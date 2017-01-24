Аида Гарифуллина в Большом зале консерватории

23 февраля в Большом зале Московской консерватории состоится первый в Москве концерт Заслуженной артистки Республики Татарстан, оперной певицы Аиды Гарифуллиной (сопрано) и Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. Дирижировать оркестром будет всемирно известный немецкий дирижер Йохан Ридер. В программе концерта – арии и романсы русских и зарубежных композиторов: П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж. Пуччини.
Солистка Венской оперы и Мариинского театра, приглашенная солистка лучших концертных площадок мира – Аида Гарифуллина сравнительно недавно взошла на музыкальный олимп и уже зарекомендовала себя как яркая исполнительница с неповторимым голосом. Она – желанный гость на ведущих мировых музыкальных фестивалях, гала-представлениях и концертах. Только за последний год состоялись выступления в Wigmore Hall (Лондон), Musikverein (Вена), на дрезденском (Semperopernball) и Венском оперных балах, Зальцбургском фестивале, на концерте в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Аида также приняла участие в американском турне с маэстро Андреа Бочелли.
Трепетность, мягкость, особая теплота и глубина голоса Аиды Гарифуллиной не могут оставить равнодушными слушателей. Ее исполнение всегда отличает безупречный вкус, чувство стиля, а также сдержанность в выражении чувств. Все перечисленное в сочетании с внешней красотой, молодостью и обаянием делают неотразимыми образы ее героинь. В феврале грядущего года сопрано Аиды Гарифуллиной сможет насладиться и московская публика. Также в феврале 2017 года состоится мировая премьера дебютного альбома Аиды, выпущенного лейблом Decca Records.
Это будет первое выступление Аиды на Московской сцене. «Я испытываю невероятную радость и волнение от предстоящего выступления! – признается Аида. – Вот уже более века на сцене Большого зала консерватории выступают выдающиеся музыканты мира. Многие из них называют этот зал лучшим и даже самым любимым. Все это так. Но для меня существенно и другое: у этой сцены особый статус! Она исторически была связана с процессами формирования эталонных традиций великой русской музыкальной культуры. Вместе с тем, в Москве самая взыскательная, искушенная публика. И для меня признание этого зала равноценно победе на самом престижном международном конкурсе. Я хочу пройти это радостное испытание!»
Дирижировать ГАСО им. Е. Ф. Светланова в этот вечер будет знаменитый немецкий дирижер Йохан Ридер. Маэстро Ридер часто выступает с всемирно известными оркестрами по всему миру, включая Королевский филармонический оркестр, Лондонский филармонический оркестр, Пражский симфонический оркестр, Национальный оркестр Бельгии, Симфонический оркестр венской Фольксоперы, Базельский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Пражского радио и другие. Отметим, что Йохан Ридер ранее уже приезжал в Москву. В 2013 году в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на концерте немецкого тенора Йонаса Кауфмана Йохан Ридер также дирижировал Государственным академическим симфоническим оркестром России.
После выступления в Москве Аида Гарифуллина и Госоркестр имени Е. Ф. Светланова дадут концерт в столице «Татнефти» – городе Альметьевске. Дирижирует концертом Йохан Ридер. Вечер состоится 26 февраля в концертном зале «Нефтьче» при поддержке компании «Татнефть».
Об Аиде Гарифуллиной:
Аида Гарифуллина родилась и выросла в Казани. Первые уроки музыки она получила от своей мамы Ляйли Ильдаровны, дирижера хора, – именно мама вдохновила Аиду стать оперной певицей. Затем Аида училась в Высшей школе музыки в Нюрнберге и в Университете музыки и исполнительского искусства в Вене.
В 2013 году российская певица-сопрано Аида Гарифуллина выиграла международный конкурс Operalia. С 2013 по 2016 г. она является солисткой Венской оперы и выступает в образе таких героинь, как Мюзетта («Богема»), Сюзанна («Свадьба Фигаро»), принцесса Евдоксия («Иудейка»), Эльвира («Итальянка в Алжире»), Адина («Любовный напиток»), Церлина («Дон Жуан») и Норина («Дон Паскуале»).
В России Аида была солисткой Мариинского театра, где исполняла партии Джильды, Сюзанны, Адины, а также Наташи в «Войне и мире» – опере, поставленной режиссером Грэмом Виком, с прямой трансляцией в мировые кинотеатры.
В сезоне 2016/2017 Аида вернется в Венскую оперу для участия в постановках «Любовного напитка» и «Риголетто» и впервые споет главную партию в «Ромео и Джульетте» с Пласидо Доминго в качестве дирижера. Новый сезон также принесет Аиде дебют в Парижской опере, где она исполнит главную роль в «Снегурочке». В новом сезоне Аиду можно будет увидеть на многих концертах, торжествах и гала-представлениях, включая Дрезденский Адвент-концерт, сольные концерты в пражском Smetana Hall и Московской консерватории, два гала-концерта с Дмитрием Хворостовским на фестивале Grafenegg, концерт с Лоуренсом Браунли в Театре Елисейских полей и возвращение в Wigmore Hall.
В следующих сезонах Аида дебютирует в Метрополитен-опере (Нью-Йорк), а также на сцене Большого театра Liceu (Барселона), где исполнит партию в «Ромео и Джульетте». Кроме того, артистка продолжит выступать в Парижской опере и Венской государственной опере, участвовать в концертах и фестивалях.