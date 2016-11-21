Патрик Бейтмен

Расскажу вам о тяжелейшем потрясении последней недели – я встретил живого Патрика Бейтмена. Олицетворение самого жестокого литературного-кинематографического персонажа попалось мне в “Останкино”. Захожу перед эфиром “Время покажет” в VIP-гримёрку, а там депутат-единоросс Железняк занят самолюбованием у зеркала. Как он тащился от своих золотых запонок! Как он кайфовал от своих начищенных до блеска итальянских туфель! Как он самодовольно поправлял лацкан своего дорогущего пиджака! Как он упивался аккуратностью своей стрижки! Как он восхищался ровностью стрелки на своих брюках! Даже самый сумасшедший метросексуал не может быть так озабочен своим внешним видом! Крыша от миллионов и статусности видно уехала у Железняка давно и безвозвратно. Жириновский, попавшийся мне через часик в коридоре, по сравнению с ним простак и скромняга. Элита едрисни, все эти железняки, живёт в своем узком мирке, космически далеком от простых людей. Думаю, он не в курсе сколько стоит проезд в метро, но я постеснялся у него спросить. Я залпом бахнул коньяка со Святенковым за победу Трампа и пулей вылетел из элитной гримерки. Если в России и свершится революция, то не по причине роста популярности либеральных политиков, а по причине социального взрыва, вызванного ненавистью рабочих и крестьян властью вот таких вот оторванных от реальности железняков!