Руперт Гринт радуется лёгким деньгам

В сети появился трейлер нового сериала «Большой куш», основанного на одноимённом фильме Гая Ричи, вышедшем в 2000 году. В качестве режиссёров проекта выступают Лоуренс Гоф («Доктор Кто») и Николас Рентон («Мисс Марпл Агаты Кристи»).

Сериал расскажет о приключениях нескольких приятелей, обнаруживших грузовик с золотом. В главных ролях — Люк Паскуалино («Мушкетёры»), Люсьен Лависконт («Сверхъестественное»), Дюгрей Скотт («История вечной любви»), Эд Вествик («Ромео и Джульетта») и Руперт Гринт (все части «Гарри Поттера»).

Первый сезон будет состоять из десяти серий, первая из них выйдет 16 марта 2017 года.