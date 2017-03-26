Убийство Вороненкова явилось для общества скрепой куда как по-скрепнее прочих!
Каждый второй на фоне убиенного почувствовал себя чистейшей прелести чистейшим образцом в области морали и нравственности, а у каждого пятого стали прорастать ангельские крылышки.
Сам же герой нашего времени поимел от случившегося единственный профит – он избавился от опознавательного знака “муж Максаковой”, обретя имя собственное.
{ 26 марта 2017 }
Убийство Вороненкова явилось для общества скрепой…
Убийство Вороненкова явилось для общества скрепой куда как по-скрепнее прочих!
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