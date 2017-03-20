Мосгорсуд постановил удалить два сезона сериала «Сладкая жизнь» и три сезона шоу «Холостяк» на 16 ресурсах по заявлению телеканала ТНТ. Обеспечительные меры приняты в рамках обновленного «антипиратского» закона. ОАО «ТНТ-Телесеть» подало заявление 1 июня 2015 года, сообщает «Рамблер [Читать...]

2015, Black Star Inc. Юное дарование Егор Крид в 2014 году выпустил сингл «Самая-самая», который так с тех пор и фигурирует в чартах, плейлистах и поп-сборниках. Помимо навязчивого припева, хит поражал неожиданным месседжем: Крид решил признаться в том, [Читать...]