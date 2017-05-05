Я слишком тонко устроен для вашего грубого мира, мне даже ранний Леонтьев нравится, когда он пел «Женский портрет»; я проживаю жизнь так, что успеваю инфицировать энтузиазмом даже в летаргию впавших людей.

Будьте любезны насладиться новым обзором и принять его к сведению с исполнением.

МУЗЫКА

Когда вас одолевает сплин, вам, конечно, может помочь АННА СЕМЕНОВИЧ или ШУБЕРТ, но в первом случае вы должны быть специальным человеком, а во втором – давайте не выпендриваться.

Просто послушайте СТИВИ УАНДЕРА «SОNGS IN ТНЕ КЕY ОF LIFЕ», особенно первую часть, объясняющую, почему на ночь не след смотреть ТЕРРЕНСА МАЛИКА и почему онтогенез повторяет филогенез.

Вот ТОМ ОДЕЛЛ, может, хороший человек, поет «SОNGS FRОМ АNОТНЕR LОVЕ», но это такая «эназа лав», что пусть бы он заперся у себя в деликатной комнате и там голосил.

Денис Майданов на его фоне кажется Брюсом Спрингстином.

Кладбищенская абракадабра, спетая фриком, грезящим о минете.

Но и этот уродец кажется колоритным перцем по сравнению с АДАМОМ АНТОМ, плоским, как тиви-ведущие (все, кроме меня), простым, как солдатский завтрак, тупым, как чмыри из интернета.

А про «БОН ДЖОВИ» я все давным-давно понял: это, пардон за оксюморон, буржуазные мещане, высокотурбулентный армагеддон-попс, музыкальный аналог поэзии Эдуарда Асадова.

Можно, конечно, потоптаться на их альбоме «WНАТ АВОUТ NОW», но вы, пуристы и цацы, скажите лучше, где превознесенный вами до стратосферы СЭМ СМИТ, королек фальцета?

Я слушаю его «IN ТНЕ LОNЕLY НОUR» и понимаю, что развития никакого нет, доподлинный армагеддон, «уплощение и упрощение разума».

Вероятность того, что вы в курсе, кто такая ТИНА КАРОЛЬ, примерно такая же, как вероятность того, что Лолита Милявская победит в Сан-Ремо.

Тем временем ТК на сегодня, может, сильнейшая украинская певунья европейского уровня, песнями преображающая не просто пространство, но мир.

Красивая и голосистая.

Я буду скучать по ЛЭОНАРДУ КОЭНУ, Светлая Память.

Харизма у старика была такая, что даже от его фотографий исходит свет.

Он мог просто стоять на сцене – и тебя брали в полон мурашки.

Послушайте, неторопко только, его последний альбом «YОU WАNТ IТ DАRКЕR», и вы поймете, что даже ипохондрия бывает целительной. Он не просто мрачен, он радикально мрачен, но парадоксальным образом этот мрак оборачивается светом, необоримой жаждой жить.

WILL.I. АМ, если смотреть на проект как на престижную коллаборацию, для записи собрал всех, кроме меня и Аркадия Дворковича: тут тебе и Бритни Спирз, и Джастин Бибер, и Майли Сайрус, и Крис Браун, и Николь Шерзингер…

Вероятно, парень думает, что неотразим (впрочем, все они так думают).

Я едва дослушал альбом; этот жанр называется среди грузинских аниматоров «дерьмо наотмашь».

Еще два таких альбома, и я посвящу мадригал Оле Бузовой, которая начинает мне казаться после таких менестрелей Агилерой.

СЕРИАЛЫ

Мало кто умеет так смачно рассказывать о бинарной человеческой природе, как МАРТИН СКОРСЕЗЕ.

А если у него в союзниках такой титан, как МИК ДЖАГГЕР, олицетворяющий бинарную человеческую природу, мы вправе ждать шедевра.

