Веселая классика

Классическая музыка не должна быть веселой? И все же, концерт Philharmonix – это живая пронзительная музыка.

Cептет (7) музыкантов мирового класса могут сыграть так, что зрители загорятся, увидев своими глазами эту страсть, эту сверкающую виртуозность мастерства.

Музыка Philharmonix это безумное «катание на американских музыкальных горках». Классическая музыка во всей ее полноте может быть веселой! Уникальный ансамбль Philharmonix объединяет трех cолистов-виртуозов Венского филармонического оркестра, двух ведущих солистов Берлинской филармонии, одного из самых разносторонних австрийских пианистов, а также уникального скрипача из США. Это превосходный музыкальный микс из классической, джазовой, клезмерской, латинской и поп-музыки… с его особым добрым весельем. Благодаря своей неповторимой комбинации «высшей филармонической ценности и абсолютной радости от создания музыки» Philharmonix является синонимом «развлечения».

И в чем же секрет успеха ансамбля? Какая таинственная сущность объединяет этих виртуозов, независимых художников с их целями, индивидуальными достижениями и наградами.

Ответ прост: Philharmonix объединяется только тогда, когда и вдохновляется новой музыкальной идеей. Во всем, что они делают, нет ни малейшей рутины или обязательства, и именно так они захватывают неуловимый Святой Грааль сегодняшней классической игры. Вы должны это увидеть, почувствовать, каким удивительным образом Вы из случайного зрителя стремительно превратитесь в страстного поклонника. В программе прозвучат любимые мелодии: Штраус, Гершвин, Пьяцолла, Манчини, Меркьюри, Стинг и многие другие известные композиции и импровизации!

Насладитесь музыкальным праздником, не совсем классическим в традиционном понимании, но обладающим самым высочайшим классом !

КЗ имени Чайковского, 25 июня в 19 часов

Билеты на официальном сайте организатора «РАМ МЬЮЗИК» www.rammusic.ru

Нелли БЕГАНОВА.