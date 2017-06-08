17 и 18 июня в Москве пройдет крупнейший фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Традиционно – в формате open air, на территории музея-заповедника «Коломенское».

В этом году Geek Picnic отмечает семилетие. На этот раз его темой стали «игры разума». Фестиваль соберет новинки, демонстрирующие достижения в области технологий, виртуальной реальности, медицины и развитии искусственного интеллекта. А также – ученых со всего мира. На Geek Picnic выступят более 20 крупнейших экспертов. Среди них – основатель первой в России лаборатории по нейрокомпьютерным интерфейсам Александр Каплан и российский биоинформатик Михаил Гельфанд. Хэдлайнером же станет культовый американский физик, эксперт в области астрофизики и космологии Лоуренс Краусс.

Гостей ждут бал роботов, гонки дронов, зона виртуальной реальности, лазерное шоу Tesla man, битва стартапов от ФРИИ, косплей шоу.

Будут работать три лектория – посвященные науке, искусству и технологиям. Где ученые подискутируют на такие темы, как: является ли современный мир иллюзией, можно ли обрести бессмертие, как слияние с компьютером расширит способности мозга и можно ли этот мозг “взломать”. Исходя из формата фестиваля, подобные вещи не кажутся такими далекими и нереальными.

Гости пикника смогут на собственном опыте ощутить наступление будущего. Например, можно будет испытать нейроинтерфейсы нового типа или даже попробовать управлять компьютером с помощью силы мысли. Посетители также увидят первый российский шлем виртуальной реальности, три выездных модуля марсианской станции, бионическую руку, которая управляется с помощью нейросигналов и другие удивительные изобретения.

А 24 и 25 июня Geek Picnic переместится в Санкт-Петербург, и его программа будет не менее разнообразной.