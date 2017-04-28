{ 28 апреля 2017 }

«Стражи Галактики» в Москве

Рубрики: [Кино]  [Новости]  
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 Джеймс Ганн

Команда представителей второй части «Стражей Галактики» в составе режиссёра Джеймса Ганна, актрисы Пом Клементьефф (Мантис) и актёра Майкла Рукера (Йонду) 27 апреля провела с представителями российской прессы конференцию, посвящённую скорому выходу фильма в широкий прокат. Мероприятие состоялось на территории отеля «Four Seasons».

 

Делегация фильма «Стражи Галактики. Часть вторая» отвечала на вопросы российских журналистов в ускоренном режиме – график у американских гостей был плотный. В один час организаторы постарались максимально ёмко уложить весь необходимый диалог прессы и команды «Стражей». Звёзды были настроены крайне оптимистично, много шутили и даже пытались говорить по-русски – каждый гость попробовал произнести по-русски «Стражи Галактики», хоть не у всех и получилось.

Говорили обо всём понемногу – что касалось фильма непосредственно и что было около него. Джеймс Ганн рассказал о кропотливом выборе саундтрека для сиквела «Стражей Галактики» и о планировавшемся в фильме камео Дэвида Боуи в качестве капитана Опустошителей. Пом Клементьефф поведала о своих русских корнях и даже показала на себе, какая конкретно её часть – русская. А Майкл Рукер в течение конференции никак не мог разобраться в устройстве синхронного перевода, зато был ознакомлен с русской поговоркой «не свисти – денег не будет».

Словами, впрочем, не ограничилось – в определённый момент Джеймс Ганн решил продемонстрировать свои танцевальные навыки и попробовал повторить танец малыша Грута перед журналистами. Майкл Рукер назвал его попытку смехотворной и под аплодисменты устроил настоящий мастер-класс по танцам. По итогам мини-соревнования сошлись на ничьей. 

В заключение конференции гостям предложили в рамках визита в Москву посетить репетицию парада, посвящённого Дню победы. От заманчивого предложения взглянуть на российские танки звёзды отказываться не стали. 

Фото автора.

Даниил Голубев

Не пароход, но человек. Учится на факультете журналистики РГГУ, любит кинематограф и хочет привить эту любовь зрителю. Считает, что любой фильм — нечто большее, чем «нравится» и «не нравится».

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