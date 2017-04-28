«Стражи Галактики» в Москве

Команда представителей второй части «Стражей Галактики» в составе режиссёра Джеймса Ганна, актрисы Пом Клементьефф (Мантис) и актёра Майкла Рукера (Йонду) 27 апреля провела с представителями российской прессы конференцию, посвящённую скорому выходу фильма в широкий прокат. Мероприятие состоялось на территории отеля «Four Seasons».

Делегация фильма «Стражи Галактики. Часть вторая» отвечала на вопросы российских журналистов в ускоренном режиме – график у американских гостей был плотный. В один час организаторы постарались максимально ёмко уложить весь необходимый диалог прессы и команды «Стражей». Звёзды были настроены крайне оптимистично, много шутили и даже пытались говорить по-русски – каждый гость попробовал произнести по-русски «Стражи Галактики», хоть не у всех и получилось.

Говорили обо всём понемногу – что касалось фильма непосредственно и что было около него. Джеймс Ганн рассказал о кропотливом выборе саундтрека для сиквела «Стражей Галактики» и о планировавшемся в фильме камео Дэвида Боуи в качестве капитана Опустошителей. Пом Клементьефф поведала о своих русских корнях и даже показала на себе, какая конкретно её часть – русская. А Майкл Рукер в течение конференции никак не мог разобраться в устройстве синхронного перевода, зато был ознакомлен с русской поговоркой «не свисти – денег не будет».

Словами, впрочем, не ограничилось – в определённый момент Джеймс Ганн решил продемонстрировать свои танцевальные навыки и попробовал повторить танец малыша Грута перед журналистами. Майкл Рукер назвал его попытку смехотворной и под аплодисменты устроил настоящий мастер-класс по танцам. По итогам мини-соревнования сошлись на ничьей.

В заключение конференции гостям предложили в рамках визита в Москву посетить репетицию парада, посвящённого Дню победы. От заманчивого предложения взглянуть на российские танки звёзды отказываться не стали.

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