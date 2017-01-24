Аида Гарифуллина в Большом зале консерватории

23 февраля в Большом зале Московской консерватории состоится первый в Москве концерт Заслуженной артистки Республики Татарстан, оперной певицы Аиды Гарифуллиной (сопрано) и Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. Дирижировать оркестром будет всемирно известный немецкий дирижер Йохан Ридер. В программе концерта – арии и романсы русских и зарубежных композиторов: П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж. Пуччини.

Солистка Венской оперы и Мариинского театра, приглашенная солистка лучших концертных площадок мира – Аида Гарифуллина сравнительно недавно взошла на музыкальный олимп и уже зарекомендовала себя как яркая исполнительница с неповторимым голосом. Она – желанный гость на ведущих мировых музыкальных фестивалях, гала-представлениях и концертах. Только за последний год состоялись выступления в Wigmore Hall (Лондон), Musikverein (Вена), на дрезденском (Semperopernball) и Венском оперных балах, Зальцбургском фестивале, на концерте в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Аида также приняла участие в американском турне с маэстро Андреа Бочелли.

Трепетность, мягкость, особая теплота и глубина голоса Аиды Гарифуллиной не могут оставить равнодушными слушателей. Ее исполнение всегда отличает безупречный вкус, чувство стиля, а также сдержанность в выражении чувств. Все перечисленное в сочетании с внешней красотой, молодостью и обаянием делают неотразимыми образы ее героинь. В феврале грядущего года сопрано Аиды Гарифуллиной сможет насладиться и московская публика. Также в феврале 2017 года состоится мировая премьера дебютного альбома Аиды, выпущенного лейблом Decca Records.

Это будет первое выступление Аиды на Московской сцене. «Я испытываю невероятную радость и волнение от предстоящего выступления! – признается Аида. – Вот уже более века на сцене Большого зала консерватории выступают выдающиеся музыканты мира. Многие из них называют этот зал лучшим и даже самым любимым. Все это так. Но для меня существенно и другое: у этой сцены особый статус! Она исторически была связана с процессами формирования эталонных традиций великой русской музыкальной культуры. Вместе с тем, в Москве самая взыскательная, искушенная публика. И для меня признание этого зала равноценно победе на самом престижном международном конкурсе. Я хочу пройти это радостное испытание!»

Дирижировать ГАСО им. Е. Ф. Светланова в этот вечер будет знаменитый немецкий дирижер Йохан Ридер. Маэстро Ридер часто выступает с всемирно известными оркестрами по всему миру, включая Королевский филармонический оркестр, Лондонский филармонический оркестр, Пражский симфонический оркестр, Национальный оркестр Бельгии, Симфонический оркестр венской Фольксоперы, Базельский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Пражского радио и другие. Отметим, что Йохан Ридер ранее уже приезжал в Москву. В 2013 году в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на концерте немецкого тенора Йонаса Кауфмана Йохан Ридер также дирижировал Государственным академическим симфоническим оркестром России.

После выступления в Москве Аида Гарифуллина и Госоркестр имени Е. Ф. Светланова дадут концерт в столице «Татнефти» – городе Альметьевске. Дирижирует концертом Йохан Ридер. Вечер состоится 26 февраля в концертном зале «Нефтьче» при поддержке компании «Татнефть».