Но сериал «ВИНИЛ», если говорить об изолированных сериях, так затянут, что не о бинарности думаешь, а о том, как бы избить создателей.

«КРОВЬ И НЕФТЬ», впрочем, еще хуже.

Мой любимый ветеран ДОН ДЖОНСОН не спасает, а усугубляет.

Ходульность во всем, ужасающая неестественность.

Никак не удается звездам «ДРУЗЕЙ» повторить успех.

Вот красивая КОРТНИ КОКС и сериал «ГРЯЗЬ», про желтую прессу, про природу взаимоотношений такой прессы со звездами.

Сама-то Кортни хороша, но прочие актеры – редчайшее дерьмо.

Уж лучше повеселиться, посмотрев «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ».

СЭМ РЭЙМИ знает свое дело: кровушки нелюдей что воды в Тихом океане. Да еще с моралитэ: будь человеком, сучара, не то получишь от Отара.

«ГРИММ» – достославные страшилки, но по первым сериям трудно понять, на что способны эти актеры.

Вот «НАЕМНИК КУОРРИ» – это да. Не знаю про успешность, навряд такая посттравматическая история станет культовой (ветеран бойни во Вьетнаме воротается домой и начинается свистопляска), но Тодоровскому и Шахназарову надо бы поглядеть, КАК это снято.

«МАРКО ПОЛО» тоже изысканно снят, но изысканность не всегда тождественна качеству.

«ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ» – изобретательно, но фантазии создателей иногда вызывают пусть не печальное, но недоумение.

Но это хотя бы не «ОТЖИГ» БАЗА ЛУРМАНА, помешанного на визионерстве, который после каждой серии оставляет за собой хаос и смятение.

Правда, снимает красиво, собака.

«НОВАЯ НОРМА» – кунштюк про гомосексуалистов. «Эта шутка была бы удачной, если бы была смешной».

Пусть эти ребята живут в своем эмпирическом мире, быть геем или не быть – вопрос антропологический, но какого … ЭТО пропагандировать «изящно»?!

«КУАНТИКО» – сериал про то, как младых янки готовят к службе в ФБР – насквозь фальшивый, потому что рожи у ребятушек слишком глянцевые.

«КОРОЛЕВЫ КРИКА» избавлены от дуализма: ставка сделана на бесхитростный юмор, преимущественно туалетный.

«АМЕРИКАНЦЫ» – очень качественный сериал, но видно и слышно, что выдыхается.

А «СВЕТЛЯЧОК», который почитается культовым, смотреть надо просто потому, что он сокрушительно обаятелен.

И мне нравится «ДИККЕНСОВЩИНА», потому что мне нравится Диккенс и очень нравится, как британцы умеют экранизировать своих святых.

«АМЕРИКАНСКАЯ ГОТИКА» даже не о том, что богатые тоже рыдают, а о том, насколько омерзительны бывают американские богатые.

Хотя сразу вас успокою (в кавычках): до наших богатеев, чемпионов по омерзительности, янки далеко; снулые, квелые, неизобретательные.

Можно после них посмотреть «КОШМАРНЫЕ МИРЫ ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА», хотя в них полно дидактики, назидательности, сплошной указательный палец.

ФИЛЬМЫ

Не устану превозносить тонкий, как рассказ Ф. С. Фицджеральда, фильм БИЛЛА КОНДОНА «МИСТЕР ХОЛМС» – про впавшего в деменцию знаменитого сыщика. ИЭН МАККЕЛЛЕН переигрывает и Камбербэтча, и Роберта Дауни-мл.

«Побег из Шоушенка» я тоже люблю, как Фицджеральд своих аутсайдеров, но одна из лучших, если не первейшая, экранизация СТИВЕНА КИНГА «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». Страшный рассказ о бинарности человеческой природы, о наших пороках.

«Список Шиндлера», «Инопланетянин», «Близкие контакты третьей степени»: СПИЛБЕРГ любой сюжет превращает в золото, но вы наверняка не видели МОЕГО Спилберга, снявшего «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ».

