{ 26 марта 2017 }

Убийство Вороненкова явилось для общества скрепой…

Рубрики: [Фейсбук]  

Убийство Вороненкова явилось для общества скрепой куда как по-скрепнее прочих!
Каждый второй на фоне убиенного почувствовал себя чистейшей прелести чистейшим образцом в области морали и нравственности, а у каждого пятого стали прорастать ангельские крылышки.
Сам же герой нашего времени поимел от случившегося единственный профит – он избавился от опознавательного знака “муж Максаковой”, обретя имя собственное.

Аркадий Кайданов


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