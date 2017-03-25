В 1979 году Миша Ходорковский кушал куриную котлетку и смотрел телевизор. По телевизору показывали революцию в Иране. Страшная черная толпа персов в экзальтическом восторге приветствовала аятоллу Хомейни, вернувшегося из Парижа победителем иранского шаха.

Мише было 13 лет и он не хотел быть инженером на заводе, который выпускает штангенциркули. Миша хотел великих свершений, славы и бессмертия. Как Троцкий или вот как этот бородатый имам….

Спустя 36 лет ему снова явился этот восхитительный образ. Страшная черная толпа, клубящаяся от восторга. Она встречает его, она боготворит его. Он может обронить всего одно слово и тысячи этих безликих людей умрут за него.

Он вздохнул, взглянул в окно… Там снова была постылая Швейцария. Скучные как асфальт, которые не испытывали восторга последние лет триста.

Михаил Борисович опустился в кресло и начал писать: “Как только нынешний режим сменится, тут же все люди, которые живут за границей, будут думать о возвращении. А я вернусь немного раньше…”