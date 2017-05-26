{ 26 мая 2017 }

Минимум слов и максимум музыки

Рубрики: [Музыка]  

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В Калуге проходит юбилейный XX Международный фестиваль «Мир гитары». В программе принимают участие выдающиеся виртуозы и молодые талантливые исполнители из 14 стран мира, включая Россию, страны СНГ, Европы и Америки. В числе приглашённых звёзд – знаменитый гитарист Эл Ди Меола (США), титулованный отечественный гитарист Роман Мирошниченко и ведущий польский блюз-рок гитарист, идейный вдохновитель гитарного рекорда Книги Гиннесса Лешек Чихоньский.

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Фестиваль открылся мировой премьерой оперы Ларри Кориелла по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Среди исполнителей – симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», хор, вокальный квартет из Словении, сербский гитарист и соратник Ларри Ненад Стефанович, ученик Кориелла Роман Мирошниченко и дирижер Сергей Тарарин, который мастерски воплощал сложнейшие программы Ларри Кориелла и Стива Вая на предыдущих фестивалях. Всё было организовано так, как задумал маэстро. Ларри Кориелл не дожил до премьеры всего несколько месяцев. Он ушёл от нас 19 февраля на 73-м году жизни. Маэстро, которого по праву можно назвать крестным отцом стиля «фьюжн», прожил яркую и интересную жизнь, которая вдохновила и будет вдохновлять не одно поколение музыкантов.

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24 мая в рамках фестиваля состоялся гитарный джем, в котором приняли участие группа «Федулова» (Москва), известный джазовый гитарист и лауреат российских и международных конкурсов Тимофей Дорофеев (Архангельск), Калужский молодежный симфонический оркестр, дирижёр Илья Норштейн, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко (Москва), польский блюз-гитарист, композитор, аранжировщик и вокалист Лешек Чихоньский (Вроцлав) и его друзья Йоргас Сколиас (вокал), Томас Грабовый (бас-гитара), Ярослав Корзонек (барабаны).

Ведущий концертной программы фестиваля – Владимир Каушанский (Москва), заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества и признанный знаток джазовой музыки.

Джем открыла обаятельная гитаристка Ксения Федулова, обладательница сильного вокала и потрясающего чувства импровизации. Буквально с первых минут она зарядила зал своей позитивной энергетикой. Зрители были тронуты её теплотой и любовью к родному краю, «где много медведей и добрых людей».

Польских музыкантов Лешека Чихоньского и его друзей представил Дариуш Клеховский, директор Польского культурного центра в Москве, который пожелал всем «минимума слов и максимума музыки». В сопровождении Калужского молодежного симфонического оркестра музыканты представили мини-концерт-посвящение Джими Хендриксу. Они исполнили такие хиты легендарного музыканта, как “Hey Joe”, “Foxy Lady”, “Fire” и др. Лешек тепло общался с аудиторией на русском языке и рассказал о своей знаменитой инициативе. Ежегодно, 1 мая, на главной площади Вроцлава собираются гитаристы со всего мира и сообща играют в память о Джими Хендриксе. В прошлом году в рамках уникального гитарного пикника был установлен новый мировой рекорд – композицию “Hey Joe” исполнили одновременно 7356 гитаристов.

В четвертый день фестиваля, 25 мая, зрители увидели программу «Посвящение двадцатому фестивалю», в которой приняли участие гитарист с мировым именем Дмитрий Илларионов и музыканты из Аргентины, Испании и Беларуси.

В пятницу, 26 мая, на закрытии фестиваля выступит команда лауреата премии «Грэмми» Эла Ди Меолы.

Юбилейный международный фестиваль также ознаменовался созданием Ассоциации международных гитарных фестивалей.

Фото автора.

Дарья Маркелова


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