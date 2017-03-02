Игра. Следуйте правилам

Это история преуспевающего автора детективов, 70-летнего Эндрю Уайка (В. Стеклов) и любовника его жены – 40-летнего актера Майло Тиндла (М. Башаров).
Писатель делает любовнику своей супруги предложение,которое вовлекает героев спектакля в рискованную игру с непредсказуемой развязкой. Писатель ловко обводит молодого ловеласа вокруг пальца, но последнее слово в партии еще не сказано , даже если звучат выстрелы.
В ролях:
Владимир Стеклов
Марат Башаров
Режиссер Сергей Алдонин
театр Эстрады, 4 марта, в 19 часов
Берсеневская наб., д.20/2
(495) 959–05–50