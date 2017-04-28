Больше всего в истерии, которую устраивают каждый День Победы, действительно святой и великий день, мне не нравится даже не парад войск, демонстрирующих всему миру железный хай, не напыщенные речи, пытающихся засветиться и срубить фантики в свою пользу политики, не все эти детские утренники для галочки, а то, что нам пытаются преподнести эту Победу за нашу.

Наклейки на вазовских табуретках и немецких иномарках “На Берлин!” и “Можем повторить” это всё равно, что нацепить чужие ордена и выдавать за свои.

Что вы можете повторить? Вы хотя бы жену второй раз в месяц порадуйте вялым сексом. На какой Берлин вы собрались? Вы на своем ведре хотя бы тещу до дачи довезите по говну и бездорожью.

Запомните! Это не ваша Победа! Не ваша и не наша! Это Победа того поколения советского народа, которое практически исчезло.

Именно советского. Не российского, а советского! Потому что среди Героев Победы есть представители всех национальностей той ушедшей в небытие страны.

И даже если вам, залив синькой сливу, кажется, что это вы лично брали Рейхстаг, то это не так. Вы брали ипотеку в банке на однушку в ебенях и гречу в Пятерочке по семьдесят два рубля за килограмм. А Рейхстаг брал ваш дедушка. Это его Победа.

Поэтому отковыряйте эту глупую наклейку со своего зубила, распечатайте его фото и пройдите с ним в марше Бессмертного Полка. Это единственно правильное и нужное, что может быть в этот день. Вспомнить всех, кто отдал жизни и здоровье за то, чтобы вы сейчас орали про какую-то мифическую “свою” Победу.

Они не виноваты, что их внуки иногда бывают идиотами.