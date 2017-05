«Стражи Галактики. Часть 2»: За маму и плеер!

В прошлый раз абсолютно безрассудные, бесстрашные и увлекательнейшие космические приключения банды из разношерстных преступников, енотов и деревьев стали одним из самых свежих и лучших супергеройских блокбастеров за долгое время. Теперь в условиях максимальной связности общей кинематографической вселенной и постепенного приближения к её кульминационной дилогии под руководством братьев Руссо, Джеймс Ганн всё также даже не думает сворачивать со своего собственного творческого пути. Его вторые «Стражи Галактики» продолжают использовать формулу первого фильма, делая акцент на юморе, размашистом экшене и божественном саундтреке, а также пытаются достичь новых высот расширением актёрского ансамбля и смещением фокуса на проблемы персонального характера, осаждающих большинство персонажей.

Вторая глава приключений Звёздного Лорда (Крис Пратт), Гаморы (Зои Салдана), Дракса (Дэйв Батиста), теперь уже малыша Грута (голос Вин Дизеля) и енота-не-енота Ракеты (голос Брэдли Купера) начинается с выполнения задания золотокожей королевы Аиши (Элизабет Дебики). Команде предстоит защитить очень ценные энергетические батареи от огромного инопланетного существа со щупальцами. После не до конца благополучного выполнения задания Стражи на своём корабле вынуждены спасаться бегством, но в самый последний момент им помогает таинственный незнакомец, что, тем не менее, не отменяет аварийной и очень болезненной посадки экипажа на ближайшей планете. Очень скоро выясняется, что тот самый незнакомец неслучайно пролетал мимо, он как раз искал Питера Квилла (земное имя Звёздного Лорда). Питер же, сам того не подразумевая, уже много лет мечтал встретиться лицом к лицу с этим самым незнакомцем, который при первой же встрече со Стражами представляется Эго (Курт Рассел) – отцом Питера Квилла.

У первого фильма была свежесть и оригинальность. У второго всего этого нет, и прикрыть этот недостаток Ганн решил двойной дозой юмора и конфетного безумия. По уровню развлекательной начинки вторые «Стражи» обогнали, наверное, все предыдущие фильмы Марвел. Юмора стало намного больше, но и в этом его недостаток. Во-первых, он поделился на хорошие шутки и шутки ниже пояса. Последних стало так много, что они образовали отдельную категорию. Для чего было перенасыщать фильм ими – непонятно, первая часть отлично держалась и без шуток сортирного и сексуального характера (особенно в таком количестве). Во-вторых, все острые насмешки, забавные перепалки между Старлордом и Ракетой, саркастические выпады имели бы куда более поражающий эффект, не будь их так много и не будь они столь часто следующими друг за другом. Отдельным комедийным элементом стал Дракс. Персонаж Батисты – не только самый яркий и запоминающийся в сиквеле, он ещё и отхватил самые смешные шутки. Герой теперь попросту не обременён жаждой мести и вселенской печалью, как это было в первом фильме, сейчас он самый беззаботный и весёлый персонаж, да ещё и знакомится с новичком сиквела – очень странной и жизнерадостной девушкой по имени Мантис (Пом Клементьефф) с усиками-антеннами на лбу. Дракс и Мантис (которая путешествует вместе с Эго и помогает ему с бессонницей) – два персонажа, которые оба не от мира сего и оба друг друга не понимают, но, возможно, это их и сближает. Чего только стоят размышления Дракса о внутренней красоте Мантис.

Что касается конфетного безумия, то картинка здесь действительна очень насыщенная. Причём, она не галлюциногенная как в «Докторе Стрэндже» и не кислотная как намечается в третьем «Торе», вторые «Стражи Галактики» скорее конфетно-приторные, радужные по цветовой гамме с вкраплением ретро стилистики. Ретро здесь приобретает метафизический характер: от космических приключений, напоминающих первые части «Звёздных войн» или эпизоды «Стартрека», обсыпанные конфетти, до аркадного экшена, как например, в сцене погони-перестрелки корпуса «золотых людей» за Стражами (Ганн даже добавил характерные звуковые эффекты, что можно было услышать в олдскульных игровых автоматах со Space Invaders или Pac-Man). К слову о звуковых эффектах, саундтрек «Стражей Галактики» также пропитан духом 80-х. Вообще, музыка здесь как и в первом фильме – отдельная тема для разговора. Для тех, у кого до сих пор стоит на репите Hooked On A Feeling, но первый «Улётный сборник» уже поднадоел, второй том получился таким же горячим. Джеймс Ганн не просто подобрал свои любимые песни, он тщательно продумывал связь музыки и сценария. Ведь музыка тут не просто ритмичный аккомпанемент, это тень Мэредит Квилл, мамы Питера, столь тщательно и с любовью отбиравшей музыку для своего сына. Некоторые композиции несут смысловую нагрузку, как например, Brandy от Looking Glass в сцене разговора Эго и Питера или Father And Son от Кэта Стивенса в сцене с Питером и малышом Грутом. А некоторые – попросту неотъемлемая часть происходящего: My Sweet Lord Джорджа Харрисона или Mr. Blue Sky от Electric Light Orchestra, под которую в начальных четырёхминутных и снятых без какого-либо монтажа титрах малыш Грут зажигательно танцует, пока остальные Стражи огребают от огромного космического монстра (танец Грута, к слову, записывал сам Джеймс Ганн).

