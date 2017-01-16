«Тринадцатая»: Цена свободы

1 февраля 1865 года Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-ой поправки в Конституцию Соединённых Штатов Америки. Поправка гласит: «Ни рабство, ни подневольная работа… не должны существовать в Соединённых Штатах или в каком-либо ином месте, подчинённом их юрисдикции». Однако принятие документа об отмене рабства вызвало столько же энтузиазма у чернокожего населения, сколько отмена крепостного права у крестьян. Чем раздосадовал народ Манифест Александра II мы знаем, но чем же были недовольны чернокожие? Ответ кроется в многоточии, которое стоит на месте следующей пропущенной фразы: «…если только они не являются наказанием за преступление…». Вот! Небольшое условное предложение, которое стало лазейкой для превращения человека обратно в раба теперь уже на законном основании на протяжении следующих (скольких? 100? 150?) лет. Незаметная на первый взгляд юридическая лазейка позволила белому населению Америки унижать/оскорблять/избивать/притеснять чернокожих вплоть до конца XX века.

Американский режиссёр и публицист Ава ДюВерней, чья великолепная драма «Сельма» в 2014 году заслуженно получила номинацию на Оскар, в своём первом документальном фильме решила рассказать, как тринадцатая поправка в Конституции стала причиной того, что страна с 5% населения планеты содержит 25% заключенных всего мира. Цель этой ленты – показать как «страна свободы» стала страной с наибольшим количеством заключенных. Эта самая поправка положила начало искаженного представления о чёрном населении. Поскольку белые не желали терять рабов, они с помощью законодательства всячески пытались вернуть их, другими словами, заставляли чернокожих совершать преступления или банально коверкали определения закона. Постепенно коннотация слова «негр» менялась, подсознательно это слово начало ассоциироваться не с рабами, как было до принятия поправки, а с преступниками. Когда в 1915 году вышел фильм Гриффита «Рождение нации», данная ассоциация приобрела общенациональный характер, поскольку чернокожие там изображены как воры, убийцы и насильники. В одной из сцен девушка даже выбирает броситься с обрыва и разбиться насмерть, нежели быть изнасилованной негром.

Фильм ДюВерней состоит из множества интервью, взятых у самого разношерстного спектра людей – от историков и профессоров до бизнесменов, журналистов и молодых активистов. Режиссёр ловко манипулирует графиками и диаграммами, наглядно демонстрирующими количество заключённых при Никсоне, Рейгане, Буше, Клинтоне, вплоть до Обамы. Причём сами цифры шокируют, на данный момент в США числятся более 3 миллионов заключённых. Фильм освещает шаг за шагом историю Америки на законодательном уровне, что конкретно обещал Никсон, что сделал Рейган, какую ошибку совершил Клинтон. И вся эта информация филигранно разложена по полочкам, благодаря хронике, видео из архивов, вырезкам из газет, а также замечательной визуализации – от подчёркнутых фраз из высказываний политиков и активистов до разбора текстов песен. Но всё же наибольшую эмоциональную окраску получает лишь одно слово, плотно отпечатывающееся в сознании после просмотра – CRIMINAL.

«Тринадцатая» также затрагивает роль СМИ в формировании предубеждений. Режиссёр приводит пример, как несколько чернокожих ребят задержали по подозрению в изнасиловании белой женщины, и из-за давления в прессе, в частности после неоднократных заявлений Трампа, эти подростки получили по 16-17 лет тюрьмы, хотя тест на ДНК доказал, что они были абсолютно невиновны. Проблема в судебной системе Америки. Фильм наглядно демонстрирует, опираясь на факты и конкретные примеры, что 85% процентов задержанных идут на сделку с обвинителями и в большинстве случаев признают свою вину в том, что они не совершали. Хотя у каждого по конституции есть право на судебный процесс. Почему так происходит? На этот вопрос ответил один из несправедливо осуждённых юношей, которому предложили признать вину и через пару дней выйти на свободу, нежели ждать суда и получить три года тюрьмы (здесь явно случай запугивания и без того растерянных и ошарашенных людей). Почти все соглашаются на это, но не этот юноша, почему он должен был брать на себя чью-то ещё вину и портить себе жизнь? Три года он ждал в колонии суда, который всё откладывали и откладывали, а парня тем временем избивали и ломали жизнь в заключении. Когда пришло время суда, с него чудесным образом сняли все обвинения. Его случай получил широкую огласку и стал доказательством дырявой судебной системы страны, и того, как ломается несчётное количество жизней (этот парень в итоге после пережитого повесился).

ДюВерней показывает, как страна наживается на заключённых, как извлекает выгоду из их труда и способствует стабильному числу преступников в тюрьмах. Сильный и очень информативный документальный фильм, который заставляет задуматься, какова на самом деле цена свободы.