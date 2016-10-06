«Возмущение»: Крушение хрупкого мира

Если вы сомневаетесь, может ли кино одновременно обладать истинным шармом, заражать своим обаянием и восхищать зрелой элегантностью, то вы обязаны ознакомиться с «Возмущением» дебютанта Джеймса Шеймуса. Пропитав ретро-стилистикой 50-х, перемешав темы первой любви, войны в Корее, антисемитизма, вступления во взрослую жизнь, режиссёр-сценарист создал до безумия гармоничное кино, а также подарил миру лучшую на этот день экранизацию романа Пулитцеровского лауреата Филипа Рота.

«Сумей перерасти собственные эмоции. И этого не я от тебя требую, а сама жизнь. Иначе ты будешь просто-напросто затоплен нахлынувшими на тебя чувствами. Затоплен и смыт — и никогда уже не сумеешь вынырнуть на поверхность».

Юный Маркус Месснер (Логан Лерман), закончивший первый курс в колледже своего родного Ньюарка, что в штате Нью-Джерси, принимает решение сменить место обучения, отправляется в штат Огайо, в престижный частный колледж. Но причиной отъезда не является недовольство Маркуса местной системой образования, его отец своей чрезмерной заботой буквально вынудил юношу на столь решительный шаг. Беспокойство отца имеет свои логические предпосылки – уже второй год идёт война в Корее, и совсем недавно они всей своей еврейской общиной похоронили очередного кузена Маркуса, отдавшего свою жизнь ради бессмысленной и беспощадной траты человеческих ресурсов. Отец хочет лишь защитить сына, однако с каждым днём отцовская забота становится более похожей на нездоровую одержимость, которую главный герой не может дальше терпеть. В новом колледже он знакомится с источающей невинность и благополучие Оливией Хаттон (Сара Гадон) – девушкой, которая, вероятно, и запустила череду взаимосвязанных и малоприятных событий, эффектом домино запутывая и заставляя Маркуса терять контроль над ситуацией и самим собой.

«Жизнь такая штука, что малейшая оплошность может повлечь за собой самые трагические последствия».

Ловко жонглируя различными темами, Шеймус всё же выделил три центральные, вписав их во фреймы трёх конкретных персонажей. Главного героя, минуя череду незначительных проблем, больше всего волнует тема войны. Хоть он и не часто заводит разговоры о ней или рассуждает у себя в голове, но две основные эмоции прослеживаются у Маркуса – это страх и возмущение. На этом сделан больше акцент в романе Рота, фильм же показывает внешнюю политику США в Корее несостоятельной, затратной и абсолютно бесперспективной. Для юношей возраста Маркуса призыв в те времена приравнивался к отсроченной смерти, что и доказывали его кузены, возвращающиеся к своим родителям заколоченными в деревянный ящик. Оливия Хаттон олицетворяет собой первую любовь, сюжет, выбранный режиссёром в качестве ориентира. Третья подтема плотно связана с религией и воплощена в лице декана Кодвелла (Трэйси Леттс), с которым образованный и уверенный в себе Маркус горячо спорит о своём атеизме, принадлежности к еврейскому сообществу и трудностях социализации.

— Как ты надеешься выжить в этом мире, полном греха и скверны, не веря в Бога и не имея никакой духовной поддержки свыше? — Учась на круглые пятерки, сэр.

Главным достоинством фильма, пожалуй, является сценарная работа Шеймуса, его адаптация сравнительно короткого романа Рота, который превратился в столь самодостаточную и живую историю на экране. Да, киноверсия «Возмущения» потеряла в глубине и метафизике первоисточника, в котором кроме всего прочего писатель рассуждает на темы воспоминаний, фатальности, вечности жизни, а также более подробно описывает своё мнение о войне и процесс «заражения» Маркуса Месснера возмущением, вызванным столкновением его максималистского мировоззрения и наивно-юношеского восприятия действительности с суровым реальным миром, в котором есть место психозам, нервным срывам, попыткам самоубийства, алкоголю и социальным предубеждениям. Однако в чём бесконечная заслуга Джеймса Шеймуса, так это в том, что ему удалось все самые запоминающиеся, трогательные, смешные и попросту лучшие моменты книги не просто показать в фильме, а трепетно и аккуратно расставить их таким образом, что «Возмущение» на протяжении всех своих двух часов смотрится на одном, полным восхищения, дыхании.

Режиссёр Шеймус создал такую экранизацию, о которой любая книга может только мечтать. Он не просто избежал значительных отклонений от курса Рота, но и обрезал буквально все углы романа. Филип Рот порой любит для большей наглядности прописывать красочные сцены, которые вне контекста выглядели бы слегка неприятно и даже отталкивающе, например, бесчинства и приступы массовой похоти у студентов колледжа, в сценарии получили весьма зрелую и элегантную интерпретацию. Джеймс Шеймус будто бы прибавил немного яркости к позитивным моментам истории, не забывая про тьму, с которой Маркусу приходится сталкиваться. «Возмущение» получилось одновременно простым и глубоким фильмом, чередующим типичные юношеские проблемы вроде первой любви и самоопределения и тяжелые размышления, полные моральных и духовных дилемм.

Главным откровением (кому-то может показаться удивительным) стал Логан Лерман. Завязавший тягаться с богами и полубогами, он не только сыграл главную роль в данном фильме, а также стал одним из продюсеров. Его актёрская работа, по меньшей степени, впечатляет. Имеющий ангельски-невинную внешность (впрочем, как и его спутница по фильму, Сара Гадон), Логан предельно естественно разыгрывает драму уверенного в себе отличника, смотрящего на мир через розовые очки. За ним приятно наблюдать, на уровне мимики и жестов, во время увлеченного спора с деканом, где он во всей красе демонстрирует свою способность к аргументации, или как он благоговеет перед непонятной, пугающей любовью к Оливии Хаттон – девушке, о чей фактически противоположный мир терпит крушение собственный, уже устоявшийся, но от этого не менее хрупкий, мир.

«Эмоции разыгрывают с нами самые чудовищные и самые предательские шутки».

Трогательное, искреннее, гармоничное, живое кино. Образцовая экранизация романа, подкреплённая красивой музыкой, чуткой операторской работой и первоклассной игрой Логана Лермана, прорывающимся этим фильмом в высшую лигу. Джеймс Шеймус доказал своим дебютом, что он обладает не только продюсерским чутьём, но и профессиональными навыками режиссёра и сценариста.