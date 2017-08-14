Знаменитый ливерпульский клуб Cavern Club, где начинали свою карьеру The Beatles, выставлен на аукцион и будет продан в октябре. Клуб будет продаваться вместе с помещениями торгового центра Cavern Walks. По предварительным подсчетам, общая стоимость составит около 1 млн [Читать...]

Мне бы очень хотелось, чтобы клуб любителей Ельцина (а также «трудных реформ» и «братской Украины» заодно) обнялся бы нежно с клубом любителей Сталина (а также Феликса Эдмундовича и Войкова заодно), и они бы прыгнули с крыши куда-нибудь в [Читать...]

20 мая 1995 года в 12.00 состоялась презентация, посвященная открытию Детского клуба “Арлекино” по новому адресу: ул. Верхняя Радищевская, д. 19/3 (двухэтажный особняк рядом с Театром на Таганке, ст. м. “Таганская-кольцевая”). Тел.: 915-1107; 915-1106. Новое помещение Детского клуба [Читать...]

Лондонский футбольный клуб «Фулхэм» отказался от статуи Майкла Джексона и решил вернуть ее дарителю – миллиардеру Мохаммеду аль-Файеду, бывшему владельцу команды. Статуя покойного короля поп-музыки, установленная рядом со стадионом «Крэйвен Коттедж», будет демонтирована и возвращена Мохаммеду аль-Файеду. Аль-Файед [Читать...]

Чак Паланик займется продолжением одной из своих лучших работ «Бойцовский клуб». Сиквел будет выглядеть как графический роман, об этом писатель рассказал на проходящем в Сан-Диего фестивале Comic-Con. Действие новеллы будет происходить спустя 10 лет после событий оригинального романа. [Читать...]