{ 11 июня 2017 }

Безвиз

Рубрики: [Фейсбук]  

Клянусь, в фейсбуке не было человека, который менее, чем я, намеревался комментировать сегодняшнее открытие безвиза для Украины!
Открыли – прекрасно!
Вам в Париж по делу срочно? Чмоки-чмоки!
Но если Порошенко – президент,бля, европейского государства! – мудель настолько, что прямо-таки стихами решил попрощаться с “немытой” Россией, то я тоже стихами, пусть не из классика, а из немудреной песенки советских авторов:
“Если к другому уходит невеста,
то неизвестно, кому повезло”.

Аркадий Кайданов


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