Песня Стивенса вообще является лейтмотивом вторых «Стражей». Отношения отца и сына – основная сюжетная арка, а семья – основанная тема. Параллельно Гамора пытается разобраться со своей сестрой Небулой (Карен Гиллан), а также семейные вопросы не обходят стороной Йонду (Майкл Рукер). Но постепенно основная тема фильма становится загроможденной другими, второстепенными сюжетными линиями, которыми Ганн откровенно увлёкся. Корпус «золотых людей» как дополнительные антагонисты фильма, тяжёлые отношения Йонду и ещё одного новичка «Стражей», адмирала Стакара Огорда (Сильвестр Сталлоне), ни к чему особенному не приводящие недоговорки между Старлордом и Гаморой, Дракс и Мантис, и это далеко не все сюжетные начинания сиквела. От всего этого фильм получается перенасыщенным, акценты смещаются, а некоторые сюжетные линии попросту не получают должного внимания. Отсюда и общее впечатление сумбурности происходящего, чему также способствует огромное количество спецэффектов.

Важно отметить, что «Часть 2» имеет несколько очень трогательных моментов, и речь не только о вызывающем умиление малыше Груте. Джеймс Ганн на этот раз всерьёз намерен вытрясти из зрителя не одну и не две слезы, и, я уверен, у него это получится! Особенно трогательной получилась концовка, возможно, самая эмоционально заряженная сцена фильма. Однако весь драматический эффект от большинства эпизодов улетучивается из-за банально разбалансированного тона фильма. Для столь развлекательного, ориентированного на шутки и весёлые взрывы кино, вторые «Стражи Галактики» имеют слишком резкие драматические выпады. Другими словами, у зрителя попросту не успевает сойти улыбка с лица, когда на него внезапно сваливается тяжёлое откровение героя или, возможно, даже чья-то смерть.

«Стражи Галактики. Часть 2» являются самым настоящим манифестом независимости Джеймса Ганна от киновселенной Марвел. После успеха первой части он как никто другой заслужил полнейшего доверия и безграничной свободы над своим следующим фильмом. Однако такое раскрепощение имеет как свои плюсы, так и минусы. Ганн вдобавок написал сценарий к фильму, что помогло ему всецело подстроить кино под себя: он даёт понять, что стражи – это его игрушки, он может делать с ними что угодно и шутить с ними как угодно. Он добавляет любимую музыку в фильм, раздаёт друзьям и любимым персонажам камео (Дэвиду Хассельхоффу, Говарду Утке и целых два для Стена Ли), своему младшему брату, Шону Ганну, который постоянно переигрывает, даёт весьма значимую роль в общем сюжете, а для своего любимого актёра, Майкла Рукера, с которым Джеймс работает уже очень давно, устраивает настоящий бенефис, превращающийся к концу в невероятной красоты шоу межгалактических масштабов. Он наснимал целых пять сцен после титров, потому что может. Отсутствие какой-либо связи с MCU было замечательной особенностью первого фильма, который ввиду своей свежести от этого лишь только пострадал бы. Здесь же подобная связка или какие-нибудь мостики послужили бы лишней причиной, зачем сиквел вообще был снят, так как новых горизонтов Ганн уж точно не открыл. Даже основная сюжетная линия с главным злодеем крайне банальна – кто-то опять хочет захватить мир(ы). Причем, отсюда вытекает и плюс фильма (да, у Ганна всегда есть один смачный плюс на два спорных минуса): Джеймс прокрутил очень годный маркетинговый ход. Все выпущенные видеоматериалы в целом раскрывают только важные события за первые 15 минут фильма. Ему удалось сохранить не только некоторые любопытные сюжетные твисты, но и главную интригу – кто же главный злодей. Здесь он достаточно оригинальный, интересный и харизматичный, правда, до тех пор, пока не превращается в субстанцию из спецэффектов.

Тем не менее, на протяжении всего фильма видны старания Джеймса Ганна. Видны его кропотливая работа, забота о персонажах, желание нас развлечь, а также его полное погружение в мир «Стражей Галактики». Вряд ли кто-нибудь ещё кроме него смог бы удержать данное кино на грани качественного развлекательного блокбастера и абсолютно безумного трэша, что порой творится в кадре. И зная, что третья часть уже официально под его крылом, о продолжении беспокоиться не приходится. Пока на его счету один из лучших сиквелов в MCU с набором столь очаровательных персонажей, визуальной роскошью, юмором и частичкой души, что ты попросту прощаешь этому фильму все те моменты, когда он становится слишком громоздким и пытается откусить больше, чем положено.