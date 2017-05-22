В жизни тех, у кого всегда есть место подвигу, всегда есть место и для многого иного. Меня позабавило в синхроне Собчак упоминание ею об изъятой пятикопеечной монете. Вероятно это был вклад Яшина в совместный с любимой девушкой бюджет [Читать...]

Собчак по требованию Оргкомитета оппозиции ушла из Дома-2. Чем же Оргкомитету не угодил Дом-2? Вроде бы популярная программа, и пока там Собчак, у нее с рейтингом все в порядке. Что ж плохого в том, чтобы одного из лидеров [Читать...]

Как-то очень по особенному живут те, у кого матери в друзьях с Президентом… Поговорила мама со своим другом, и сразу все изменилось… И деньги отдали, и никаких налоговых нарушений… Сейчас уже, наверное, идут переговоры о возвращении Собчак на [Читать...]

Собчак приняла на свой счет песню Пугачевой с советом “не высовываться” В новом творении примадонны нет конкретного указания на то, что речь идет именно о Ксении Собчак. Саркастически улыбаясь, певица увещевает некую “дочку”, чтобы она “не высовывалась”. “Алла [Читать...]

Посмотрел Собчак в беседе с Толоконниковой и Алехиной. Волк в гостях у красных шапочек. Собчак кто-то рассказал, что собеседника надо непременно сажать в лужу, задавая ему хамские вопросы, и она всю передачу трудолюбиво говорит гадости, садись, Собчак, пять. [Читать...]