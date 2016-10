«Кристин»: If it bleeds, it leads

15 июля 1974 года в истории телевидения произошёл беспрецедентный случай, всколыхнувший не только новостную индустрию, но и всё журналистское сообщество. Тридцатидевятилетняя ведущая новостей Кристин Чаббак подготовила поистине убийственный сюжет. Добившись-таки права вести вечерний выпуск, она строго по подготовленному заранее листочку прочитала о попытке самоубийства в прямом эфире, а затем достала револьвер и выстрелила себе в голову.

На фестивале независимого кино Санденс в этом году были представлены сразу две картины, посвященные Чаббак – документальная «Кейт играет Кристину» Роберта Грина, в которой рассказывается о том, как актриса Кейт Лин Шейл подготавливалась к роли печально известно телеведущей, и художественная «Кристин» Антонио Кампоса. Кампос, частый гость фестивалей от Санденса до Канн, ставит целью не рассказать, а показать. В первую очередь, портрет хрупкой и беззащитной девушки, а уже потом её отчаяние, депрессию и, как следствие, суицид. Журналистская карьера Кристин началась во флоридском отделении Эй-би-си, где она занималась подготовкой криминальных сводок – репортажей о драках, изнасилованиях, грабежах, уличных перестрелках. Руководство канала поставило перед собой четкий ориентир сюжетов – «If it bleeds, it leads», жадные до рейтингов боссы, убеждённые в том, что каждый зритель в душе убийца и садист, требовали от своих репортёров больше крови и шокирующих репортажей. Эх, кто бы знал, к чему это приведёт.

Трудно поспорить с тем, что в самоубийстве человека виноваты люди, которые его окружают. Единственный член семьи, с которым Кристин контактирует – это её мать, человек, променявший заботу о дочери на свою праздную жизнь, материнское внимание на поиски нового ухажёра. Как итог – Кристин Чаббак неописуемо одинока. При неожиданной боли в области паха, она обращается не к гинекологу, как подобает в таких случаях, а к детскому педиатру – не из-за глупости, а из-за банального незнания, её мать даже не пыталась подготовить дочь к жизни. Кристин уже приближается к четвертому десятку, но она до сих пор девственница, смотрящая на мир сквозь свои розовые очки, которые больше не забавляют окружающих, а скорее вызывают сожаление. Она буквально оказалась брошенной, ни настоящих друзей, ни мужчины, ни любящей семьи, только розовые очки и детская невинность.

На работе она страдает от неприкрытой дискриминации по половому признаку, исходящей от очередного последователя негласного лейтмотива канала (If it bleeds, it leads) Майкла, её босса, который вместо того, чтобы уделить больше времени Кристин в ток-шоу отправляет её снимать небольшие репортажи про обычных людей и их обычные радости. Но журналистке нравится такое занятие, хотя она осознаёт всю проблематичность карьерного роста на данной должности. Джин, коллега по каналу и основная ведущая новостей, пытается найти общий язык с Кристин, но та попросту не готова подпустить кого-то столь близко к себе. Чаббак изо всех сил пытается смотреть на мир позитивно, она всё время улыбается и старается шутить, но обстоятельства, предубеждения, недопонимание, и вдобавок серьезные проблемы со здоровьем с каждым днём подтачивают её достаточно плотную жизненную опору, подталкивая Кристин всю ближе и ближе к фатальной депрессии. Лишь только её собственные кукольные шоу в Сарасотском мемориальном госпитале, где она волонтёром устраивает представления умственно отсталым детям, позволяет Кристин отдалиться от собственных проблем, проецируя их на придуманных кукольных персонажей, невольно становящихся её объектами катарсиса.

Ребекка Холл, сыгравшая саму Кристин, в этом фильме демонстрирует не просто свою лучшую роль в карьере, такие актёрские работы принято называть ролью «нового уровня». Дело даже не в гриме, превратившем симпатичную актрису в не выделяющуюся отличительной внешностью журналистку, тот спектр эмоций, их грани, что терзали Кристин – каждый оттенок исполнен просто великолепно. Такое нужно увидеть, чтобы пересмотреть своё представление о качественной актёрской работе. Позитив в кадре, замкнутость в обществе, целеустремленность, подавленность, даже влюблённость Холл показывает безупречно. Кристин давно нравился другой ведущий новостей Джордж Питер Райан, которого играет Майкл С. Холл (не родственник), и его приглашение на свидание – предел её мечтаний, сон, который наконец стал реальностью. Как она светилась в предвкушении, надев своё лучшее вечернее платье, но и здесь окружающий мир даёт понять, что Кристин попросту не вписывается в его лишенные справедливости рамки. Она любила этот мир, искренне и самозабвенно, вот только мир совсем не желал отвечать ей взаимностью.

Фундаментальная игра Ребекки Холл выводит актрису на новый уровень, а режиссёр Антонио Кампос записывает в актив столь выверенную биографическую ленту о человеке, оказавшемся насильно вытолкнутым из жизни враждебным обществом, в котором замечательной журналистке Кристин Чаббак не хватило сил адаптироваться.