Убийство Вороненкова явилось для общества скрепой куда как по-скрепнее прочих!

Каждый второй на фоне убиенного почувствовал себя чистейшей прелести чистейшим образцом в области морали и нравственности, а у каждого пятого стали прорастать ангельские крылышки.

Сам же герой нашего времени поимел от случившегося единственный профит – он избавился от опознавательного знака “муж Максаковой”, обретя имя собственное.