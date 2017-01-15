{ 15 января 2017 }

Руперт Гринт радуется лёгким деньгам

Рубрики: [Кино]  

В сети появился трейлер нового сериала «Большой куш», основанного на одноимённом фильме Гая Ричи, вышедшем в 2000 году. В качестве режиссёров проекта выступают Лоуренс Гоф («Доктор Кто») и Николас Рентон («Мисс Марпл Агаты Кристи»).

Сериал расскажет о приключениях нескольких приятелей, обнаруживших грузовик с золотом. В главных ролях — Люк Паскуалино («Мушкетёры»), Люсьен Лависконт («Сверхъестественное»), Дюгрей Скотт («История вечной любви»), Эд Вествик («Ромео и Джульетта») и Руперт Гринт (все части «Гарри Поттера»).

Первый сезон будет состоять из десяти серий, первая из них выйдет 16 марта 2017 года.

.


Похожие посты:


  1. Руперт Уайатт займется «Ночным фильмом»

    2. Руперт Уайатт займется «Ночным фильмом»

    Режиссер «Восстания планеты обезьян» и «Побега из тюрьмы» Руперт Уайатт положил глаз на криминальный триллер «Ночной фильм». Проект пока что находится на ранней стадии, студия Chernin Entertainment приобрела права на экранизацию еще неопубликованного романа Мариши Пессл. В книге [Читать...]


  2. «Ромео и Джульетта» на музыку Radiohead

    3. «Ромео и Джульетта» на музыку Radiohead

    Балет Radio and Juliet по мотивам трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» на музыку Radiohead покажет  Национальный театр Словении в Государственном Кремлевском дворце 18 декабря 2012 года. Всего в постановке прозвучит одиннадцать композиций с альбомов The Bends, OK Computer [Читать...]


  3. Руперт Френд становится смертоносным киллером

    4. Руперт Френд становится смертоносным киллером

    В сети появился первый трейлер к боевику Александра Баха «Агент 47». Главные роли в ленте исполняют Руперт Френд, Закари Куинто, Киран Хайндс, Томас Кречман и Ханна Уэр, сообщает Variety. Картина описывает отрывок из жизни элитного убийцы, созданного при помощи [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