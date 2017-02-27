{ 27 февраля 2017 }

«О. Джей. Сделано в Америке»: Настоящая американская трагедия

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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О Джей Сделано в Америке

По каким признакам можно определить монументальную документальную ленту? Во-первых, предмет исследования должен быть исключительно беспрецедентным, волнующим, актуальным, сложным, но при этом интересным и познавательным. Во-вторых, хронометраж такой ленты должен соответствовать размерам поднимаемой проблемы. И, в-третьих, сама проблема должна затрагивать, пересекать и влиять сразу на несколько сфер нашей жизнедеятельности. «О. Джей: Сделано в Америке» подходит по всем пунктам: документальный фильм рассказывает о культовой личности для целой нации, о герое, о «падшей звезде», человеке, ставшим символом перемен и переосмыслений общественных ценностей. Один единственный человек сумел оставить абсолютно беспрецедентные следы одновременно в социальной и поп-культурной жизни страны, а также навсегда изменить подход к судопроизводству и оказать невероятное влияние на юридическую систему в целом. Вдобавок, даже восьмичасовой хронометраж всё же кажется недостаточным для рассмотрения феномена О. Джея Симпсона вдоль и поперёк, однако режиссёру Эзре Эдельману удалось срезать целый историко-культурный пласт всей нации и бережно разложить его по полочкам в своём фильме.

 

В начале 2016 года выходил мини-сериал из новой линейки антологий Райана Мёрфи, посвящённый как раз судебному процессу над О. Джеем Симпсоном. Эта была игровая версия, в которой протагониста исполнил Кьюба Гудинг мл. Документальная же лента начинается с самого начала, с момента восхождения О. Джея. С того, как он начал карьеру в американском футболе, его невероятным заслугам на поле, позволившим ему получить звание лучшего новичка сезона. Играл он действительно феноменально, комплекция тела и поразительная скорость делали своё дело – почти каждый прорыв спортсмена заканчивался впечатляющим тачдауном. Даже в истории американского футбола навсегда зацементировалась фраза «The Run», для любителей данного вида спорта без какого-либо контекста автоматически указывающая на один конкретный ран – ран 1967 года, когда в матче между USC и UCLA Симпсон совершил свой легендарный забег с мячом на 64 ярда и тем самым принёс победу своей команде. Фактически после этого момента к нему и пришла слава. Его начали звать на телешоу, на радио, и что самое главное – его пригласили в рекламу. Это было исключительно беспрецедентно, впервые в истории Америки чернокожий парень рекламировал что-то, в конкретном случае – престижные автомобили. А затем он пошёл дальше, начал сниматься в фильмах, сериалах, моментально становившимися любимыми у многих зрителей. Его приглашали на званные ужины, звали вести мероприятия, все поголовно любили О. Джея и радовались каждый раз, как видят его, неважно – на футбольном поле или в собственном телевизоре. Это уникальный случай, когда абсолютно все забыли, что он является чёрным, даже самые консервативные представители юга страны. В то время как других негров принижали, избивали и публично оскорбляли, Симпсон стал неким пророком целой расы, их лучезарным идолом, которого все любят. Как подмечено в фильме, он не был ни чёрным, ни белым, он относился к трансцендентной категории людей – к знаменитостям. 

Падение также показано очень подробно, от момента убийства своей жены и её друга до малейших перепадов настроения спортсмена, предшествующих этому судьбоносному событию. Эдельман составил абсолютный портрет Симпсона, особенно уделив внимание его «раздвоению» личности – тому, как ему удавалось оставаться добрым и милым плюшевым мишкой в объективах телекамер, и каким он был наедине со своей женой Николь, за убийство которой его и судили. Первый сезон «Американской истории преступлений», мне кажется, обязательно нужно смотреть вместе с данной документальной лентой, чтобы, так сказать, получить трёхмерное изображение судебного процесса по делу мистера Симпсона. Потому что это дело опять же беспрецедентно и показательно с юридической точки зрения. Как смогли оправдать человека, на которого указывали абсолютно все улики, включая тесты ДНК. Защита О. Джея – это свидетельство настоящего искусства в судебном контексте, она безупречно смогла разыграть расовую карту, превратив суд над конкретным человеком в суд над целой нацией. Особенно интересно наблюдать за всякими мелочами и трюками команды защиты, например, они психологически воздействовали на жюри присяжных через свои яркие галстуки или то, как зарабатывали на мерчендайзе, пока О. Джей сидел в тюрьме (он просто подписывал ткань для футбольных мячей и цифры, которые потом наклеивались на футбольную форму, и таким образом сидя за решёткой, ему удалось заработать 3 миллиона долларов, и тем самым оплатить услуги своей «дримтим» адвокатов).  

Также фильм рассказывает о том, что было после освобождения. О том, какой резонанс охватил всю страну. Дело О. Джея Симпсона прошлось красной линией по истории Америки, поделив её на «до» и «после», в точности, как например, сделала Гражданская война. Эзра Эдельман создал настоящий эпик в жанре документального кино, показав через призму одного конкретного человека отношение к расе, социальному классу и гендерной принадлежности в Америке на протяжении нескольких десятилетий. Комплексное исследование, которое одинаково хорошо смотрится как журналистский проект и как технически безупречное кинематографическое произведение. 

О. Джей: Сделано в Америке (O.J.: Made in America)

Год: 2016 (1 сезон)

О Джей Сделано в Америке Постер

Жанр: документальный, криминал, биография, история

Страна: США

Режиссер: Эзра Эдельман

Продюсер: Джон Даль, Ryan Dilts, Эзра Эдельман

Оператор: Ник Хиггинс

Композитор: Гари Лионелли

Монтаж: Брэт Гранато, Maya Mumma, Бен Созански

В ролях: Дэвид Гаскон, Робин Грир, Питер Хайамс, Питер Вайретер, Марсия Кларк, Дэвид Цукер, О. Дж. Симпсон

Мировая премьера: 20 мая 2016

Продолжительность: 450 мин.

Вадим Богданов


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