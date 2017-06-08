Где надежда машет рукой

До Марго Кржижевской все продюсеры, ушлые и из третьего ряда, сходились на том, что мой инструментарий ограничивается гвоздем и молотком, что дисциплина и я суть несовместные вещи и что я слишком сермяжный, слишком too much в любом проявлении, от общения с народом до глумления над пластиковыми звездами.

Эми Уайнхаус в брюках (светлая память): обаяния полно, но работать не приспособлен.

К моменту, когда меня разыскала госпожа Кржижевская, я был в Украине признан первейшей и первостатейной птицей-говоруном, цицероном, златоустом (здесь работы не было), своими вылазками из отеля парализующим уличное движение, а по возвращении оттуда наел 17 кг и отошел от дел, не желая тратить силы на подсвечивание себя в темноте.

Я хорохорился, но понимал отчетливо, что похож на персонажа песни с программной строчкой: «Девяносто песен знаю, а молитвы – ни одной».

Но надо знать Марго Кржижевскую, разом политичную и “ндравную”; за свое она — горой.

Жизнелюбие — вот ее канон, в этом смысле мы тождественны; так я и оказался в программе “Естественный отбор” на канале ТВ ЦЕНТР, которому 20 (на 427 меньше, чем мне, но об этом ниже).

Я в означенной программе, негаданно триумфальной, радею, как Кржижевская за меня, за простых людей, за рядовых потребителей (ненавижу это слово, как и слово “волнительно”), я обязан быть не просто защитником, но защитником сильнейшим, огневым, полным жизни, которая должна быть для людей вкусной, гармоничной, КАЧЕСТВЕННОЙ.

Я абсолютно убежден, что по таким программам можно определить диаграмму душевного состояния человека, положительно не понимающего, кому внимать и, главное, верить.

Отличие нашей программы от других, по тематике схожих, – в задушевности, бо лично я не считаю проявление сантиментов чем-то непристойным.

В свете такого концепта все остальные программы кажутся попытками лечения простуды пробежками на морозе.

Здесь инструментарий другой.

Все эти утверждения, что политические программы важнее социальных, – суть пустые ереси.

Люди, живущие в безумном мире, страдающем синдромом рассеянности и от отсутствия доброжелательности, – эти люди заслуживают “Естественный отбор”.

Сравнивать “ЕО” с другими программами, равно как сравнивать канал ТВ ЦЕНТР с другими каналами, – это как сравнивать красное с круглым.

И программа, и самый канал делаются для разных самых людей – и для жовиальных, и для тех, чье настроение описываемо строчкой “Внутри меня осенняя пора”.

От такого обилия информации, как сегодня, человеку недолго и в уме повредиться; программа создана для такого человека, у которого одно желание – просто жить, отправляя свои естественные потребности без смертоносных последствий.

Я не уверен, но причина успеха и канала, и программы может быть в биохимическом факторе: успех – это ведь очень гендерная вещь (об этом красочно может поведать Наталья Синдеева, “Дождь”).

“Всякая стена – это дверь” и “Маленьких людей не бывает”; “надо жить, сжав губы и подавив рефлексию”…

Не уверен, что мое высокопарное толкование сути деятельности канала ТВ ЦЕНТР – верное.

Кому-то оно покажется именно что напыщенным, избыточно броским, но я ведь – особа особо пристрастная, я ведь работаю на оном канале, учитывающем дихотомию сегодняшней жизни, ввиду которой интонация разговора должна быть особенной, человечной, без надрыва и иносказаний (политпрограммы не в счет, там надрыв неизбежен).

Я поздравляю Быстрицкую Юлию Анатольевну, гендиректора канала (она мне улыбалась в самый первый, читай: самый важный день съемок), ее первейшего зама и заглавного продюсера Шумакова Никиту Сергеевича, у которого я – ввиду своей оголтелой навязчивости – наверняка вызываю исключительно сложные чувства, от которых меня спасает только отчетливое понимание тонким Шумаковым моей “толстой” исключительности.

Про Кржижевскую я говорил, пел.

Только тот, кто не хочет видеть, не разглядит: Сашу Борисова (“гнилой псевдоинтеллигентишка”), Зину Руденко (“питерская вориха”), Лену Варнавскую (Лицемеровна”), Алену Седлер (“Суперпуперпаратруппер”), Евгения Тепикина (“Демиург”), Оксану Байрак (“хоррор с инцестом”")… да мильон людей, места не хватит.

“Беды не тают, а дни летают,

Но где-то надежда машет рукой”.

Я точно знаю, что для очень многих людей надежду воплощает канал ТВ ЦЕНТР.

С ЮБИЛЕЕМ, ТВ ЦЕНТР!