Жесточайший и вместе жизнеутверждающий фильм.

Если вам по душе глубокое кино, посмотрите «ПОЕЗДКУ В ИНДИЮ». Про ложное понимание мультикультурности.

Грубая реальность не слишком сентиментальна для вас? Пересмотрите «НЕБРАСКУ», оцените актера БРЮСА ДЕНЧА, последнего из могикан, старая гвардия, конь, что не портит борозду.

Не знаю, почему нонче так редко снимается превосходный актер ДЖЕЙМС ВУДС, но посмотрите бесподобный старый, но не стареющий фильм с ним и с еще одной, увы, уже почившей легендой Голливуда ДЖЕЙМСОМ ГАРНЕРОМ – «ОБЕЩАНИЕ».

Сплошная страсть; надо же, снова про аутсайдеров и одержимость.

«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» – это совсем юный, еще не заматеревший ЛЕО ДИ КАПРИО, играющий пиита-гея А. РЕМБО.

Уже тогда был понятен масштаб Лео.

«ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ» смотреть без слез невозможно.

Этот фильм – про модус, на который нас обрекают политики, – скорбная беззащитность.

Одна из лучших комедий всех времен и народов Танзании, Гватемалы и Грузии – «СТРАННАЯ ПАРОЧКА».

Перманентный ДОБРЫЙ смех.

Что объединяет его с еще одним безоговорочным шедевром – «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ», от которого даже черствые люди плачут. И смеются сквозь слезы.

Но не вся классика достойна овации.

«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» КЕНА РАССЕЛЛА тошнотворны, как северокорейский напыщенный…

Такого ДАСТИНА ХОФФМАНА, как в «ЛЕННИ», фильме про знаменитого комика, для которого дело обернулось скверно, вы еще не видели.

Модус, в котором постоянно пребывает персонаж ДХ, – саркастический нигилизм.

И за это его предают и обструкции, и остракизму.

«УКРЫТИЕ» с МАЙКЛОМ ШЕННОНОМ снабжено подзаголовком: «Пророк или безумец?».

Братцы, нужно смотреть, как и «ПОЛЯ СМЕРТИ» – мощнейшее антивоенное высказывание.

«УИТНЭЙЛ И Я» – немилосердная сага о мужской дружбе.

«ТАЙНЫ ИСПОВЕДИ» с двумя сильнейшими актерами – РОБЕРТОМ ДЕ НИРО И РОБЕРТОМ ДЮВАЛЛЕМ. Негромкий эпик про смысл жизни.

«СПАСЕНИЕ» – отменный вестерн с ЕВОЙ ГРИН, про которую говорить плохо равносильно тому, чтобы прилюдно вытирать нос рукавом.

КОНЦЕРТЫ.

Тут двух мнений быть не может: ПИНК, ПИНК, ПИНК!

Высший пилотаж, а не просто концерт, дородный человечек, который казался мне малозначительнейшей хавроньей, справляется на сцене с та-а-акими нагрузками!

И песенки попадаются милые.

КНИГИ

Вновь и вновь перечитываю «МЕАНДР» ЛЬВА ЛОСЕВА.

«Расцветает в кульминационных ситуациях» – это про меня.

Красивейший русский язык, баснословное чувство юмора.

НОДАР ДУМБАДЗЕ, «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН».

Это МОЯ Грузия.

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ, «ЭССЕ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ».

Гандлевский, надо отдать ему справедливость, перевоспитал меня.

ЭПИЛОГ

Под аккомпанемент ритуальных фраз о том, какая прекрасная погода вступила в права, форменное благорастворение воздухов, я желаю вам превратить месяц май в блестящий месяц, а этого не случится, если вы не внемлете моим рекомендациям.

Хотя – спасибо уже за то, что читали этот пестрый, как кино Альмодовара, текст от Отара.