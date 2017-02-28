{ 28 февраля 2017 }

«Джеки»: Чувственный портрет меланхолии

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Джеки

Бывает такое, что влюбляешься в фильм, впервые увидев его постер. Ты не знаешь, каким кино получится на деле, не смотришь трейлеры, не стараешься узнать сюжетные подробности – достаточно одного единственного постера, чтобы поддаться предвкушению. У «Джеки» Пабло Ларраина всего один официальный американский постер, поэтому его нельзя спутать ни с чем другим. В нём поражают две отличительные черты – изящная, не лишённая стиля простота и утончённая, обворожительная Натали Портман в образе Жаклин Кеннеди. Больше ничего на этом постере нет, но этих двух деталей хватает для самого точного описания всего фильма. Стиль, простота, изящность – заслуга режиссёра, а утончённость, чувственность и меланхоличное настроение – полностью на плечах актрисы. Поэтому «Джеки» восхищает и очаровывает по двум признакам: потрясающе отточенная режиссура и пронизывающая, ошеломляющая актёрская игра.  

 

Пабло Ларраина не интересуют политические подробности убийства Кеннеди, ему не столь важны исторические факты предшествующие и следующие за этим событием, чилийский режиссёр даже не пытается вторгнуться на территорию Оливера Стоуна. Его цель – показать душевное состояние жены убитого президента в последующие несколько дней после инцидента. Джеки запомнилась современникам своей невероятной стойкостью и выдержкой, однако что же на самом деле она чувствовала в те темные для неё и всей Америки времена? Именно портрет сильной женщины снаружи, но хрупкой и сломленной внутри стал основной идеей фильма. Хотя Ларраин любит политический контекст в своих работах, он весьма искусно оперировал им в обласканной критиками драме «Нет» или же в совсем недавнем «Неруде». Но в «Джеки» политический контекст остаётся лишь фоном, очевидным, но ускользающим от внимания зрителей в пользу кое-чего более сокровенного, ни в коем случае не подходящим под описание очевидного – душевных переживаний Жаклин Кеннеди. 

Весь фильм выполнен в завораживающем изящном стиле, прослеживающемся не только в костюмах или декорациях, но и в постановке кадра. Ларраин ещё со времён своего дебюта – «Бегства» 2006 года – испытывает страсть к централизации всего, что происходит в его фильме. Его герои постоянно находятся в центре кадра, подчёркивая свою важность и общую симметрию. Даже в движении камера ни на сантиметр не смещается с действующего лица, держа его в центре объектива. Мало того, что Портман сама по себе способна удерживать на себе внимание на протяжении всего фильма, так ещё этим художественным приёмом режиссёру удаётся отчётливее показать акцент истории – Джеки, её внутренний мир. И Натали своей великолепной игрой приоткрывает завесу тайны, воцарившейся над бывшей первой леди страны. По сути, этой тайной является меланхолия, в которой она пребывает и которая заставляет её страдать и винить себя за смерть мужа. 

Отталкиваясь всё от того же «Бегства», можно сделать вывод, что именно оттуда тянутся две другие персональные особенности постановщика. Во-первых, его любовь к музыке. Но если тот фильм рассказывал целиком и полностью историю композитора с печальной судьбой (так же страдающего от меланхолии), то в «Джеки» музыка в сюжетном плане лишь фигурирует в виде композиции Ричарда Бёртона Camelot, проигрываемой главной героиней в одной из сцен. Настоящее музыкальное волшебство фильма заключается в его оригинальном саундтреке, написанном Микой Ливай. Она уже доказала своей предыдущей работой к фильму «Побудь в моей шкуре», что её музыка может не просто создавать уникальную атмосферу, но и играть определяющую роль в зрительском восприятии картины. Благодаря именно музыке Ливай нам проще прочувствовать главную героиню, именно музыка задаёт тот самый меланхоличный тон, в котором работают и Ларраин, и Портман. 

Во-вторых, это нелинейное повествование. Кино начинается с того, как героиня встречает журналиста, приехавшего специально, чтобы взять интервью и подробнее узнать, что же тогда произошло в момент выстрела. Нам показывают Джеки после убийства и до него, отчего отчётливее выделяется тот самый эмоциональный переход, надлом, если хотите, поделивший её на двух абсолютно разных людей – мило улыбающуюся Жаклин на плече своего мужа во время танца и заплаканную до лопнувших сосудов в глазах Жаклин, бессознательно оттирающую запёкшуюся кровь всё того же мужа с собственного лица. И здесь как раз прослеживается в первую очередь абсолютно гениальная работа Портман, её роль по праву называется одной из лучших в 2016 году. 

Пабло Ларраин снял кино про убийство Кеннеди с нетипичной стороны – история показана с перспективы жены президента. Однако и сам подход к истории трудно назвать привычным: биографическая лента об известной личности не вдаётся в повторы и штампы жанра, делая уклон на чувствах главной героини, а не историческом фундаменте, что уже автоматически выносит фильм за рамки массового кино. Но и для сугубо независимого проекта «Джеки» выглядит очень стильной, эстетичной и попросту чарующей лентой. Пожалуй, только в одном сойдутся абсолютно все после просмотра – Натали Портман в образе Жаклин Кеннеди восхитительна. 

Джеки (Jackie)

Джеки Постер

Год: 2016

Жанр: драма, биография

Страна: Чили, Франция, США

Режиссер: Пабло Ларраин

Сценарий: Ной Оппенхайм

Продюсер: Даррен Аронофски, Мартин Кассинелли, Серж Катуар

Оператор: Стефан Фонтен

Композитор: Мика Ливай

Художник: Жан Рабасс, Галина Гебаровиц, Mathieu Junot

Монтаж: Себастьян Супулведа

В ролях: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Хёрт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон

Бюджет: $9 000 000

Мировая премьера: 7 сентября 2016

Премьера в РФ: 23 февраля 2017, «Cinema Prestige»

Продолжительность: 100 мин. / 01:40

Вадим Богданов


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