А ведь сейчас где-нибудь в Коломые вернувшийся из АТО солдат-срочник пишет на мове унылую повесть о том, как крошил сепаров на Донбассе. Зовут его, наверное, Назар Прилепко. До АТО он работал вышибалой в ночном клубе и учился на филологическом факультете в Ивано-Франковске. По жизни он сцыкло, на передовой не был, но сделал пару фоточек в камуфляже с автоматом в руках. В общем, проторчал годик за сто километров от линии фронта, попил там водочки вдоволь и вернулся домой. Женился на непримечательной однокласснице, растит дите, устроился корреспондентом в газету “Бандеривськи новини”, а по ночам занят литературой. Художественный язык у него корявый, невнятный, но это не беда. Со своей повестью про Донбасс, которую назовет “Патологии” или “Перверсии”, он попадет в конъюнктуру, получит Шевченковскую премию. Его опус про Донбасс переведут на несколько языков. Его станут приглашать на “Интер” и 1+1 как экспертное милитаристское пугало. По его военному произведению снимут сериал, который покажут в прайм-тайм на 5 канале. Так что не хулите Андруховича и Забужко – самый большой упырь сучукрлита еще только напивается кровушки и набирается силенок! ;)