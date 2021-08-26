Кэшу запретили учиться пению

Однажды мама отправила Джонни Кэша учиться вокалу, да вот парня не только вытурили с занятий после пары уроков, но и запретили учиться пению в принципе. Что за? Небогатая семья Кэша долго копила деньги на уроки, а в итоге у сына нет способностей к музыке? Как бы не так. На самом деле учитель отказался учить Джонни, чтобы не портить его природный талант всякими правилами и рамками, да и в принципе запретил ему брать уроки у других по той же причине. Кэшу было велено развивать талант в своей манере, как он и сделал.
Респект учителю, если б не он, мы бы остались без Легенды