Радостная новость. На время проведения Чемпионата мира по футболу, неприглядные районы Самары закроют фальш-фасадами. Потому что перекошенные аварийные дома проще прикрыть, чем покрасить. Очко на улице можно замаскировать под гараж для Бентли, например.

Пока не понятно, чем прикрыть дороги. Считаю, что легче их вообще перекрыть, не хуй ездить где не надо. Оставить одну асфальтированную дорожку до стадиона, с которым, к слову удивительные вещи происходят.

Оказывается администрация города под шумок хотела при помощи выделенного бюджета построить и какие-то очень нужные ей, этой администрации, объекты. Правда эти объекты никакого отношения к футболу вообще и к чемпионату мира в частности, не имели, но попытка же не пытка. Пока разбирались, сменили подрядчика и опаздывают со сдачей на три месяца.

Кстати, я бы еще неприглядных людей поменял на манекены. Какая разница? Футболисты у нас могут быть деревянными, а болельщики нет что ли?

Одним словом позорище и стыдоба уже перешли в режим “это норма”.

А на День Победы для жителей Самары споет хор Турецкого, потому что уж очень с ними дружит Фурсов наш, отец родной, мэрушко всем примерушко. А друзьям надо помогать. Ну, спасибо, что не Стас Михайлов.