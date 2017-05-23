{ 23 мая 2017 }

Собчак не Минкин

Рубрики: [Фейсбук]  

Давеча, внося скромную лепту в дело по осмеянию и осуждению Ксении Собчак написал, мол девка умна. В комментариях много вопросов – да чем же умна? Дура и мразь.
Отвечаю.
Сперва давайте по-нормальному определимся в вопросе – что есть ум. Вкикипедия пишет так: Ум — это совокупность . Ум определяется ощущениями, эмоциями, пониманием, памятью, желаниями, индивидуальными особенностями и мотивами, а также подсознанием.
Предлагаю остановиться на индивидуальных особенностях Ксении Анатольевны, мотивах и попытаться заглянуть в её подсознание.
Особенностью девчушки были родители, соответственно – папа и мама. Родители сделалили большой карьерный скачёк – папа из преподавателя ЛГУ рванул в мэры города. Обстоятельства личности, статуса и исторического момента выдали синергитический эффект – чета Собчаков воспитывала дочурку в условиях отличных от всех окружающих. Инаковость прививалась с молоком матери и статусом отца. Мы, как известно, родом из детства. Вот и у Ксюши прёт инаковость, она же крайний эгоизм.
Теперь что касается ума. Объективно, много у нас в стане патриотов могут так складно, логично и больно припечатать словом? Не важно к кому обращённым, хоть к Михалкову, хоть к Порошенко, да хоть к Верховному? Обращения Собчак к адресатам это не маразматические послания Минкина. В отличие от Минкина Собчак действительно умна и логична.
А всё потому, что у Собчак иная картинка мира, заложенная с детства. Её проекция существования, простите уж за сравнение, подобна обнаружению принцем Гаутама фактов страданий. Только вот принца несколько иначе воспитывали даже в те далёкие и мрачные времена. И целеполагания у Собчак и Гаутамы разные – принц хотел избавить мир от страданий, а Собчак только себя. К уму это не имеет никакого отношения. С совокупностью способностей к восприятию, запоминанию, обобщению у Собчак всё в порядке. Другое с оценкой и принятием решений.

Карл Шуман


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