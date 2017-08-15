Я не смотрел Малахова. Ни разу. Хотя однажды был у него в программе.
Потому и не смотрю.
Я не слушаю реп. Я не стал смотреть этот “баттл” дольше пятой минуты. Или третьей? Ну, выключил сразу после того, как молодые люди представились.
Хотя бы потому, что матом русские люди так не ругаются – натужно и не к месту. Это искусство, бубеныть, а не сопли пяткой сморкать.
Я не знаю, кто такие еще двое, ушедшие с 1-го канала, и почему все об этом говорят.
Ну, и на кой хрен я бы стал смотреть “Матильду”, или пошел бы в Гоголь-центр, не к ночи будет помянут?!
У Гоголя не было пиарщиков.
Если орут, значит, проблемы с талантом.
Проблемы
Я не смотрел Малахова. Ни разу. Хотя однажды был у него в программе.
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