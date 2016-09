«Сноуден»: На вкус — типичный либерал

Режиссер Оливер Стоун планирует начать съемки нового фильма с рабочим названием “Что-то, подаренное в воскресенье” (On Any Given Sunday). На главную роль режиссер уже утвердил молодого актера Дэнниса Куидада. Куидад сыграет роль Джо Монтана – великого футболиста, пережившего [Читать...]

Актриса и скандально известная светская львица Линдси Лохан может стать звездой собственного реалити-шоу, которое будет демонстрироваться на телеканале Опры Уинфри OWN. Также на этом канале будет показано первое интервью Линдси, данное ею после выхода из реабилитационного центра. Реалити-шоу [Читать...]

Петицию в защиту информатора Эдварда Сноудена, скрывающегося в московском аэропорту Шереметьево, подписали такие прогрессивные деятели Голливуда, как Джон Кьюсак, Оливер Стоун, Эмбер Херд и Шайа ЛаБаф. Знаменитости из мира кино просят президента Эквадора предоставить Сноудену политическое убежище, чтобы [Читать...]