1-го канала, и почему все об этом говорят.
Ну, и на кой хрен я бы стал смотреть “Матильду”, или пошел бы в Гоголь-центр, не к ночи будет помянут?!
У Гоголя не было пиарщиков.
Если орут, значит, проблемы с талантом.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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