Святые 90-е

Много их было – святых.. вылезли из всех щелей.

Мужик в шевиотовом пальто , расплачиваясь за урок английского , роется во всех карманах – марки, доллары, сотенные… еле-еле находит трешку.. Сует репетиторше – кандидату английской филологии. Ждет сдачу..

Его супруга небрежно: ” Это быдло везде.. даже в Испании. Я, как слышу русскую речь, тут же на другую сторону перехожу..”

Эти святые – разливали паленую водку. Бизнес такой аристократический был. У мужа. Спирт “Ройал” бадяжили..

А вот эти святые – за сто долларов “купили” квартиру у моего соседа – туберкулезника.. И то спасибо. По голове дали, но выжил.. Теперь большим агентством недвижимости в Испании заведуют..

А еще святые гуманитаркой торговали. Секонд-хендом на раскладушках. Заграничными грязными трусами. Которые от доброго чистого сердца нищим русским дарили.

Теперь у этих святых особняки в Ницце.

А еще святые сплавляли цветные металлы по дешевке. резали заводы на металл, тут же организовали конторы ростовщические ( ныне банки) под 200 процентов..

Святость перла.. Наркота, порнография, нищие, беспризорники. Всех святым крестом Наина освятила – великомученница алкоголика во власти…

Чем для меня были 90-е? Черным туннелем вниз..

И дело не в всеобщем обнищании или обогащении. А в том, что это были времена без воздуха.. Вместо воздуха был спертый зловонный болотный газ.. Вдруг отовсюду поперла нечисть, зомби, упыри..

Пожилая учительница отравилась после слов на уроке созревшего опарыша на двойку – он ее будет иметь всеми извращенными способами. И она отс…т с радостью.. Ученики – веселились..

Внучка с дочкой избили и выгнали из квартиры в Петербурге своих родителей – блокадников. Потому что зажились слишком.. Они бомжевали по подъездам.

Старика-ветерана поместили в псих. интернат – квартиру его в Сестрорецке продали и поделили родственники и чиновники..

Литературные премии давали пресмыкающимся, способным только разместить матерщину на страницах да извращения в любых видах. Чем мерзее – тем “талантливее”

ТВ смаковало убийства и расчлененку. Художники изображали фаллосы в любом виде и заставляли верить в это искусство..

Подлость, убийства, унижения, предательство – перестали быть преступлениями. Они стали – нормой..

И после этого – мне будут говорить о свободных и святых 90-х?

Да я только недавно поверил, что еще не все потеряно и уже нет этого сползания в Ад.