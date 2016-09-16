Константин Хабенский: Я не фотографируюсь

Вчера состоялась пресс-конференция выходящего 6 октября фильма Алексея Красовского «Коллектор», я имел честь там побывать, поэтому готов с радостью поделиться всем, что там происходило. После показа фильма в мероприятии приняли участие сам режиссер, продюсеры Дмитрий Руженцев и Георгий Шабанов, актёр Константин Хабенский и актриса Ксения Буравская. Поскольку беседа с создателями велась сразу после просмотра фильма, некоторые моменты и вопросы слегка раскрывали значимые сюжетный повороты, но я специально их упоминать не буду, дабы не портить впечатления при просмотре (а впечатления я вам гарантирую).

Перед тем, как перейти непосредственно к вопросам прессы, хотелось бы высказать пару слов о самой прессе из рубрики «накипело». Вроде народ вокруг образованный и опытный, уже много лет в этой индустрии, но порой от их вопросов возникает такое недоумение, что хоть спрашивают они, а стыдно почему-то мне. Вот, например, самый первый вопрос от журналистки уже в возрасте (название издания называть не буду, и рассказываю я это не для того, чтобы кого-то оскорбить, просто взгляд со стороны), она вместо вопроса начала выказывать своё недовольство концовкой фильма (на мой скромный взгляд, концовка у «Коллектора» великолепная). Мало того, что её мнение не интересно буквально никому, её вопрос оказался еще страннее – она спросила режиссера, такая ли концовка была задумана (подразумевая, наверное, что они снимали всё по плану, а потом оп, и концовка неожиданно другая получилось, и создатели такие: «Ой, ну ладно, давайте так оставим»). Недоумение на лице Красовского сказало о многом.

Затем последовал интересный вопрос о возрастном рейтинге фильма, ведь он у фильма 16+, хотя там нет ничего такого, из-за чего такой рейтинг обычно дают. Георгий Шабанов рассказал, как еще около полугода назад они показывали отрывок фильма в одной из среднеобразовательных школ, и дети в возрасте 12-14 отлично приняли этот кусок фильма, а так же взвешенно и рассудительно обсудили его. Продюсер сказал, что фильм официально получил рейтинг «12+», но они сами решили дать 16+, подчеркивая, что это «история судьбы человека», которая нуждается чуточку в более возрастной аудитории. Тут я согласен, не все смогут оценить прелесть фильма по достоинству.

Естественно, больше всего вопросов было адресовано главной (и единственной) звезде на экране – Константину Хабенскому. Мне он, кстати, показался очень выдержанным, спокойным и крайне рассудительным человеком. Умные мысли говорит, видно, что опыт и мастерство спокойно уживаются в нём. Он рассказал о своём актёрском опыте в этом конкретном фильме, ведь на протяжении всего хронометража на экране только он. Для него это стало неким «актёрским забегом» (фильм, кстати, снимался всего 7 ночных смен), очередным способом проверить, на что он способен.

Ксения Буравская отметила профессиональную этику Хабенского, что он никогда не расслабляется на площадке, всё время находится в своей роли. Так же она отметила слаженную работу, благодаря которой фильм и удалось снять за такой короткий срок. Режиссер также добавил, что первоначально Ксения озвучила всех остальных персонажей, с которыми герой Хабенского разговаривает по телефону (или через дверь). Но потом решили пригласить других актёров на озвучку, например, Евгения Стычкина и Татьяну Лазареву.

Корреспондент радио «Эхо Москвы» обменялся любезностями с режиссером. В фильме упоминается эта радиостанция, а Красовский любит её слушать в дороге. Вопрос был о режиссерской диктатуре. Буравская ее не заметила. Хабенский с ней согласился, однако отметил, что никакие отступления от сценария не позволялись.

Один журналист, например, спросил, как театральный опыт помог Хабенскому сыграть Артура (так зовут ГГ). «Контрабас», где играл Константин, это моноспектакль, так что сравнение с монофильмом крайне обоснованы. Костя ответил, что «опыты совсем разные, сравнивать их не нужно, в театре ты никогда не остаёшься один, там всегда у тебя есть партнёр – зрители, а тут я был совершенно один перед камерой». Однако он отметил всё же одно сходство – нужно заучивать огромное количество текста.

Поскольку история происходит лишь в одном месте (офис) и с одним актёром, то напрашивается вопрос: «Почему бы не снять всё одним кадром, одной камерой?». Алексей Красовский признался, что такая мысль была, но тогда бы потребовались большие затраты и больше времени. Так как кино независимое, то и источников финансирования у него не так много. И еще приведу замечательную цитату Константина Хабенского, которой он ответил на вопрос журналиста: «Кино, снятое одним кадром не всегда смотрится на одном дыхании».

Герой не был написан под Хабенского, так как режиссер-сценарист не знал ещё, кто будет играть в его фильме. Однако потом уже некоторые особенности в персонаж привнёс сам актёр.

Потом начался очередной журналистский перфоманс. Девушка из какой-то финансовой газеты, вместо короткого вопроса решила прочитать пятиминутную лекцию о своём видении добра и зла в просмотренной картине. Если кратко, то она пыталась спросить, является ли главный герой положительным персонажем или отрицательным, так как коллекторы в нашем сознании обычно ассоциируются с чем-то негативным. «А вы считаете себя хорошей или плохой?», — задал контрвопрос режиссёр. Красовский призвал не судить о людях двумерно, охарактеризовав персонажа своего фильма «сложным». Хабенский, немного удивленный вопросом, так же придумал свой контрвопрос: «Вот смотрите, вы взяли у кого-то в долг деньги и пообещали их вернуть. То есть вы обязаны их вернуть. Таковы правила. Приходит человек и говорит вам, чтобы вы вернули деньги тому человеку, которому пообещали их вернуть. Которому вы обязаны по правилам, на который вы согласились. Тогда как по-вашему, те, кто напоминают, что нужно жить по правилам, плохие или хорошие?».

Мужчина из зала отметил высокий наградной потенциал фильма и спросил, какие дальнейшие фестивальные планы, и будет ли попытка выдвигаться на Оскар. Продюсер поделился, что совсем скоро фильм покажут на кинофестивале во Владивостоке, так же будет еще череда показов за рубежом. «Про Оскар даже не думали, там есть претенденты и посильнее», — ответил Шабанов. Надеюсь, он всё-таки имел в виду «Ученика» Серебренникова. Режиссер также напомнил, что «Коллектор» кино независимое. Причем они намеренно не просили поддержки ни Фонда Кино, ни «нашего любимого министра культуры».

Закончилась конференция рассказом Хабенского о том, что часть сборов от показов в кинотеатрах и на фестивалях пойдёт в фонд лечения онкологии. «Я верю, что наше кино способно спасти чью-нибудь жизнь».

Когда Хабенский спускался со сцены, к нему подбежала девушка с просьбой сфотографироваться. К слову, эта девушка сидела в соседнем кресле, слева от меня. Она весь фильм смеялась там, где не нужно смеяться, зачем-то заканчивала фразы персонажей за них самих в ухо знакомому слева, а в конце достала телефон и начала сидеть в Фэйсбуке (продолжая хихикать и поддакивать персонажам). Хабенский, конечно же, не знал о её столь варварском поведении при просмотре, он просто в своей тихой и размеренной манере сказал: «Я не фотографируюсь», и прошёл в сантиметре от меня.