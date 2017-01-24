{ 24 января 2017 }

Аида Гарифуллина в Большом зале консерватории

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
Метки:

Аида Гарифуллина. Афиша

23 февраля в Большом зале Московской консерватории состоится первый в Москве концерт Заслуженной артистки Республики Татарстан, оперной певицы Аиды Гарифуллиной (сопрано) и Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. Дирижировать оркестром будет всемирно известный немецкий дирижер Йохан Ридер. В программе концерта арии и романсы русских и зарубежных композиторов: П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж. Пуччини.

Солистка Венской оперы и Мариинского театра, приглашенная солистка лучших концертных площадок мира – Аида Гарифуллина сравнительно недавно взошла на музыкальный олимп и уже зарекомендовала себя как яркая исполнительница с неповторимым голосом. Она – желанный гость на ведущих мировых музыкальных фестивалях, гала-представлениях и концертах. Только за последний год состоялись выступления в Wigmore Hall (Лондон), Musikverein (Вена), на дрезденском (Semperopernball) и Венском оперных балах, Зальцбургском фестивале, на концерте в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Аида также приняла участие в американском турне с маэстро Андреа Бочелли.

Трепетность, мягкость, особая теплота и глубина голоса Аиды Гарифуллиной не могут оставить равнодушными слушателей. Ее исполнение всегда отличает безупречный вкус, чувство стиля, а также сдержанность в выражении чувств. Все перечисленное в сочетании с внешней красотой, молодостью и обаянием делают неотразимыми образы ее героинь. В феврале грядущего года сопрано Аиды Гарифуллиной сможет насладиться и московская публика. Также в феврале 2017 года состоится мировая премьера дебютного альбома Аиды, выпущенного лейблом Decca Records.

Это будет первое выступление Аиды на Московской сцене. «Я испытываю невероятную радость и волнение от предстоящего выступления! – признается Аида. – Вот уже более века на сцене Большого зала консерватории выступают выдающиеся музыканты мира. Многие из них называют этот зал лучшим и даже самым любимым. Все это так. Но для меня существенно и другое: у этой сцены особый статус! Она исторически была связана с процессами формирования эталонных традиций великой русской музыкальной культуры. Вместе с тем, в Москве самая взыскательная, искушенная публика. И для меня признание этого зала равноценно победе на самом престижном международном конкурсе. Я хочу пройти это радостное испытание!»

Дирижировать ГАСО им. Е. Ф. Светланова в этот вечер будет знаменитый немецкий дирижер Йохан Ридер. Маэстро Ридер часто выступает с всемирно известными оркестрами по всему миру, включая Королевский филармонический оркестр, Лондонский филармонический оркестр, Пражский симфонический оркестр, Национальный оркестр Бельгии, Симфонический оркестр венской Фольксоперы, Базельский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Пражского радио и другие. Отметим, что Йохан Ридер ранее уже приезжал в Москву. В 2013 году в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на концерте немецкого тенора Йонаса Кауфмана Йохан Ридер также дирижировал Государственным академическим симфоническим оркестром России.

После выступления в Москве Аида Гарифуллина и Госоркестр имени Е. Ф. Светланова дадут концерт в столице «Татнефти» – городе Альметьевске. Дирижирует концертом Йохан Ридер. Вечер состоится 26 февраля в концертном зале «Нефтьче» при поддержке компании «Татнефть». 

 

Об Аиде Гарифуллиной:

Аида Гарифуллина родилась и выросла в Казани. Первые уроки музыки она получила от своей мамы Ляйли Ильдаровны, дирижера хора, – именно мама вдохновила Аиду стать оперной певицей. Затем Аида училась в Высшей школе музыки в Нюрнберге и в Университете музыки и исполнительского искусства в Вене.

В 2013 году российская певица-сопрано Аида Гарифуллина выиграла международный конкурс Operalia. С 2013 по 2016 г. она является солисткой Венской оперы и выступает в образе таких героинь, как Мюзетта («Богема»), Сюзанна («Свадьба Фигаро»), принцесса Евдоксия («Иудейка»), Эльвира («Итальянка в Алжире»), Адина («Любовный напиток»), Церлина («Дон Жуан») и Норина («Дон Паскуале»). 

В России Аида была солисткой Мариинского театра, где исполняла партии Джильды, Сюзанны, Адины, а также Наташи в «Войне и мире» – опере, поставленной режиссером Грэмом Виком, с прямой трансляцией в мировые кинотеатры.

В сезоне 2016/2017 Аида вернется в Венскую оперу для участия в постановках «Любовного напитка» и «Риголетто» и впервые споет главную партию в «Ромео и Джульетте» с Пласидо Доминго в качестве дирижера. Новый сезон также принесет Аиде дебют в Парижской опере, где она исполнит главную роль в «Снегурочке». В новом сезоне Аиду можно будет увидеть на многих концертах, торжествах и гала-представлениях, включая Дрезденский Адвент-концерт, сольные концерты в пражском Smetana Hall и Московской консерватории, два гала-концерта с Дмитрием Хворостовским на фестивале Grafenegg, концерт с Лоуренсом Браунли в Театре Елисейских полей и возвращение в Wigmore Hall.

В следующих сезонах Аида дебютирует в Метрополитен-опере (Нью-Йорк), а также на сцене Большого театра Liceu (Барселона), где исполнит партию в «Ромео и Джульетте». Кроме того, артистка продолжит выступать в Парижской опере и Венской государственной опере, участвовать в концертах и фестивалях.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Юбилей Леонида Когана отметят в Московской консерватории

    2. Юбилей Леонида Когана отметят в Московской консерватории

    Фестиваль памяти Леонида Когана, посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого скрипача, пройдет в Большом зале Московской консерватории с 12 ноября 2014 по 29 января 2015 года. В фестивале примут участие почитатели его таланта, коллеги, ученики, а также музыкальной [Читать...]


  2. 15-й конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» стартует в Зале Чайковского

    3. 15-й конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» стартует в Зале Чайковского

    XV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» пройдет в Москве 2-9 декабря 2014 года. В соревновании примут участие 48 конкурсантов в возрасте до 15 лет (нижнего возрастного порога нет, и самая юная участница этого года – 9-летняя скрипачка [Читать...]


  3. АИДА, ГЕРМАН И АНДРЕЙ – “ХРИПИН И Ко”

    4. АИДА, ГЕРМАН И АНДРЕЙ – “ХРИПИН И Ко”

    В музыкальном салоне Музея-Центра “Преодоление” имени Н.Островского сложилась прекрасная традиция: приглашать к себе молодых исполнителей, пока еще мало известных широкой публике. На одном из таких концертов довелось недавно побывать. Это был вечер итальянской оперы под интригующим названием “Любовь [Читать...]


  4. Российская премьера фильма «Запрет» пройдет в консерватории

    5. Российская премьера фильма «Запрет» пройдет в консерватории

    Российская премьера художественного фильма «Запрет» состоится в Большом зале Московской государственной консерватории 10 июля 2015 года. Одновременно с показом симфонический оркестр под управлением композитора и автора музыки к фильму Юрия Потеенко исполнит саундтрек к картине. Впервые в России экранная [Читать...]


  5. Денис Мацуев привез в Иркутск лучших мировых исполнителей

    6. Денис Мацуев привез в Иркутск лучших мировых исполнителей

    Фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» открылся в Иркутске 10 сентября 2012 года под руководством всемирно известного виртуоза Дениса Мацуева. Большой праздник музыкальной культуры собрал лучших мировых исполнителей, в числе которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Национальный филармонический оркестр [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