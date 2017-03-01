Мне для жизни, не для работы даже, но для жизни в первую голову нужны высокие эмоции, а не мелкие страсти.
Именно так я начинаю свой ежемесячный культорологический отчет.
Измлада мелодию я ставил и ставлю выше ритма.
Хваленые «ARCADE FIRE» никогда в моих глазах – и ушах – не будут превыше ЛАУРЫ ПАУЗИНИ.
Рокеры занудны, как расейские телесериалы, а итальянка – блаженненькая, энергичная, медитативная.
Но по части энергии, конечно, равных нет БРЮСУ СПРИНГСТИНУ, американской иерихонской трубе. Он мощный и четкий. Его свежие песни – высокострастные гимны пролетария, которому не до «света шума».
Вот LOU RHODES мяукает так, будто хочет понравиться своей избыточной томностью именно высшему свету. Мимо.
Научилась бы у БРУНО МАРСА жовиальности, а у старика ЧАРЛЬЗА БРЭДЛИ – пронзительности.
Эти – млад и стар – поют так, будто им не страшны даже страшные результаты томографии.
Как и итальянский патриарх ДЖАННИ МОРАНДИ с антидемоническими пьесами.
Джанни Моранди, сам по себе являющийся уже ходячим артефактом, никогда не был источником «экстатического захлеба».
Как и норвежские ветераны «A-HA».
Эти выпустили трепетный альбом, исполненный светлейшей энергии, которую путем тщательной возгонки обратили в чистое вещество искусства.
Концерты, закулисье, подготовка к перформансам – моя слабость.
Группа «BOYZONE» не устраивает дорогостоящих маскарадов, но я ее люблю за сахарные мелодии.
Вот тот же БРУНО МАРС на декор тоже не особенно тратится, но зрелище: ки-пя-ток!
Обаяние такое, такая силища, что, кажется, синергией этих материй он и танк остановит.
‘N SYNC я всегда смотрю перед грандиозными событиями, где сам должен выступить так, чтобы у людей брови выстроились домиком.
Уникальные по интенсивности шоу.
Британский самородок ДЖОН НЬЮМАН на сцене живчик живчиком, но бестолковый живчик, которого оправдывает только самоотдача и изолированные боевики.
Будьте благонадежны, я и сериалы, ежели вам до сих пор неизвестно, успеваю смотреть.
«МОЛОДОЙ ПАПА» – разумеется, событие. Разумеется, из-за ДЖУДА ЛОУ, который не играет, а транслирует небесную гармонию.
Не то что КУБА ГЬЮДИНГ-МЛ. в «АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».
Не актер, а арап, плут, мошенник, какая уж там небесная гармония.
Глядя на Джуда Лоу, играющего Папу, понимаешь, что легенды о святом Франциске, разговаривавшем с птицами, не были преувеличением.
Британский сериал «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» берет сердобольностью, а «ЛЕТУЧИЕ КОНКОРДЫ» – дурашливостью.
Но открытие, конечно, – «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ», HBO.
Полноте, еще не видели?
Там мой любимый ДЖОН ТУРТУРРО с вечно энигматическим выражением лица.
Доподлинная экзистенциальная драма.
«В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» смотрю из-за харизматичнейшего ДЖИМА КЭВИЗЕЛА.
«ТЮРЬМА OZ» – многоговорящее, даже ВСЕговорящее название.
«ЗАДЕРЖАННЫЕ В РАЗВИТИИ» – буффонада, смотреть надо, чтоб отвлечься от «экзистенциальности».
Сериал «ВИЦЕ» превосходен; знающие люди понимающе ухмыльнутся.
Поддайтесь своей светлой стороне, посмотрите.
«ВЕЧНОСТИ» мешает претензия, «ЛЕГАВЫЙ» хорош, живой образец чуда стилизованного кафе, но нет известных актеров, лично у меня нет уже времени и желания знакомиться с новыми рожами.
«ПАЛАЧ» – полный провал, провал безоговорочный, даром что его ваяли создатели моих любимых «СЫНОВ АНАРХИИ» И «ЩИТА».
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» – ерунда; одолели вампиры, с воображением в этом жанре дело швах.
«ТЕРЬЕРЫ» хороши. Такие колоритные фраера, а обормотов я всегда привечал.
«ФОРС-МАЖОРЫ» держат уровень, очень динамичны, диалоги – высший пилотаж, баснословное чувство юмора.
А вот ВУДИ АЛЛЕН с первым в своей жизни сериалом «КРИЗИС В ШЕСТИ СЦЕНАХ» стартовал квело, снуло; «она начала смотреть – и заснула».
ХЬЮ ЛОРИ в «НОЧНОМ АДМИНИСТРАТОРЕ» неубедителен, ритм не держит, взгляд пустой.
Он навсегда Доктор Хаус, инфернальный обаяшка.
Не знаю, не знаю, не воспринимаю УИЛЛА СМИТА как драматического актера; вот и после «ЗАЩИТНИКА» (орали, что это лучшая его роль) хочется сделать из него объекта показательной порки.
Пришлось, чтоб исправить настроение, пересматривать «ОХОТНИКА НА ОЛЕНЕЙ», который можно и должно пересматривать даже хотя бы из-за саундтрека.
«ПАРКЛЭНД» – про убийство Кеннеди – добротный фильм, но не более.
«РАСПЛАТА» С БЕНОМ АФФЛЕКОМ – хорошо, «СОЮЗНИКИ» С БРЭДОМ ПИТТОМ – отлично, просто потому отлично, что это Брэд Питт.
По той же причине аллилуйю пропою «ДЖЕКУ РИЧЕРУ 2» (ТОМ КРУЗашвили бесконечно харизматичен).
«ИЗ ПЕКЛА», «МИРНЫЙ ВОИН» – духоподъемные полные метры.
А «ДОКТОРА СТРЭНДЖА» смотрят, понятно, из-за КАМБЕРБЭТЧА, а я бы отметил ТИЛЬДУ СУИНТОН: диво, а не человек.
Иногда нужно послать к чертям ТЕРРИ ГИЛЛИАМА и смотреть потешную ерунду с претензией.
Если вы спросите меня: «Отарик, что может оттолкнуть вас от человека при первом знакомстве?», я отвечу: если я узнаю, что человек не любит читать.
МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ, АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ, ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ: поэты разные, но, например, стихи Кублановского не тронут только герострата и кастрата.
Только глухой к жизни человек равнодушен к стихам, которые могут и нокаутировать, и смутить, и излечить от сплина; я обожаю стихи.
Месяц без стихов, песен, киношки – это не просто неубедительный месяц, это месяц мертвый, пустой, несущественный.
Надо расти каждый день, это неукоснительная установка.
Я желаю вам полнокровного марта.