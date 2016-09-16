«Сноуден»: На вкус — типичный либерал

Имя Оливера Стоуна всё еще имеет вес и силу в мире кинематографа, поэтому преданные фанаты «Взвода» и «Джона Ф. Кеннеди» до сих пор отмечают выход очередного фильма режиссера красным маркером в календаре. Но на этот раз зрительское внимание привлекает другое имя, которое общественность уже стала забывать, помещенное прямо в названии. «Сноуден» рассказывает об одном из самых громких скандалов в новейшей истории США, но теперь уже с художественной точки зрения.

На роль Эдварда Сноудена Оливер Стоун взял Джозефа Гордона-Левитта, да, они не очень похожи, но сыграла фишка Дэнни Бойла, у которого Фассбендер своей харизмой и артистизмом медленно, но верно превратился в Стива Джобса. Тут, например, в сценах съёмки в отеле Джозеф максимально похож на Эдварда, носящий однотонную футболку и трехдневную щетину. Продемонстрировав ловкое владение акцентами в «Прогулке», копирование манеры речи Сноудена для Левитта так же не стало проблемой. По структуре повествования, кино на 70% состоит из воспоминаний. Фильм начинается, когда журналист британского The Guardian Гленн Гринвальд (Закари Куинто) и документалист-режиссер Лора Пойтрас (Мелисса Лео) знакомятся со шпионом в Гонконге, где у них состоялась первая встреча и обсуждение будущего интервью. Дальше всё вращается в таком ключе: Сноуден говорит: «Вот когда я служил в армии…», и начинаются краткие сводки с его армейской жизни, потом: «А вот поехал я однажды в Швейцарию, и там такое началось…», а затем получасовой рассказ, что именно и как там всё началось. Согласитесь, подход уже далеко не новый. Тогда что же нового в фильме, почему Стоун решил, что нам нужно это кино, хотя совсем недавно вышел замечательный Citizenfour, на какие аспекты жизни айтишника он сделал акцент?

Нас кратко знакомят с периодом жизни Сноудена под названием «армия –> проблема с ногой –> компьютеры», где его берёт под своё крыло высокопоставленный агент ЦРУ Корбин О’Брайан (Рис Иванс), а затем полностью окунают в его отношения с Линдси Миллс (Шейлин Вудли). Дивергентная актриса достаточно неплохо справилась с ролью, порой выглядя неожиданно сексуально, а иногда и отталкивающе (сцена с поднятием на гору). Но поставив отношения Сноудена с Линдси во главу угла повествования (а вы, что, ожидали шпионские штучки? не тут-то было!), мелодрама у Стоуна какая-то однобокая. Если судить только по фильму, то единственная причина, почему они любят друг друга, хранят верность и вообще до сих пор вместе – это то, что они когда-то долго болтали в чате. Линдси весь фильм говорит Эду, что любит и он ей нужен, Сноуден же показан так, будто бы он 23 часа в сутки озабочен компьютерами, а минут 15, между ужином и чисткой зубов, уделяет девушке. Я всё понимаю, нужно было показать его одержимость, но тогда зачем было вообще так сильно углубляться в любовь? Интересно снятых технических фильмов не так много. Причем режиссер крайне странно переплетает две важнейшие темы в истории о Сноудене – любовь к Линдси и компьютерам. Например, чтобы у них состоялся разговор про слежку через интернет и вэб-камеру, диалог начинается с того, что Линдси сидит на мужских сайтах знакомств. Окей, мы поняли, что тебя могут отследить через интернет, но как это связано с тем, что твоя любящая девушка в твоё отсутствие сидит на сайте знакомств и болтает там с какими-то левыми парнями? Или когда они приехали в Японию, Линдси сортирует у себя на компьютере свои обнаженные фотографии (как гром среди ясного неба, откуда эти фотографии? Кем работает Линдси? Причем фотосессия выглядит профессиональной, но они только приехали в Японию. Что, как, почему – ничего непонятно), и Сноуден, увидев это, говорит ей, чтобы она не выкладывала их в сеть и даже не сохраняла на жестком диске. Окей, тема опять переведена на разговор о компьютерах, но, чёрт возьми, твоя девушка где-то и при ком-то фотографируется обнажённой, собирается куда-то выложить эти фотографии, а тебя заботит только жесткий диск? Странный портрет Сноудена получается у вас, мистер Стоун.

