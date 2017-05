Галактический слизняк

Что общего между дебютом Джеймса Ганна и его новыми «Стражами галактики»?

До того, как вступить в кинематограф со своим собственным фильмом Джеймс Ганн занимался сценариями к проектам разной величины и серьёзности. В основном, это были второсортные трэшовые ужастики и два фильма про Скуби-Ду. Единственным проектом, над которым он работал и за который ему не стыдно – это ремейк «Рассвета мертвецов» Джорджа Ромеро под руководством Зака Снайдера. После него Снайдер заявил о себе как режиссёр, а Ганн как сценарист. Два года спустя, в 2006-м, Джеймс выпускает свой первый полнометражный фильм – «Слизняк», второсортный фильм ужасов с комедийным оттенком.



Сюжет «Слизняка» включает в себя два основных элемента, которые Ганн разрабатывал в предыдущих своих сценариях: высокий уровень «трэша» и зомби-тематика. Завязка заключается в том, что местный житель Грант (Майкл Рукер, а кто же ещё?) находит в лесу упавший метеорит, из которого исторгается космическое тело и поселяется в самом Гранте. С ним начинают происходить странные метаморфозы, например, из груди периодически вырываются щупальца, он постоянно хочет есть и поделиться находкой с остальными, другими словами, обратить их в нечто себе подобное (то есть в зомби).

Всё это вышло на экраны в 2006 году. Сейчас на дворе 2017, и Джеймс Ганн во всю занят распространением своего нового фильма «Стражи Галактики. Часть 2». Два абсолютно разных проекта, как по уровню, статусу и размаху, так и по жанру, сюжету и намерениям. Даже аудитории абсолютно противоположные. Но, тем не менее, у них всё же есть что-то общее. Я нашёл как минимум 5 точек соприкосновения дебюта Ганна и его самого свежего проекта.

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА

«Слизняк» начинается со сцены, как неопознанное тело летит в открытом космосе по направлению к Земле. Это, потом выяснится, метеорит с инопланетной формой жизни. «Стражи Галактики», не нужно даже говорить отдельно, напрямую связаны с космосом. Однако эти два фильма в вопросе космической тематики имеют зеркальное отражение. Если в «Стражах» космос – это 97% фильма, с 3% земных сцен, то в «Слизняке» всё ровно наоборот. Там есть в виде флэшбеков сцены из других миров, откуда, предположительно, и прибыли эти твари. Вторые «Стражи» также имеют флэшбэк, но уже земной: в самом начале фильма нам показывают родителей Питера Квилла.

МАЙКЛ РУКЕР

Куда без любимого актёра Джеймса Ганна. Майкл Рукер снимался не только во всех режиссёрских проектах своего друга, но и в продюсерских, например, в выходящем скоро «Эксперименте Belko». Что в «Слизняке», что во вторых «Стражах», Рукер крутится около главных ролей. Номинально Грант – титульный персонаж, но уже после первой трети фильма он уходит на второй план, уступая героям Элизабет Бэнкс и Нэйтана Филлиона (ещё одного очень хорошего друга Ганна). В «Стражах» же Рукер получает намного больше экранного времени и сюжетной значимости по сравнению с оригиналом. В обоих фильмах герои Рукера очень колоритны и играют весомую роль в происходящем.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВКУС

Многие любят «Стражей Галактики» в первую очередь из-за саундтрека. Никто с ними не поспорит, музыку Ганн подбирать умеет. Причём, его прекрасный музыкальный вкус начал проявляться ещё в дебютном фильме 2006 года, композитором к которому, кстати, выступил всё тот же Тайлер Бейтс, автор оригинальной музыки к обоим «Стражам». The Yayhoos, Джейн Дженсен, Corb Lund, Хэнк Томпсон, Саймон Стэдмен, Carolyn Mark & The New Best Friends: джаз, кантри, поп и рок – на любой вкус. А I Don’t Wanna Lose Your Love от Crystal Gayle взята прямиком из восьмидесятых, оттуда же, откуда Ганн брал музыку ко второй части своего космического блокбастера. Причём, любовь к музыке прослеживается в обоих фильмах. Если в начале вторых «Стражей» Ракета пытается наладить музыку, под которую они собираются встречать инопланетного монстра, ссылаясь на Старлорда, мол, это у него пунктик на хорошее музыкальное сопровождение, так и в «Слизняке» есть похожая сцена. В какой-то момент инопланетное существо тянется щупальцем к магнитофону и нажимает на Play, после чего включается Baby I Love You от The Yayhoos, под которую героиня Бэнкс встречается лицом к лицу с тем, во что превратился герой Рукера. Можно даже сказать, это кульминационный момент фильма.

ЭЛЕМЕНТ B-MOVIE

Если из описания сюжета «Слизняка» в самом начале – инопланетные существа, огромные черви, проникающие в людей через рот, литры крови, расчелёнка, зомбирование, чёрный юмор, низкобюджетность – понятно, что фильм является типичным представителем «би-муви», то причём тут высокобюджетный блокбастер от Марвел? Первая часть «Стражей» как раз-таки была ни причём, однако именно во второй уровень трэша заметно увеличился. И дело тут не столько в возросшем количестве сортирного юмора, сколько в безумнейших сценах, вроде той, где Йонду, Грут и Ракета перемещаются на космолёте из одного измерения в другое. Очень смешная и галлюциногенная сцена, но, тем не менее, заметно отдающая «трэшем».

ТЕНТАКЛИ

Тентакли – это щупальцеподобные образования некоторых живых организмов, в художественных произведениях обычно монстров. Тентакли – это самый настоящий фетиш Джеймса Ганна, поэтому, возможно, стоило вынести их как первый пункт в данном списке. Весь «Слизняк» фактически на них построен, а во вторых «Стражах» они фигурируют в начальной сцене, где появляется вышеупомянутый монстр, в пасть которого с разбега залетает Дракс.

* * *

Кроме этих пяти точек соприкосновения двух фильмов, можно, если постараться, отыскать ещё несколько случайных и скорее забавных похожих элементов.

Первый – это имена: Грант похож на Грута, а Старла напоминает Старлорда.

Второй – человек-планета. В «Стражах» такого героя играет Курт Рассел, а «Слизняке» есть персонаж абсолютно круглой формы (полу-зомби, которая съела слишком много), напоминающей планету.

Третий – сцена после титров. Да, абсолютно никак не связано, но всё же очень забавно. Ганн этим увлекался ещё до того, как это стало мейнстримом.

* * *

От себя добавлю, что все эти пять точек соприкосновения дебюта Ганна и его новейшего проекта в первую очередь символизируют о том, что Джеймс продолжает идти своим собственным творческим путём и избегает любого давления на себя. Больше всего поражает то, что спустя 11 лет, даже в условиях работы над чисто студийным голливудским блокбастером и в рамках единой кинематографической вселенной, он остаётся верен себе. Что бы ни случилось, Джеймс, продолжай в том же духе!