Неописуемое убожество

Миловидная дама закатила огневую речугу, смысл которой можно передать цитатой из “Игры престолов”: “Люди там порой ведут себя так, будто другие не видят, а Господь не осудит”.

Она говорит про участников “Дома”-2, я терпеливо слушаю, дело происходит в центре города, с дамой дотоле знаком я не был, она узнала меня и подошла в кафе, а это значит, что ее слушали все посетители.

Она несколько раз называла их “сероводородными”, говорила, что необразованнее, дремучее людей в природе нет, “им бы книжки читать, но уже поздно, сразу видно, что им в мозги не поступает кислород”.

Ее выводит из себя,что “этих” некоторые умники возвели в ранг звезд, хотя какие они звезды, шушера кромешная.

Дама определенно владела приемами суггестии, потому что ей несколько раз аплодировала публика, а кое-кто даже снимал сии мизансцену с интермедией (что, понятное дело, ее только распаляло).

Ее бесят эти витринные фигли-мигли, она жаждет показательной порки.

Но я все-таки прервал ее, сделав это, кажется, максимально корректно.

Да, у многих, почти у всех, обсуждаемых ребят циклопическое честолюбие, совершенно не соразмерное масштабу их дарования, если понятие “дарование” вообще здесь применимо.

Иные персонажи этой вселенной отмечены печатью психофизической выразительности, а это уже немало.

Я сказал женщине, догадываясь, что разочаровываю ее, что, верно, я кажусь ей большим пуристом и цацей, чем я есть.

Эпические размышления про невыносимую тяжесть человеческой морали и, скажем, необратимость прошлого ищите в других программах, а эту судите по канонам того жанра, в которой она исполнена.

Все мы – потому что такое заведение – делаем вид, что без ума от Парфенова с Познером, но никто не рассматривает тиви как мещанское искусство.

Ничему дурному та же Ксения Бородина свою армию почитателей не учит, и что с того, что это кому-то не нравится.

Она попадает в яблочко, говоря со СВОЕЙ аудиторией. Отрицать по отношению к Бородиной, что она выросла в ипостаси ведущей, и значительно, было бы мелко и несправедливо.

Забавляет в знаковом проекте другое: он выстроен на сделке: “Ты не говоришь обо мне ложь, а я не говорю о тебе правду”.

Печально другое (я сейчас об участниках): абсолютное отсутствие самоиронии плюс восторг от собственной, более чем гадательной уникальности.

Но они, эти ребятушки, не первые и не последние, кто после дюжины эфиров стал полагать себя “человеком высокого устройства”.

Из Собчак и Бородиной вышел толк, потому что они не останавливаются, а в остальных пути не будет, потому что, когда я вижу, как они картинно выпендриваются, я сразу хочу пожелать им чуть меньше пластического таланта, чуть больше мозгов, но с последним пожеланием я, похоже, безнадежно опоздал.

Что телевизор меняет жизнь, даже когда у тебя нет мозгов, – это суждение суть пустые ереси и бредни.

Ага, меняет: ты становишься еще тупее. Выстаришься (слово писателя Токаревой), так и не дойдя, что имбецил.

Они, эти ребята, просто нуждаются в том, что называется око недреманное, в умеренно суровом надсмотрщике, который напомнил бы им про отрицательную селекцию и лекцию бы прочел, что никакие они не врачеватели душ, но, допрежь всего, очень несильные лицедеи, упивающиеся собой с такой силой, что так недолго и захлебнуться от восторга.

“Дом”-2 – это коллективный агент дискомфорта, раздражитель, позволяющий выявить глубинные желания, страхи и патологии человека.

Женщине в кафе я так и сказал: мадам, вы всегда можете не смотреть, а уж ежели взялись, ищите хорошее, а не только “неописуемое убожество”; если там хоть один человек обретет счастье – оно того стоило.

Бородина обрела счастье не там (благодарение небесам), но именно там про счастье все поняла.