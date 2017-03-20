Впервые в жизни включил шоу ХОЛОСТЯК.
Чтобы увидеть там Лесю Рябцеву – она обязательно должна где-то быть.
Резко и окончательно исчезать после, пусть дурной, славы для нее опасно и даже гибельно.
О шоу.
1. Фонетически не переношу слово “холостяк”. Брррр…
2. Какими бы девушки ни были – дуры, дурнушки и пр., все-таки, по-моему, неправильно ставить их в унизительное положение, когда выбирают их, а не они.
Композиционно, когда они все выстраиваются перед Холостяком, делающим выбор, очень напоминает ситуацию “А можно посмотреть всех?”.
Не хватает лишь света фар, в котором стоят девушки.
С этим шоу у меня все.
Холостяк
Впервые в жизни включил шоу ХОЛОСТЯК.
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