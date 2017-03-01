Мне для жизни, не для работы даже, но для жизни в первую голову нужны высокие эмоции, а не мелкие страсти.

Именно так я начинаю свой ежемесячный культорологический отчет.

Измлада мелодию я ставил и ставлю выше ритма.

Хваленые «ARCADE FIRE» никогда в моих глазах – и ушах – не будут превыше ЛАУРЫ ПАУЗИНИ.

Рокеры занудны, как расейские телесериалы, а итальянка – блаженненькая, энергичная, медитативная.

Но по части энергии, конечно, равных нет БРЮСУ СПРИНГСТИНУ, американской иерихонской трубе. Он мощный и четкий. Его свежие песни – высокострастные гимны пролетария, которому не до «света шума».

Вот LOU RHODES мяукает так, будто хочет понравиться своей избыточной томностью именно высшему свету. Мимо.

Научилась бы у БРУНО МАРСА жовиальности, а у старика ЧАРЛЬЗА БРЭДЛИ – пронзительности.

Эти – млад и стар – поют так, будто им не страшны даже страшные результаты томографии.

Как и итальянский патриарх ДЖАННИ МОРАНДИ с антидемоническими пьесами.

Джанни Моранди, сам по себе являющийся уже ходячим артефактом, никогда не был источником «экстатического захлеба».

Как и норвежские ветераны «A-HA».

Эти выпустили трепетный альбом, исполненный светлейшей энергии, которую путем тщательной возгонки обратили в чистое вещество искусства.

Концерты, закулисье, подготовка к перформансам – моя слабость.

Группа «BOYZONE» не устраивает дорогостоящих маскарадов, но я ее люблю за сахарные мелодии.

Вот тот же БРУНО МАРС на декор тоже не особенно тратится, но зрелище: ки-пя-ток!

Обаяние такое, такая силища, что, кажется, синергией этих материй он и танк остановит.

‘N SYNC я всегда смотрю перед грандиозными событиями, где сам должен выступить так, чтобы у людей брови выстроились домиком.

Уникальные по интенсивности шоу.

Британский самородок ДЖОН НЬЮМАН на сцене живчик живчиком, но бестолковый живчик, которого оправдывает только самоотдача и изолированные боевики.

Будьте благонадежны, я и сериалы, ежели вам до сих пор неизвестно, успеваю смотреть.

«МОЛОДОЙ ПАПА» – разумеется, событие. Разумеется, из-за ДЖУДА ЛОУ, который не играет, а транслирует небесную гармонию.

Не то что КУБА ГЬЮДИНГ-МЛ. в «АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».

Не актер, а арап, плут, мошенник, какая уж там небесная гармония.

Глядя на Джуда Лоу, играющего Папу, понимаешь, что легенды о святом Франциске, разговаривавшем с птицами, не были преувеличением.

Британский сериал «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» берет сердобольностью, а «ЛЕТУЧИЕ КОНКОРДЫ» – дурашливостью.

Но открытие, конечно, – «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ», HBO.

Полноте, еще не видели?

Там мой любимый ДЖОН ТУРТУРРО с вечно энигматическим выражением лица.

Доподлинная экзистенциальная драма.

«В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» смотрю из-за харизматичнейшего ДЖИМА КЭВИЗЕЛА.

«ТЮРЬМА OZ» – многоговорящее, даже ВСЕговорящее название.

«ЗАДЕРЖАННЫЕ В РАЗВИТИИ» – буффонада, смотреть надо, чтоб отвлечься от «экзистенциальности».

Сериал «ВИЦЕ» превосходен; знающие люди понимающе ухмыльнутся.

Поддайтесь своей светлой стороне, посмотрите.

«ВЕЧНОСТИ» мешает претензия, «ЛЕГАВЫЙ» хорош, живой образец чуда стилизованного кафе, но нет известных актеров, лично у меня нет уже времени и желания знакомиться с новыми рожами.

«ПАЛАЧ» – полный провал, провал безоговорочный, даром что его ваяли создатели моих любимых «СЫНОВ АНАРХИИ» И «ЩИТА».

«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» – ерунда; одолели вампиры, с воображением в этом жанре дело швах.

«ТЕРЬЕРЫ» хороши. Такие колоритные фраера, а обормотов я всегда привечал.

«ФОРС-МАЖОРЫ» держат уровень, очень динамичны, диалоги – высший пилотаж, баснословное чувство юмора.

А вот ВУДИ АЛЛЕН с первым в своей жизни сериалом «КРИЗИС В ШЕСТИ СЦЕНАХ» стартовал квело, снуло; «она начала смотреть – и заснула».

ХЬЮ ЛОРИ в «НОЧНОМ АДМИНИСТРАТОРЕ» неубедителен, ритм не держит, взгляд пустой.

Он навсегда Доктор Хаус, инфернальный обаяшка.

Не знаю, не знаю, не воспринимаю УИЛЛА СМИТА как драматического актера; вот и после «ЗАЩИТНИКА» (орали, что это лучшая его роль) хочется сделать из него объекта показательной порки.

Пришлось, чтоб исправить настроение, пересматривать «ОХОТНИКА НА ОЛЕНЕЙ», который можно и должно пересматривать даже хотя бы из-за саундтрека.

«ПАРКЛЭНД» – про убийство Кеннеди – добротный фильм, но не более.

«РАСПЛАТА» С БЕНОМ АФФЛЕКОМ – хорошо, «СОЮЗНИКИ» С БРЭДОМ ПИТТОМ – отлично, просто потому отлично, что это Брэд Питт.

По той же причине аллилуйю пропою «ДЖЕКУ РИЧЕРУ 2» (ТОМ КРУЗашвили бесконечно харизматичен).

«ИЗ ПЕКЛА», «МИРНЫЙ ВОИН» – духоподъемные полные метры.

А «ДОКТОРА СТРЭНДЖА» смотрят, понятно, из-за КАМБЕРБЭТЧА, а я бы отметил ТИЛЬДУ СУИНТОН: диво, а не человек.

Иногда нужно послать к чертям ТЕРРИ ГИЛЛИАМА и смотреть потешную ерунду с претензией.

Если вы спросите меня: «Отарик, что может оттолкнуть вас от человека при первом знакомстве?», я отвечу: если я узнаю, что человек не любит читать.

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ, АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ, ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ: поэты разные, но, например, стихи Кублановского не тронут только герострата и кастрата.

Только глухой к жизни человек равнодушен к стихам, которые могут и нокаутировать, и смутить, и излечить от сплина; я обожаю стихи.

Месяц без стихов, песен, киношки – это не просто неубедительный месяц, это месяц мертвый, пустой, несущественный.

Надо расти каждый день, это неукоснительная установка.

Я желаю вам полнокровного марта.