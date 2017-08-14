“Барев дзес,” – примерно так звучит армянское приветсвие. “Ас-салям алейкум” – понятно, мусульманское. Ещё я говорю в своём спортклубе “Шалом”, обращаясь к парню в характерной седой бороде, не снимающего бейсболки нигде, кроме парной.
Армянин Давид прям расцветает, слыша от меня родные звуки. Чеченец Муса с улыбкой отвечает “Ва-алейкум ас-салям”. А вот с ингушом Исой здороваемся по-русски. Много ходит, естестенно, не соблюдающих евреев. Изредко встречаются совсем уж угрюмые нацики, типа скинов. Но тоже как-то уживаемся. У меня тут много идеологических оппонентов – далеко не каждому ходящему в наш крутой клуб нарвится политика правительства, да и Путин кому-то ком в горле. Часто вижу депутатскую династию – отец бывший, сынок нынешний – оба топят против власти. Но тоже без мордобоя – отворачиваемся при пересечениях и только.
Наш спортклуб почти слепок с приснопамятного Эсэсэсэра, тоже много антагонизмов, но все как-то уживаеся.
А всё почему? Тут бы и привести какую-никакую цитатку из курса марксизЬма-ленинизЬма, но вот беда – в школе учился из рук вон, а теперь всё это не осилить. Тот случай, когда “Боржом” уже не поможет…
Мечтательно мечтаю – вот бы как-нить сочинить нечто объединительное для России, чтоб было как в клубе.
Клуб с одной стороны общий, а с другой, есть и администрация и службы разные. И ещё есть довольно жёсткие праила. Они на первый взгляд незаметны, но попробуй нарушь – карту вмиг анулируют и денег не вернут.
К чему это я? А хрен его знает… ФБ спросил – о чём я думаю, я и ответил потоком сознания…
Клуб
“Барев дзес,” – примерно так звучит армянское приветсвие. “Ас-салям алейкум” – понятно, мусульманское. Ещё я говорю в своём спортклубе “Шалом”, обращаясь к парню в характерной седой бороде, не снимающего бейсболки нигде, кроме парной.
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