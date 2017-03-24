Я честно начал смотреть ролик Навального с призывом выйти в воскресенье на улицы на его акцию. На второй минуте я уже отвлекся. Да, безусловно, судьба преподавателя екатеринбургского университета меня взволновала, но я совсем не уверен, что его уволили за показ студентам эпического кино про Недимона. Где-то это лицо еще мелькало. Потом проверю. Прослушал разговор школьников с учительницей про власть. Не понимаю, как можно сочувствовать школьникам? Ну, ладно, про власть мы, взрослые, и так знаем. Но школьникам-то откуда это знать? Формулировки у них явно не свои. Лучше бы к егэ готовились – больше пользы было бы. На третьей или четвертой минуте я понял, что больше не могу. Ролик очень длинный. Навальный машет руками, не понимая, что это не делает его довольно пустую речь эмоциональной или интересной. Потом я выключил. Впрочем, я же ватник, анчоус. Как они там еще называют тех, кого призывают выйти на улицы? Быдло?

Эй, быдло, выходи помогать нам брать власть! Эй, анчоусы, скорей на демонстрацию в поддержку людей с хорошими лицами!

Пресвятая Богородица, спаси и помилуй нас, грешных, от бездарных идиотов! У нас их и так хватает.