{ 26 августа 2021 }

Кэшу запретили учиться пению

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Джонни Кэш

Однажды мама отправила Джонни Кэша учиться вокалу, да вот парня не только вытурили с занятий после пары уроков, но и запретили учиться пению в принципе. Что за? Небогатая семья Кэша долго копила деньги на уроки, а в итоге у сына нет способностей к музыке? Как бы не так. На самом деле учитель отказался учить Джонни, чтобы не портить его природный талант всякими правилами и рамками, да и в принципе запретил ему брать уроки у других по той же причине. Кэшу было велено развивать талант в своей манере, как он и сделал.

Респект учителю, если б не он, мы бы остались без Легенды

Шум Гамм


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