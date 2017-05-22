{ 22 мая 2017 }

Собчак

Рубрики: [Фейсбук]  

Мои 5 коп.
Придушаю в себе низменное и гаденькое, потому не стану писать о Собчак всё что о ней думаю… Думаю, да. Замечу вскользь о двух главных её достоинствах, они же недостатки. Всем девка хороша – образована и к тому же умна, что не часто. Образованность доукомплектовывается умом в исключительных случаях – при наличии глубоких личностных комплексов. Могу конечно ошибаться, но главный комплекс Ксении Анатольевны – желание быть любимой, недолюблиность. С детства и дальше по жизни. Наверное, воспитываемые у неё в семье приоритеты – быть первой, она в какой-то момент попутала с “быть любимой”. И эту дихотомию не в силах победить порождённый ею ум.
Во многие мудрости многие печали, как и было сказано. Отчего-то кажется, что Собчак глубоко несчастна, как бы не старалась она продемонстрировать обратное. Может и ей удалось глянуть в будущее и обнаружить себя грядущую Валерией Ильиничной?
Хотя, возможно, я ошибаюсь и она просто дура. Хорошо образованная и умная дура.

Карл Шуман


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