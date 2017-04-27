«Затерянный город Z»: Тёплое воспоминание о классическом кинематографе

Пробираясь сквозь джунгли современного кинематографа, выдающийся американский режиссёр и сценарист Джеймс Грэй прошёл через многое: начав со скромных криминальных драм, затем он забрёл на территорию полицейских триллеров, окунулся в реки головокружительных любовных интриг, а затем попал под водопад жгучих страстей Нью-Йорка 1920-х годов. Почти с каждым новым фильмом Грэй, кажется, специально идёт против времени, перенося свои картины всё дальше и дальше от наших дней. Консерватор до мозга костей, он намеренно поворачивает своими произведениями время вспять, каждый раз пытаясь ухватить и задержать на какое-то мгновение дух прошлого. С момента выхода его первого фильма прошло 22 года, каждый из которых постановщик провёл в поисках своего собственного кинематографического Эльдорадо – фильма, способного не просто вернуть зрителя назад во времени, а остановить это самое время. И наконец-таки Джеймс Грэй достиг того, чего он так усердно искал – «Затерянный город Z», редчайший образец классического кино, снятый в наши дни.

В какой-то момент просто кажется, что такое кино было снято очень и очень давно, затем его спрятали и забыли. А Джеймс Грэй во главе небольшой экспедиции, состоящей из настоящих синефилов, всё-таки нашёл его и отреставрировал. Конечно, объяснить наличие Чарли Ханнэма и Роберта Паттинсона (обойдёмся без шуток про вампиров) будет сложно, впрочем, как и безупречную в техническом плане операторскую работу Дариуса Хонджи, но сравнений с классикой кинематографа картина Грэя вряд ли сможет избежать. По одной банальной причине: такое кино сейчас попросту не делают. Это факт. Приключенческая драма под два с половиной часа, которая от начала до конца снята в одном и том же размеренном темпе, полна замечательных диалогов на чистом английском языке, на котором, кажется, разговаривали лишь в начале XX века, и с актёрами, ведущими себя в кадре словно на сцене театра «Глобус».

У Грэя за 22 года карьеры всего шесть фильмов, и так получилось, что каждый последующий лучше предыдущего. «Затерянный город», безусловно, подчиняется этому правилу, как и продолжает тенденцию стремления режиссёра к более раннему сеттингу. Его новый фильм начинается на рассвете XX века, когда британского подполковника без медалей, топографа и путешественника Перси Фосетта (Ханнэм) Королевское географическое общество отправляет впервые в Южную Америку, чтобы установить границу между Боливией и Бразилией. Фосетт к тому времени уже побывал во многих уголках Соединённого Королевства, в том числе в Новой Зеландии и Индии, однако многолетняя экспедиция в опасные джунгли с десятками шансами на верную смерть, без сомнений, не подходит рангу Перси. Кроме того, у него в Англии жена Нина (Сиенна Миллер) и недавно родившийся сын, покидать которых ему бы совсем не хотелось. Однако такая экспедиция имеет первостепенную важность для Королевства, а также успешное её завершение гарантирует 35-тилетнему путешественнику его первые официальные регалии, а самое главное – навсегда обелит род Фосеттов, имя которых было запятнано предками Перси.

Характеристика кинематографа Джеймса Грэя описывается всего двумя словами, которыми наши локализаторы умудрились наречь одну из работ режиссёра (в оригинале «Иммигрантка») – роковая страсть. Такая страсть является центробежной силой в мотивации его героев, но в основном закручивается она на появлении роковых женщин в жизни персонажей (их обычно играет Хоакин Феникс – любимый актёр режиссёра, снимавшийся у него в четырёх фильмах подряд). В «Затерянном городе» у главного героя уже другая страсть – более возвышенная, но всё такая же роковая. Он самозабвенно грезит таинственным городом, расположенным вдоль реки Амазонки, чьи джунгли прекрасно подходят для полноценного раскрытия буйной романтической эстетики режиссёра, исследующего на этот раз тему, которая зиждется на грани эскапизма и природного человеческого авантюризма. Ханнэм в лучшей на сегодняшний день своей роли в большом кино искусно передаёт смелость и отвагу Фоссета, его дух и порой беспечную натуру. Временами мы даже можем прочувствовать неуверенность героя в том, найдёт ли он вообще когда-нибудь свой желанный город Зет, но по его глазам видно – он умрёт, пытаясь.

Интересный, прочувствованный портрет Сиенны Миллер оставляет свой след на истории, даже находясь в тени яркого и безудержного героя Ханнэма. За все те малочисленные сцены с героиней нам в полной мере открывается её мир, мир сильной женщины, вынужденной справляться с постоянным отсутствием мужа и воспитанием двух мальчиков, не говоря уже о дискриминации по половому признаку, царящей в Англии начала XX века. Более того, все её амбиции и фантастические мечты вынуждены так и остаться в Лондоне, в то время как её муж исследует бескрайние джунгли. И лишь верность, любовь и полное понимание придают ей ту самую силу, позволяющую спроецировать все свои амбиции и мечты на опасных приключениях мужа. Роберт Паттинсон играет верного помощника Фосетта, одного из главных людей, поддержавших его и не отвернувшихся от него в самом начале, когда Перси решился громогласно заявить о возможности существования древних цивилизаций в месте их первой экспедиции (сцена выступления Фосетта перед толпой английских снобов пробирает до дрожи). В роли повзрослевшего сына Перси – Джека – к третьей половине фильма появляется Том Холланд, на секунду даже заставляющий забыть о том, что он Человек-паук.

Имея корни еврейских эмигрантов из России, Грэй ни в одном фильме не забывал про своё происхождение. Постоянно в его фильмах фигурируют русские и русская речь (даже чаще, чем евреи), например, его дебют с говорящим названием «Маленькая Одесса», в «Хозяевах ночи» присутствует русская мафия, в «Любовниках» действия развиваются на Брайтон Бич, а в «Роковой страсти» русские заправляют целой сутенёрской конторой, куда попадает героиня-иммигрантка Котийяр. Удивительно, но даже в таком отстраненном приключенческом фильме как данный, Джеймс умудрился ввести русскую кровинушку в сюжет: в моменте, когда Перси отправляется на фронт Первой мировой, он встречается с таинственной русской гадалкой (Елена Соловей), раскрывающей ему фактически суть его жизни.

Возвращаясь к сравнительной метафоре новой работы Грэя с пунктом назначения его карьеры, не стоит спешить с заявлениями, что данный фильм – апогей его творчества. Эльдорадо наконец найден, к чему ещё стремиться, вы спросите? Например, к звёздам. Именно такое уже получил название следующий режиссёрский проект Грэя с Брэдом Питтом в главной роли, который, кстати, изначально должен был сыграть Фосетта (причём, Ханнэм в более зрелом возрасте своего персонажа похож на Питта, словно это его брат), но не срослось. Поэтому Брэд остался лишь продюсером, что добавило ещё одну жемчужину современного кинематографа к безупречной галереи проектов его собственной продюсерской компании Plan B.