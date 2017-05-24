Удивительная история произошла.

Режиссер и театральный продюсер Бояков организовал вместе с Прилепиным “Русский художественный союз” – как я понял, объединение творческих деятелей, не принадлежащих к либеральному кругу.

Ну, организовал и организовал. Логично предположить, что взял на это денег у власти, у Мединского, у кого-то еще, – но я свечку не держал, и доказательств у меня нет.

А в состав учредителей “Союза” был записан композитор Мартынов.

И вот, поскольку этот “Союз” – что было неизбежно – либеральная интеллигенция страстно оплевывала и топтала (правильно, неправильно – в данном случае неважно), композитор Мартынов, явно принимавший участие в обсуждении этой затеи на старте, решил от нее отказаться.

И написал Боякову аж целое открытое письмо.

Упрекает его в каких-то содержательных вещах (насколько справедливо – опять-таки, неважно), а еще пишет, что дело связано с властями, а он с ними связывать себя не хочет.

Ну, не хочет и не хочет, это его святое право.

Но есть там и такой пассаж:

“Я помню твою бескорыстную финансовую помощь, молниеносно оказанную, когда мне потребовалась срочная операция в Израиле. Однако Платон мне друг, но истина дороже. Сохраняя к тебе самые дружеские чувства, я вместе с тем отвергаю…”.

Прочитал я это.

Протер глаза, прочитал снова.

То есть, выходит, Бояков буквально спасал Мартынова, когда тот болел, а когда получилось так, что Бояков пригласил Мартынова в сомнительное для него, Мартынова, дело – тот от него публично отмежевался.

Нет, не отказался приватно, тихо, звонком или письмом, как это естественно было бы сделать на его месте, – а именно прилюдно вытер ноги об человека, и сделал это только и исключительно для того, чтобы поправить за счет Боякова свою репутацию, которая пострадала из-за попадания в порочный контекст.

И таки поправил – либеральная интеллигенция аплодирует и ревет от восторга.

Известно же: репутация намного важнее, чем человек, который тебе помогал в трудную минуту.

Не так ли?

Знаете, в двадцатые-тридцатые годы были люди, которые тоже письма в газету “Известия” (ну, фэйсбука тогда не было) писали:

“Довожу до сведения советского народа, что не имею ничего общего с моим отцом (братом, родственником), служителем культа таким-то, который, окутывая несознательных трудящихся религиозным дурманом…”

“Сохраняя самые дружеские чувства, я вместе с тем отвергаю…”

Молодец композитор Мартынов.

Традиции – надо сохранять.