На площади перед домом сухонькая старушка-уборщица собирает мусор.

Обычно специально обученные люди, чтобы не ломать спину, накалывают его на что-то острое, пришпандоренное к концу палки.

Старушка же ежесекундно легко и как-то радостно наклоняется, подхватывая очередную бумажку и отправляя ее в большой целлофановый пакет.

Раз за разом, не сгибая колен, быстро–быстро, как-то нагловато ошеломляюще, словно она – Ольга Корбут в минуты олимпийского триумфа!

И я наверняка знаю, что вот сейчас старушка соберет мусор, и разбежится, и разрежет по диагонали всю площадь своими восхитительными сальто, курбетами и фляками, и точно попадет в доскок на самом дальнем конце площади, и гордо и счастливо вскинет голову, и выгнет спинку, и победно раскинет летучие руки!

А я пожалею ленивый и слепой мир, который всего этого не увидит.

И от лица всего человечества заору «Браво!» и отобью себе ладони аплодисментами!

Потому что никогда не надо экономить время на овациях гениям.

Потом вы себе этого не простите.