Документальный фильм Лоры Пойтрас «Citizenfour: Правда Сноудена» это эталон выдержанной и холодной истории, основанной сугубо на фактах и хронике. Он без всяких лирических отступлений четко и ясно рассказал, кто такой Сноуден, что он сделал и каковы последствия. Фильм заслуженно получил Оскар. Оливер Стоун снял художественный фильм с огромным количеством лирических отступлений, но ядро оставил неизменным. Опять интервью в отеле, кто, что и где, но только наглядно. И в разы скучнее. В фильме нет ни юмора, ни саспенса (сцену с кубиком из трейлера помните?, самая волнующая за все два с лишнем часа), никакого экшена. Уверен, что опубликованная статья в The Guardian читается куда легче. Как ни странно, но тёплой и искренней улыбкой хочется одарить лишь Николаса Кейджа. Его, конечно, нещадно мало в фильме, но он, чертяка, хорош. Чувствуется, что он в своей тарелке, как бы ни хотелось признавать, но Кейдж уже поселился в подобных серых и нудных фильмах. Жаль, что Стоун не смог провести Ника обратно в высшую лигу.

Оливер Стоун известен своей безграничной любовью к политике. Он любит говорить о ней, снимать фильмы, как художественные, так и документальные. «Сноуден» — безусловно, политический фильм, что подталкивает к оглашению авторских мыслей о данной ситуации. Но обычно красноречивый Стоун в этом фильме нацепил на себя маску либерала. Вначале он пытается убедить нас (естественно, путём речей Сноудена), что слежка за людьми нужна и это круто («Я надеялся, что с приходом Обамы всё изменится»), а затем придерживается противоположного мнения, мол, это плохо… но с одной оговоркой: только если это касается американских граждан. Вот так внезапно, буквально на последних сценах Стоун вдруг бросается в яростную полемику с крайне агрессивными заявлениями. То проскакивает «режим Путина», то запись выступления Трампа с речами о смертной казни, а потом еще и отчетливое негодование политикой Обамы. Чего ждал Стоун, зачем всё это выплёскивает на последних кадрах? Зачем было неуклюже мешать мелодраму со шпионским триллером, в конце стрелять в зрителя дробью яростных агиток, а единственный эпиграф уделить тому факту, что Линдси приехала к Сноудену в Москву? То есть, получается, что всё-таки этот фильм о любви?

Но любовная линия, простите мой снобизм, это буквально самая неинтересная часть столь насыщенной жизни американского шпиона. Ладно, армейский период более-менее рассказан, почему так нелепо ввели его проблемы со здоровьем и так бесславно про них забыли? Ведь можно было бы поподробнее остановиться на психических предпосылках будущих действий Сноудена. Да и сами действия лишены какой-то новизны, если так можно сказать. Допустим, мы мало знаем о том, что именно совершил Эд, в техническом плане. Почему не сделать на этом акцент, зачем нам в сотый раз объяснять, что через камеру ноутбука могут подключиться отовсюду и могут отследить местоположение, ведь это уже было не в одном фильме. Безумно интересная линия с тайными программами – «Хранилище», «Сердцебиение», «Призм» и так далее – это же самый сок во всей истории взлома данных! Парочки заумных программистских терминов недостаточно, чтобы зритель смог понять всю красоту, мощь, а главное опасность этих инновационных разработок. Это же даже не документальный фильм, в конце концов, тут можно и компьютерную графику добавить для наглядности, явно такой ход бы придал фильму разнообразия.

Складывается такое впечатление, будто бы министерство культуры США поручило Оливеру Стоуну снять поучительную биографическую ленту об Эдварде Сноудене для подростковой аудитории, которая должны понять, какую гадость тот сотворил для страны. Стоун снял прекрасное подростковое кино, но вот вектор направления кардинально поменял, показав Сноудена без пяти минут героем, национальным достоянием, чуть ли не пророком. Как итог, американцы недовольны режиссерским подходом; те, кто хотел узнать больше про Эдварда недовольны повторением основных моментов из прекрасного документального фильма; те, кто хотел увидеть увлекательный шпионский триллер недовольны скукой и мелодрамой. Остаётся гадать, для кого же снят «Сноуден» на самом деле.

Кино напоминает кубик Рубика, появляющийся в фильме в нескольких ипостасях (талисман, носитель карты памяти и опознавательный символ). Будучи в руках гениального аналитического ума, иронично, кубик ни разу не был показан собранным в кадре. Оливер Стоун также весь фильм крутит различные грани истории Сноудена, будь то история любви, увлечение компьютерами, болезнь, патриотизм, слежка за людьми или «предательство», но собрать хотя бы первую, основную сторону у него не получается. Оливера Стоуна либо возносят до небес, либо от него яро отмахиваются в негодовании. Со всем моим почтением, мистер Стоун, но на этот раз вынужден примкнуть ко вторым.