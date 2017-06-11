Клянусь, в фейсбуке не было человека, который менее, чем я, намеревался комментировать сегодняшнее открытие безвиза для Украины!

Открыли – прекрасно!

Вам в Париж по делу срочно? Чмоки-чмоки!

Но если Порошенко – президент,бля, европейского государства! – мудель настолько, что прямо-таки стихами решил попрощаться с “немытой” Россией, то я тоже стихами, пусть не из классика, а из немудреной песенки советских авторов:

“Если к другому уходит невеста,

то неизвестно, кому повезло”.