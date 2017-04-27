IMAX & Inhumans

26 апреля крупная корпорация мирового уровня IMAX провела медиа-день, в течение которого представила результаты работы за 2016 год, показала будущие релизы в формате IMAX и продемонстрировала первые рабочие материалы уникального проекта – IMAX-сериала. Мероприятие состоялось в Москве в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском». Закрытая презентация предназначалась эксклюзивно для российских журналистов и представителей партнёров IMAX.

Вначале всех гостей поприветствовал сам вице-президент IMAX Джон Шрайнер, рассказав о росте популярности кинотеатров сети по всей России и пообещав увеличение темпов распространения. Вместе с этим Шрайнер продемонстрировал презентацию IMAX VR – первого масштабного опыта создания аттракциона виртуальной реальности. Потенциально такой продукт может оттянуть большую часть клиентов в свою сторону, чему помогут особые проекты, созданные в сотрудничестве с другими студиями – к примеру, аттракцион по мотивам будущего фильма «Аквамен». В данный момент подобная технология реализована исключительно в США, в Лос-Анджелесе, но вице-президент пообещал скорый приход нового уровня виртуальной реальности и в Россию. «Россия – третий по величине рынок IMAX по всему миру, и мы работаем над бизнес-стратегией распространения IMAX VR с учётом всех особенностей российского рынка», — заявил Шрайнер.

Далее организаторы ознакомили публику с результатами российских сборов кинофильмов, бывших в прокате в 2016 году: среди отечественных проектов по сборам первое место заняло «Притяжение» Фёдора Бондарчука, среди зарубежных – «Доктор Стрэндж» Скотта Дерриксона от небезызвестной студии Marvel. После гостям продемонстрировали график релизов в IMAX на 2017 год, снабдив анонсы отрывками из будущих фильмов и трейлерами в формате IMAX. Особое внимание уделялось проекту «Дюнкерк» Кристофера Нолана – в поддержку фильма красноречиво выступил Алексей Рязанцев, генеральный директор кинокомпании Каро-Премьер, отметив, что на IMAX-прокат «Дюнкерк» он возлагает большие надежды.

Но внимание посетителей мероприятия всецело захватила презентация одного из самых необычных проектов грядущей осени – супергеройского сериала «Inhumans» по лицензии Marvel. Уникальность «Сверхлюдей» – именно такое рабочее локализованное название имеет проект – состоит в том, что это первый сериал, серии которого сняты на камеры IMAX и будут демонстрироваться в IMAX-кинотеатрах. Во всём мире первые две серии сериала будут показаны в IMAX, остальные же – по телевидению. В Америке права на трансляцию имеет канал ABC, в России же партнёр по распространению пока что не не утверждён. Ожидалось, что публике представят трейлер или отрывки из сериала, однако ввиду недавнего окончания съёмок организаторы ограничились хроникой со съёмочной площадки. В ходе небольшого видео прессе продемонстрировали концепт-арты главных героев и локации, где будет разворачиваться действие сериала. После окончания презентации «Новый взгляд» задал вопрос организаторам, как же конкретно будет осуществляться локализация проекта. Ответ был прост: в данный момент решение ещё не принято. Одинаково могут реализовать как субтитры, так и дубляж, и закадр.