{ 2 марта 2017 }

Игра. Следуйте правилам

Рубрики: [Анонсы]  [Театр]  

Следуйте правилам

Это история преуспевающего автора детективов, 70-летнего Эндрю Уайка (В. Стеклов) и любовника его жены – 40-летнего актера Майло Тиндла (М. Башаров).

Писатель делает любовнику своей супруги предложение,которое вовлекает героев спектакля в рискованную игру с непредсказуемой развязкой. Писатель ловко обводит молодого ловеласа вокруг пальца, но последнее слово в партии еще не сказано , даже если звучат выстрелы.

В ролях:

Владимир Стеклов

Марат Башаров

Режиссер Сергей Алдонин

театр Эстрады, 4 марта, в 19 часов

Берсеневская наб., д.20/2

(495) 959–05–50

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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