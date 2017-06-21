Ватник, то бишь “крым наш” – создание кондовое, не гибкое, застывшее. Не умеющее ни врать, ни лицемерить, ни вовремя подсуетиться.. И ведь непонятно почему.

Вот была у меня приятельница – которая за Лит.премию отвечала с хорошим финансовым подспорьем. Она меня уму разуму пыталась научить, типа, напиши – ну что тебе стоит?- что-нибудь яркое, что можно читать. А то уже скулы сводит от этих графоманов-бездарей. Но там обязательно должен быть мат животворящий, и критика сталинизма, советизма, нравственности и т.д.

Я вежливо ответил, что не по зубам мне это – сиволапотному. Ибо не умею так лихо плевать и позвоночником в нужную сторону поворачиваться.

А вот светлоликие – они молодцы.. Ай, молодцы.. Прям диву даешься.. Про Алексиевич я уже и не говорю – она глупа как осенняя жаба.

А вот недавно я слышал от чудной дамы, большой литературной начальницы, стенания прилюдно о своей злой доле – вырасти за колючей проволокой военного гарнизона. Очень ей там плохо было быть дочерью прапорщика. Думаю, она как жертва советского Освенцима – голодная, босая – ручонками держалась за колючку и глазами провожала машины и людей. Сами понимаете – узники советского гарнизона. Сам такой. Как она выросла в большую литературную московскую даму – не знаю. Освободители наверно пришли. Со светлыми ликами.

Но вот зная ее несгибаемый правдивый характер, не способный на компромисс с совестью, я ужасно удивился на книжном фестивале на Красной площади – она же там в авторах патриотической мини-пьесы. Вот и думай..

Сколько их таких. Поистине зауважаешь Серебренникова – он честно делает только то, что ему близко – порнографию разную, гвоздит все ненужное для светлоликих.. Ну хоть не лицемерит.. А эти..

Вот я и думаю, насколько спокойнее, комфортнее для души – быть несгибаемым и сиволапым ватником..