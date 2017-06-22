Как жаль, что исчезает культ НАСТОЯЩЕЙ еды.Трепетное отношение к приготовлению. Везде все одинаково. Одинаковые салаты, да еще плохо приготовленные в универсамах.

Я стараюсь поскорее миновать эти полки с

салатом оливье с маринованными огурцами, салаты по-русски с китайскими грибами ( зимними опятами – даже на вид противными), винегрет без квашеной капустки – морковь да свекла..

В США – вообще мрак. Артисты Волкова с Ал. Абдуловым как-то жаловалисмь, что за месяц гастролей по всей Америке готовы были на стену лезть от их искусственной еды. Хорошо, добрались до Брайтона – нашли приличный русский ресторан.

Радуюсь, когда удается найти что-то вкусное – не по шаблону сделанное. Надолго в памяти остается – борщ с чесночными пампушками в маленькм мотеле в Броварах под Киевом ( ах, какой борщ!!!).. “задушэни млады курки” в Болгарии на Злата Песках в ресторанчике, В Вене в кафе на Марияхильферштрассе -свиные рульки с пивом и т.д.

И все-таки понимаю – это ненадолго.. Мои молодые друзья в Перу однозначно оставили меня – они нашли местный KFC,

А в Болгарии отправились в Мадональдс

А крутой манагер в Москве сразу сказал, что предпочтет один большой гамбургер всему этому непонятному изобилию – какой-то паюсной икре, красной, блинам, свежему сливочному маслу..

Мы их уже не понимаем? У них – другие вкусы?