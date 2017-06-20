{ 20 июня 2017 }

ММКФ-2017: Чем откроется и закроется фестиваль?

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  [ММКФ]  
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ММКФ

39-й Московский международный кинофестиваль начнёт свою работу уже 22 июня. Фильм открытия выбрали до ужаса странный, но с другой стороны – почему бы и нет? 

 

БАБУХАЛИ. ЗАВЕРШЕНИЕ / BAAHUBALI 2: THE CONCLUSION (реж. С. С. Раджамоули) 

БАБУХАЛИ

Это продолжение историко-приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди. Достигнув расцвета сил, он узнал о своем происхождении. Теперь он жаждет выяснить, почему человек, открывший ему правду, когда-то убил его великодушного и мудрого отца-правителя? 

 

Нужно отметить, что продолжительность этой эпической ленты составляет 167 минут. Похоже, в этом году организаторы ММКФ решили проверить свою публику на прочность с самого первого фильма. Вряд ли этой картиной удастся задать тон всему киносмотру, но вот искусно подвести к одной из программ фестиваля (Открытие: Кино регионов Индии) у сиквела «Бабухали» точно получится.

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Завершится ММКФ 29 июня премьерой нового фильма Софии Копполы «Роковое искушение», показанного совсем недавно в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, откуда София увезла приз за лучшую режиссуру (став, таким образом, всего второй женщиной-режиссёром, удостоенной такой награды, за всю историю фестиваля). Кино чем-то рифмуется с закрывающим фильмом прошлого года – «Светской жизнью» Вуди Аллена: слегка старомодно, стильно и с большим количеством голливудских звёзд. 

 

РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ / THE BEGUILED (реж. София Коппола) 

РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ

По знаменитому роману Томаса Каллинена. «Закрытый пансион» для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…

Вадим Богданов


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